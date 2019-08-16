Пин-бар
Здравствуйте, разбираюсь с таким явлением как пин-бар. Возможно, кто-то подкорректирует условия нахождения?
Что мы знаем о пин-баре?
1) Тело не должно превышать 20% от размера свечи (т.е. для пин-бара, у которого в нижней части тело, должно выполняться условие fabs (open-close)/fabs(high-low)
2) Тело должно находиться внутри диапозона предыдущей свечи (т.е. для пин-бара, у которого в нижней части тело, должно выполняться условие (open[0]<high[1]) &&(close[0]>low[1])
3) Собственно, тело должно находиться "внизу" свечи. И это условие я не понимаю, как описать. Можно сделать (high+low)/3 - на три части разделить и сделать что-то типа (open)<((high+low)/3)&&(close)<((high+low)/3)
Я правильно рассуждаю, или где-то неправильно условия проставлены?
Погуглите книжку Price Action's Holy Bible.
Спасибо, но все же, правильно ли составлены условия, можете сказать?
На первый взгляд вроде правильно, но надо проверить опытным путем. И учесть еще некоторые факторы.
По третьему пункту я думаю, надо учесть в какой части диапазона находится тело свечи. Оно может быть как в первой верхней так и в третей нижней (если делить диапазон на три). Так как пин бары бывают двух видов одни на селл тело в третьей тройке диапазона, а другой на бай тело в первой тройке диапазона.
На первый взгляд вроде правильно, но надо проверить опытным путем. И учесть еще некоторые факторы.
По третьему пункту я думаю, надо учесть в какой части диапазона находится тело свечи. Оно может быть как в первой верхней так и в третей нижней (если делить диапазон на три). Так как пин бары бывают двух видов одни на селл тело в третьей тройке диапазона, а другой на бай тело в первой тройке диапазона.
спасибо большое - ну я здесь указывал условия для бара, у которого именно внизу тело находится. Соответственно, для другого - тоже смогу подобрать. Получается, чтобы избежать такого, как на первом рисунке, необходимо аналогично поверить еще направление предыдущего бара типа (open[i-1]-close[i-1])<=0 и т.д.?
Ага. Обычно пинбар на продажу появляется после бычей свечи на покупку после медвежьей. А если после медвежьей появилась свеча похожая на пин бар как на первой картинке, то его не стоит рассматривать как пин бар. Комбинация этих свечей уже будет похожа на харами. Но надо учитывать еще и контекст, то есть место на графике где образовался пинбар. Надеюсь вы знаете кто придумал этот способ анализа. Так вот он говорил, что принимать во внимание надо пинбары образовавшиеся на ключевых уровнях. Пин бар на таком уровне означает или попытку развести трейдеров или неудачную попытку пробить уровень. То есть хвост пинбара всегда пробивает какой то уровень поддержки или сопротивления.
P.S. Может еще быть такая ситуация, например на M30 видна комбинация свечей под названием харами, а если переключится на H1 то там будет наблюдаться пин бар.
Я еще не понимаю, как можно запрограммировать направление тени пин бара. То есть как можно отразить с помощью кода, в какую сторону направлена тень пин бара? Вверх или вниз?
попробуйте взять соотношение верхней тени к нижней для верхнего Пин-бара,
например от 3:1 и выше, обычно 7:1, и зеркально наоборот для нижнего пин-бара.
if (cl1<op1) verh1=DoubleToStr((hi1-op1)*MathPow(10,dig),0); //m5
if(cl1>=op1) niz1=DoubleToStr((op1-lo1)*MathPow(10,dig),0); //m5
if (……………(verh1>=niz1*7)
Я еще не понимаю, как можно запрограммировать направление тени пин бара. То есть как можно отразить с помощью кода, в какую сторону направлена тень пин бара? Вверх или вниз?
Спасибо за советы. Все пригодилось.
Еще непонятен 3-й пункт - Собственно, тело должно находиться "внизу" свечи. И это условие я не понимаю, как описать. Можно сделать (high+low)/3 - на три части разделить и сделать что-то типа (open)<((high+low)/3)&&(close)<((high+low)/3)
Но код предложенный топикстартером некорректный. Я пробовал так рассчитывать, ничего не получается - (open)<((high+low)/3)&&(close)<((high+low)/3.
Как с помощью кода MQL4 можно рассчитать, чтобы тело находилось "внизу" или "вверху" свечи?
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Здравствуйте, разбираюсь с таким явлением как пин-бар. Возможно, кто-то подкорректирует условия нахождения?
Что мы знаем о пин-баре?
1) Тело не должно превышать 20% от размера свечи (т.е. для пин-бара, у которого в нижней части тело, должно выполняться условие fabs (open-close)/fabs(high-low)
2) Тело должно находиться внутри диапозона предыдущей свечи (т.е. для пин-бара, у которого в нижней части тело, должно выполняться условие (open[0]<high[1]) &&(close[0]>low[1])
3) Собственно, тело должно находиться "внизу" свечи. И это условие я не понимаю, как описать. Можно сделать (high+low)/3 - на три части разделить и сделать что-то типа (open)<((high+low)/3)&&(close)<((high+low)/3)
Я правильно рассуждаю, или где-то неправильно условия проставлены?