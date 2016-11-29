Вопрос (или предложение) по дополнительной защите продуктов.
Немого предыстории:
Еще в июле, когда я был на Алтае, мне на тел. начали приходить смс что кто-то посещает мой лк. быстро сменить пароль и поставить дополнительную защиту возможности не было. Я написал в поддержку, мне сказали проверить все айпи и терминалы с которых я входил - я не нашел такого айпи. Тем паче, что он был вообще из другого региона РФ.
Ок, приехал сменил пароль, поставил доп защиту, забыл. Сегодня мне пишет симпатичная китаянка и просит помочь настроить моего бота. После непродолжительного диалога и работы на ее компе через тимьвювер, обнаруживаю что мой бот не в разделе маркет, а просто в разделе экспертов. Спрашиваю ее что за за.. Она говорит купила у какого-то N за 20 баксов. Причем версия бота старая, которая соответствует как раз июлю месяцу, когда я зметил подозрительный вход в мой акк. Ну это ладно, тут концы в воду, как говорится.
Но есть предложение к уважаемой администрации: убрать возможность скачивания файлов бота из лк, возможно, это имеет смысл, т.к. редко, но может случаться такое - просто подобрали пароль и скачали все продукты. Можно оставить просто маркеры загруженных версий продукта. Потому что каой смысл разработчику самому у себя скачивать исполняемый файл, когда у него есть исходники.
Возможно, кто-то еще сталкивался с такой проблемой.
А Вы включали защиту в аккаунте:
?
А Вы включали защиту в аккаунте:
?
не стояла на тот момент, и сейчас не стоит.. поставил, на всякий случай ) даже не заглядывал в настройки тогда
Зря не смотрели. Работает отменно - стоит даже со своего планшета/смартфона/ноутбука попытаться залогиниться, но с чужеродного IP - сразу тревога: требует ввести подтверждение, которое выслано в виде Push на смартфон в мобильный терминал MetaTrader.
Сегодня мне пишет симпатичная китаянка
теперь на своей шкуре убедился что зря )
Теперь проверьте как это работает: попытайтесь залогиниться с другого IP (например были на домашнем роутере, теперь подключитесь через смартфон в качестве раздающего интернет).
теперь на своей шкуре убедился что зря. В данном случае - удаление исходников из лк это просто доп защита от дурака, такого как я, который не предохраняется :)
