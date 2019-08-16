Пин-бар - страница 2

Новый комментарий
 
Alex Packer:

Спасибо за советы. Все пригодилось.

Еще непонятен 3-й пункт - Собственно, тело должно находиться "внизу" свечи. И это условие я не понимаю, как описать. Можно сделать (high+low)/3 - на три части разделить и сделать что-то типа (open)<((high+low)/3)&&(close)<((high+low)/3)

Но код предложенный топикстартером некорректный. Я пробовал так рассчитывать, ничего не получается - (open)<((high+low)/3)&&(close)<((high+low)/3.

Как с помощью кода MQL4 можно рассчитать, чтобы тело находилось "внизу" или "вверху" свечи?

if (Open[i]-Close[i]>0){
    if((High[i]-Open[i])/3>Open[i]-Close[i]){

    }
}//пин-бар, тело внизу свечи

По-моему так. Но тут нужно добавить проверку размера меньшей тени(то есть, является ли вторая тень достаточно маленькой, чтобы считать свечу пин-баром). Наверное относительно к размеру тела... хотя тут могут быть проблемы - тело может быть маленьким

[Удален]  
Alex Packer:
Я еще не понимаю, как можно запрограммировать направление тени пин бара. То есть как можно отразить с помощью кода, в какую сторону направлена тень пин бара? Вверх или вниз?

Надо определить соотношения между величинами


 

.

 
Олег avtomat:

Надо определить соотношения между величинами

Для Open>Close так выходит? 

if (Open[i]>Close[i]){
    if((High[i]-Open[i])/3>Open[i]-Close[i] & (Close[i]-Low[i]<=Open[i]-Close[i] || (High[i]-Open[i])/3>Close[i]-Low[i])){
        //тело внизу
    }else if((Close[i]-Low[i])/3>Open[i]-Close[i] & (High[i]-Open[i]<=Open[i]-Close[i] || (Close[i]-Low[i])/3>High[i]-Open[i])){
        //тело вверху
    }
}
[Удален]  
Yevhenii Levchenko:

Для Open>Close так выходит?

Во-первых, надо задаться вопросом: А зачем перебирать все бары?  Для принятия решения в текущий момент (на баре №0) нужен анализ бара №1.

Во-вторых, почему именно третья часть, а не четвёртая или 2,5?   То есть надо использовать множитель, который можно будет подстраивать.

В-третьих, удобнее сначала определить величины A,B,C. И затем уже проводить их сопоставление.

Например

k= 2.8  // для примера

....

if( Open[1]>Close[1] )
 {
  A= Open[1]-Close[1];
  и т.д.
 }
if( k*(A+B)<C )   R= "тело внизу"; else
и т.д.
 
Олег avtomat:

Во-первых, надо задаться вопросом: А зачем перебирать все бары?  Для принятия решения в текущий момент (на баре №0) нужен анализ бара №1.

Во-вторых, почему именно третья часть, а не четвёртая или 2,5?   То есть надо использовать множитель, который можно будет подстраивать.

В-третьих, удобнее сначала определить величины A,B,C. И проводить их сопоставление.

Это частности, за схему саму спрашивал...

1. Не говорил, что перебирать все бары нужно. Просто подставили в i нужное вам значение, это секунда дела.  И этот кусок можно использовать на исторических данных, если нужно.

2. Для наглядности, для примера, использовал цифру...

3. Дополнительные вычисления тут критически важны? Вроде ж можно и без них

[Удален]  
Yevhenii Levchenko:

Это частности, за схему саму спрашивал...

1. Не говорил, что перебирать все бары нужно. Просто подставили в i нужное вам значение, это секунда дела.  И этот кусок можно использовать на исторических данных, если нужно.

2. Для наглядности, для примера, использовал цифру...

3. Дополнительные вычисления тут критически важны? Вроде ж можно и без них

ну дело хозяйское...

считать-то можно по-разному... как по мне, главное, чтобы было удобно и наглядно.

 
Олег avtomat:

ну дело хозяйское...

считать-то можно по-разному... как по мне, главное, чтобы было удобно и наглядно.

Все верно... но я пытался помочь  Alex Packer. Если вводить дополнительные вычисления, можно сильно запутать человека
 

Гы-ы, опять пин-бары )) А почему не торговля по законам кабаллы или фазам луны? А, еще есть гадание на бараньей лопатке. И еще монетку можно кидать.

 
Alexey Volchanskiy:

Гы-ы, опять пин-бары )) А почему не торговля по законам кабаллы или фазам луны? А, еще есть гадание на бараньей лопатке. И еще монетку можно кидать.

А как же вы тогда предлагаете торговать? На основании каких закономерностей?

[Удален]  
Эдуард Климуш:

Здравствуйте, разбираюсь с таким явлением как пин-бар. Возможно, кто-то подкорректирует условия нахождения?
Что мы знаем о пин-баре?

Уже эти пин бары вдоль и поперёк заездили, так ничего путного там и не нашли, зря энергию потратите
123
Новый комментарий