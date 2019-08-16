Пин-бар - страница 2
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Спасибо за советы. Все пригодилось.
Еще непонятен 3-й пункт - Собственно, тело должно находиться "внизу" свечи. И это условие я не понимаю, как описать. Можно сделать (high+low)/3 - на три части разделить и сделать что-то типа (open)<((high+low)/3)&&(close)<((high+low)/3)
Но код предложенный топикстартером некорректный. Я пробовал так рассчитывать, ничего не получается - (open)<((high+low)/3)&&(close)<((high+low)/3.
Как с помощью кода MQL4 можно рассчитать, чтобы тело находилось "внизу" или "вверху" свечи?
По-моему так. Но тут нужно добавить проверку размера меньшей тени(то есть, является ли вторая тень достаточно маленькой, чтобы считать свечу пин-баром). Наверное относительно к размеру тела... хотя тут могут быть проблемы - тело может быть маленьким
Я еще не понимаю, как можно запрограммировать направление тени пин бара. То есть как можно отразить с помощью кода, в какую сторону направлена тень пин бара? Вверх или вниз?
Надо определить соотношения между величинами
.
Надо определить соотношения между величинами
Для Open>Close так выходит?
Для Open>Close так выходит?
Во-первых, надо задаться вопросом: А зачем перебирать все бары? Для принятия решения в текущий момент (на баре №0) нужен анализ бара №1.
Во-вторых, почему именно третья часть, а не четвёртая или 2,5? То есть надо использовать множитель, который можно будет подстраивать.
В-третьих, удобнее сначала определить величины A,B,C. И затем уже проводить их сопоставление.
Например
Во-первых, надо задаться вопросом: А зачем перебирать все бары? Для принятия решения в текущий момент (на баре №0) нужен анализ бара №1.
Во-вторых, почему именно третья часть, а не четвёртая или 2,5? То есть надо использовать множитель, который можно будет подстраивать.
В-третьих, удобнее сначала определить величины A,B,C. И проводить их сопоставление.
Это частности, за схему саму спрашивал...
1. Не говорил, что перебирать все бары нужно. Просто подставили в i нужное вам значение, это секунда дела. И этот кусок можно использовать на исторических данных, если нужно.
2. Для наглядности, для примера, использовал цифру...
3. Дополнительные вычисления тут критически важны? Вроде ж можно и без них
Это частности, за схему саму спрашивал...
1. Не говорил, что перебирать все бары нужно. Просто подставили в i нужное вам значение, это секунда дела. И этот кусок можно использовать на исторических данных, если нужно.
2. Для наглядности, для примера, использовал цифру...
3. Дополнительные вычисления тут критически важны? Вроде ж можно и без них
ну дело хозяйское...
считать-то можно по-разному... как по мне, главное, чтобы было удобно и наглядно.
ну дело хозяйское...
считать-то можно по-разному... как по мне, главное, чтобы было удобно и наглядно.
Гы-ы, опять пин-бары )) А почему не торговля по законам кабаллы или фазам луны? А, еще есть гадание на бараньей лопатке. И еще монетку можно кидать.
Гы-ы, опять пин-бары )) А почему не торговля по законам кабаллы или фазам луны? А, еще есть гадание на бараньей лопатке. И еще монетку можно кидать.
А как же вы тогда предлагаете торговать? На основании каких закономерностей?
Здравствуйте, разбираюсь с таким явлением как пин-бар. Возможно, кто-то подкорректирует условия нахождения?
Что мы знаем о пин-баре?