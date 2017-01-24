Откуда столько троллей и моли ? - страница 2
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Сама по себе тема не про MQL5
)
Ну надо же... тролли одолели троллей
Вообще, слово Жалоба лучше заменить на что-то другое в том линке ... потому что в англ части форума это слово - Complain, а это - просто выразить недовольство (Недовольство - как одно из основных значений этого слова). А тут в рус интерпретации - Жалоба ...
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Еще можно памятки делать например для новичков.
Иной раз новички откроют несколько веток (вчера три такие ветки, позавчера много, ...), что-то спросят, а из всего текста только слово Метатрейдер как термин, остальное непонятно. Если спросить у многих - а какой у вас Метатрейдер, 4 или 5? Он начинает думать ...
А так - просто есть памятка, "как делай раз, делай два ...".
Вот пример памятки здесь (тут, правда, синхронизация не описана, а так достаточно полно всё).
Новички могут это просто распечатывать на пол листа, и держать около компьютера.
------------------
То есть, если иметь на форуме что-то свое, и вести эти ветки долго, зная, что они нужны новичкам и тем, кто за пределами этого портала (для них ветки делать, а не для нас с вами кто уже тут давно), то не страшны никакие смены поколений на форуме.
Тролям не отвечать, кто открывает ветки и "ботает по фене" там (есть такое среди форумных новичков) - жать на Жалоба, на троллинг - жать Жалоба.
Вообще, слово Жалоба лучше заменить на что-то другое в том линке ... потому что в англ части форума это слово - Complain, а это - просто выразить недовольство (Недовольство - как одно из основных значений этого слова). А тут в рус интерпретации - Жалоба ...
------------------
Еще можно памятки делать например для новичков.
Иной раз новички откроют несколько веток (вчера три такие ветки, позавчера много, ...), что-то спросят, а из всего текста только слово Метатрейдер как термин, остальное непонятно. Если спросить у многих - а какой у вас Метатрейдер, 4 или 5? Он начинает думать ...
А так - просто есть памятка, "как делай раз, делай два ...".
Вот пример памятки здесь (тут, правда, синхронизация не описана, а так достаточно полно всё).
Новички могут это просто распечатывать на пол листа, и держать около компьютера.
------------------
То есть, если иметь на форуме что-то свое, и вести эти ветки долго, зная, что они нужны новичкам и тем, кто за пределами этого портала (для них ветки делать, а не для нас с вами кто уже тут давно), то не страшны никакие смены поколений на форуме.
То есть, "авторитетам" приходится всегда доказывать что они профессионалы, и не расслабляться ...
В корне не могу согласиться, что я, открыв ветку, должен что-то кому-то доказывать. В идеале на сайте должны находится сведения, полезные для трейдинга, а не доказательство важности тех или иных персон, укрепление авторитета
Я, как и многие другие, открываю ветку, чтобы получить мнение других пользователей, коллективно разработать тему. Этакая коллективная статья на обозначенную тему.
Чтобы такое достичь, а я писал несколько раз, необходимо автору ветки с разрешения метквотов предоставлять временное право на одну ветку чистить эту ветку от любых постов по его, автора, усмотрению. При таком подходе исчезает вся неопределенность с такими понятиями как троллинг, флуд, оффтоп.
Конкретный и действующий в настоящий момент пример.
Из-за обстановки на сайте после колебаний в несколько лет я открыл ветку. Две трети из более, чем 50 страниц (!) - это словоблудие противников R, которые пытаются утопить тему в словесах и демагогии. В результате на сайте вместо компактной ветки с конкретным, полезным для пользователей МТ4/5 результатом, а именно это является ценностью для сайта, получили кучу слов, среди которых найти полезное довольно сложно.
В корне не могу согласиться, что я, открыв ветку, должен что-то кому-то доказывать. В идеале на сайте должны находится сведения, полезные для трейдинга, а не доказательство важности тех или иных персон, укрепление авторитета
Я, как и многие другие, открываю ветку, чтобы получить мнение других пользователей, коллективно разработать тему. Этакая коллективная статья на обозначенную тему.
Чтобы такое достичь, а я писал несколько раз, необходимо автору ветки с разрешения метквотов предоставлять временное право на одну ветку чистить эту ветку от любых постов по его, автора, усмотрению. При таком подходе исчезает вся неопределенность с такими понятиями как троллинг, флуд, оффтоп.
Конкретный и действующий в настоящий момент пример.
Из-за обстановки на сайте после колебаний в несколько лет я открыл ветку. Две трети из более, чем 50 страниц (!) - это словоблудие противников R, которые пытаются утопить тему в словесах и демагогии. В результате на сайте вместо компактной ветки с конкретным, полезным для пользователей МТ4/5 результатом, а именно это является ценностью для сайта, получили кучу слов, среди которых найти полезное довольно сложно.
Я давно предлагал дать право топикстартеру модерировать самому свою ветку, а уже неадекватные ветки пусть сносят модераторы.
И работы модераторам поменьше и ветки будут развиваться в направлении выбраном автором.
Я давно предлагал дать право топикстартеру модерировать самому свою ветку, а уже неадекватные ветки пусть сносят модераторы.
И работы модераторам поменьше и ветки будут развиваться в направлении выбраном автором.
Я давно предлагал дать право топикстартеру модерировать самому свою ветку, а уже неадекватные ветки пусть сносят модераторы.
И работы модераторам поменьше и ветки будут развиваться в направлении выбраном автором.
Рад видеть. Значит я не один тут такой.
Тут раньше такие предложение уже выдвигалось. И предложение хорошее. Но это просто идея, а на практике как реализовать? С голой идей же в сервис деск не выйдешь ...
Приведу на примерах (прямо сегодняшние, две ветки в англ с утра).
Пример 1.
Сегодня утром один пользователь открыл ветку, и назвал ее "Черный список разработчиков во Фрилансе" (так как он был заказчиком, а ему многие кодеры не ответили, то есть там до денег дело не дошло). Я бы ветку удалил, но там уже другой модератор отвечает, поэтому я не встревал.
Дать топик стартеру модерировать его ветку (в случае если ветку оставят)?
Нет.
Пример 2.
Пользователь открыл ветку, возмущаясь тем, что время у его Метатрейдера (один брокер) не совпадает со временем другого его Метатрейдера (другой брокер). Он просит это исправить. Ему отвечали два модератора, вкл меня. Я отвечал картинками, доказывая, что это один и тот же бар, только время у разных брокеров разное.
Он будет модерировать свою ветку?
И как это я объясню куда там жать чтобы модерировать? Тоже картинками? Он, кстати, англоязычный (из англоязычной страны), я тоже по английски ... он знает, что у него Метатрейдер 4 (спросили у него поподробнее, он ответил, что у него МТ4).
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Значит, не все топикстартеры могут модерировать свои ветки. А кто тогда будет определять - кто может модерировать свои ветки, а кто нет? :)
Конечно, можно создать критерии для этого, и тут главное - ветка, её популярность, её необходимость для портала (что это не ветка юмора например), критерии для топикстартера? Достаточно того, что он знает, что у него МТ4 (а больше ничего не знает), или надо еще какие-то критерии?
А что делать с теми, кому не доверят модерировать свои ветки? Они как люди "второго сорта"?
Конечно, можно дать модерировать ветку конкретно кому-то - по результатом тутошнего голосования (например).
СанСанычу например модерировать конкретно его какую-то ветку (я думаю, что большинство пользователей выскажутся как 'Да').
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Идея хорошая, но практически ... я только начал думать, уже большой пост получился.
Тут раньше такие предложение уже выдвигалось. И предложение хорошее. Но это просто идея, а на практике как реализовать? С голой идей же в сервис деск не выйдешь ...
Приведу на примерах (прямо сегодняшние, две ветки в англ с утра).
----------------
Идея хорошая, но практически ... я только начал думать, уже большой пост получился.
Я думаю, это очень сложно организовать на программном уровне. И моральные проблемы вы верно подметили.
У меня тоже есть отличная идея - сделать советник со стабильной прибылью боле 100% в месяц. Но вот как это реализовать? ))