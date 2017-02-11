Коэффициент Шарпа – основной показатель? - страница 3
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Sergey Golubev:
Понять что такое Шарп - можно на примерах.
Если доходность стабильная, никогда не меняется, то он неприменим. Он предполагает обязательное наличие просадки (колебаний). А если просадки (колебаний) нет, то в знаменателе будет ноль.
Кш - это отношение средней прибыли к среднеквадратичному отклонению от этого значения.
При чтении любой статьи по применению статистики на финансовых рынках следует учитывать один крайне важный признак полезности излагаемого материала: если в публикации упоминаются такие слова, как нормальный закон, математическое ожидание, дисперсия или же стационарность, то надо понимать, что весь последующий материал не имеет никакого отношения к финансовым рынкам. О слова ВООБЩЕ.
Идея использования этих понятий умирала постепенно. Жизнеспособность идеи стационарности освящалась разными там нобилями, но следующие с удручающей регулярностью крахи финансовых рынков после 2008 года окончательно похоронили применимость идей нормальности распределений и стационарности процессов.
На сегодня довлеющей точкой зрения является НЕСТАЦИОНАРНОСТЬ финансовых рынков.
Профит ТС систем, а также любые их характеристики являются НЕСТАЦИОНАРНЫМИ, поэтому вся могучая наука статистика для стационарных процессов не применима для оценки ТС. Нет математического ожидания, нет дисперсии, нет Z-счетов - ничего этого нет.
Как оценивать ТС из предположений о нестационарности?
1. Время жизни ТС. По принципу: хорошего много не бывает. Количество сделок хорошо бы более 100 и по времени ТС должна пережить изменчивость рынка. Обычно каждые полгода рынок меняется.
2. Прибыльность ТС. Должна оцениваться в пипсах. Никаких валют, лотов и прочих вещей, обладающих эффектом масштаба. График прибыльности только в пипсах, на котором не должно быть никаких ступенек вверх. Ровненький такой, с зазубринами вниз, что соответствует просадкам. Ввод-вывод денег вообще не имеет отношения в свойствам ТС и на графике в пипсах ввод-вывод не отразится.
3. Риск ТС. Просадка в пипсах. Не к балансу, а к открытой позиции как сумма всех открытых одновременно позиций. Стопаут относится именно к этой величине
4. Желательно иметь еще две величины: размер риска (просадки), который связан с размером минимально необходимого депозита.
ПС.
Самое главное. Любые оценки ТС не дают гарантий от слива депозита.
Гарантией от слива дает качество ТС: не переобученность ТС. Или же принятие торговых решений на стационарном процессе, имея на входе нестационарный рынкет. Это знает разработчик ТС. если что-либо понимает в этом.
Я когда-то увлекался этим Шарпом (много лет назад), так как на одном стороннем ресурсе (где я был админом) менеджеры включили этот Шарп в один из главных показателей по оценке систем (в том числе коммерческих). То есть, меня (а не менеджеров) там англ пользователи спрашивали на форуме что это такое, но ответить было тяжело. Поэтому пришлось вникать.
Сейчас просто с утра неохота ссылки искать (тем более, что я не математик), но как я помню - есть два метода рачета Шарпа (и две академические статьи на англ языке о каждом, и есть академическая статья о сравнении каждого из методов). В каждом методе Шарп идеальный, если он 1, или стремится к 1. Все значения, что выше или меньше 1 - это хуже.
Понять что такое Шарп - можно на примерах.
Шарп перешел на форекс с других рынков (где получение каждый раз одинаковой прибыли от вложений - нормальная вещь), и значение Шарпа также зависит от начального депозита (то есть, если долить на счет - то коэффициент Шарпа будет ближе к идеальному значению 1).
А еще есть Сортино, но на это Сортино меня уже не хватило.
То есть, идеальное значение не 1, а 3 (извиняюсь, перепутал).
Нашел одну из статей про Шарп - тут (эта статья Уильяма Шарпа про его Шарп).
СанСаныч Фоменко:
Самое главное. Любые оценки ТС не дают гарантий от слива депозита.
Гарантией от слива дает качество ТС: не переобученность ТС. Или же принятие торговых решений на стационарном процессе, имея на входе нестационарный рынкет. Это знает разработчик ТС. если что-либо понимает в этом.
MO - математическое ожидание прибыли.
А размер депо вообще не при делах, полностью согласен с Вами. Сколько тугриков на счету не имеет значения, для оценки эффективности торговли.
Гарантией от слива является МО > spread
MO - математическое ожидание прибыли.
Гарантией от слива является МО > spread. А размер депо вообще не при делах.
MO - математическое ожидание прибыли.
какие могут быть гарнтии у бойца на фронте, что он выживет, даже если вероятность выжить, допустим 1:3?
это просто статистика, она не даёт гарантий на будущее, она показывает что и с какой вероятностью происходило.
Не 1, а 3.
То есть, идеальное значение не 1, а 3 (извиняюсь, перепутал).
Нашел одну из статей про Шарп - тут (эта статья Уильяма Шарпа про его Шарп).
- коэффициента Шарпа (Уильяма Шарпа, который и придумал этот коэффициент в 1966 году),
- и коэффициента Сортино - Фрэнка Сортино, который придумал свой коэффициент в 1980 году как модификация коэффициента Шарпа и основываясь на работах нобелевского лауреата экономиста Гарри Марковиц и его Modern Portfolio Theory (статья на русском в википедии тут) и на работах Брайана Рома и его post-Modern Portfolio Theory (статья в википедии тут, но только на английском) .
какие могут быть гарантии у игрока в покер, что он выиграет, если эти гарантии даёт ему шулер? )
какие могут быть гарнтии у бойца на фронте что он выживет, даже если вероятность выжить, допустим 1:3?
это просто статистика, она не даёт гарантий на будущее, она показывает что и с какой вероятностью происходило.
Статистика - это про прошлое, а вероятность - это про будущее.
Гарантией является мастерство игрока (бойца), эффективность ТС, других нет.
гарантия - это когда тебе отдадут, то что должны и то не всегда отдают )
мастерство - это совсем не гарантия, мастерство повышает вероятность, но ни как не гарантирует.
гарантия - это когда тебе отдадут, то что должны и то не всегда отдают )