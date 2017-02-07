Обсуждение статьи "ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Графический интерфейс"
Опубликована статья ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Графический интерфейс:
Автор: Eugeni Neumoin
А где собственно файл панели? В прикрепленным к материалу файлах только вордовские документы
если поиск по сайту не глючит, то всё прочее за 55$ ..
учитесь дружить с адм.MQ :-)
А где собственно файл панели? В прикрепленным к материалу файлах только вордовские документы
Это индикаторная платформа ZUP. Отдельного приложения с панелью в природе не существует.
В статье только краткое описание графической оболочки, встроенной в ZUP.
Код ZUP сейчас включает около 33 000 строк. Из них примерно 14 000 строк добавлено при реализаци графического интерфейса.
Графический интерфейс создавался примерно год. А то, что было до графического интерфейса сделано, создавалось начиная с 2005 года.
Плюс при реализации графического интерфейса весь предыдущий код был модифицирован. Добавлены или изменены старые алгоритмы.
Созданы алгоритмы с "более точными расчетами", многое оптимизировано.
Картинка по евре сегодня. Все волновые символы выведены исключительно для привязки различных графических инструментов.
Насколько соответствует волновой разметке, сказать не берусь, хотя на форумах волновиков такие расклады были.
Я просто привязал вилы Эндрюса. И можно посмотреть, как рынок гуляет в комплекте вил. Итак, кртинка:
От точки [C] - третьей точки привязки вил рынок дошел до медианы вил - точка 1. (До точки 1 также было много гуляний между разными важными линиями комплекта вил. Но их рассматривать не будем)
Далее отскочил к 50% медиане - точка 2. Далее к линии внутренней сигнальной линии - ISL618 - точка 3. Эта линия является границей канала равновесия или 61.8 фибой канала вил Эндрюса.
Отскок к 50% медиане - точка 4. Далее прогулка к конечной линии Шаффи - точка 5. И снова во время инаугарации Трампа вернулись к 50% медиане - точка 6.
Красиво работает комплект вил Эндрюса. Как путеводные маяки.
Графический интерфейс позволяет быстро расставить реперные точки и привязать к ним разные графические инструменты.
В статье я не стал выкладывать различные картинки, подобные рассмотренной. Смысл статьи в том, чтобы те, кто использует ZUP, смогли разобраться в работе графического интерфейса.
А картинок, подобных рассмотренной, можно выложить огромное количество.
Но можно также подключить графическую панель с помощью комбинаций клавиш SHIFT-Z.
Допустим имеем такую разметку.
Let's allow it is had such marking
http://www.onix-trade.net/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=76886
Проверим разметку с помощью вил Эндрюса
Let's check a marking by means of Andrews's pitchfork
Волна [b] закончилась точно на медиане линий Шиффа
The wave [b] ended precisely on a median of lines of Schiff
Как и положено коррекционной волне.
As well as it is necessary to a correctional wave.
---------
Волна [с] закончилась точно на медиане вил Эндрюса
Как и положено для волны [с]
The wave [с] ended precisely on a median of a pitchfork of Andrews
As well as it is necessary for a wave [с]
----------
А вот с волной 1 немного непонятно.
And here with a wave 1 it is a little unclear.
Волна идет в виде тройки. Первая волна в виде тройки?... больше подходит для коррекционной волны, то есть для волны A.
The wave goes in the form of the three. The first wave in the form of the three?... is suitable for a correctional wave, that is for A wave more.
Проверка с помощью вил Эндрюса также говорит за то, что это коррекционная волна. Для волнового уровня Minor.
Check by means of Andrews's pitchfork also says that is a correctional wave. For the wave Minor level.
А вот для уровня Minute.
And here for the Minute level.
Волна 2 на двух рассматриваемых волновых уровнях завершилась там, где и положено для коррекционных волн.
The wave 2 at two considered wave levels came to the end where and it is necessary for correctional waves.
Волна 3 закончилась, где и положено для волны 3 (или для волны С?).
The wave 3 ended where and it is necessary for a wave 3 (or for a wave of C?).
Let's look further.
Вопрос с окончанием волны 3.
Question with the termination of a wave 3.
Окончание волны 3 лучше несколько левее - на линии ISL382.
The termination of a wave 3 is better a little more to the left - on the ISL382 line.
При этом меняется привязка вил Эндрюса и линий Шиффа
Thus the binding of a pitchfork of Andrews and Schiff's lines changes
Канал линий Шиффа в вилах Эндрюса в данном случае будет выглядеть так:
The channel of lines of Schiff in Andrews's pitchfork in this case will look so:
Но лучше будет так:
But it will be better so:
В данном случае уровни Фибоначчи привязанные к точкам касания графика к стенкам канала выглядят так:
In this case Fibonacci's levels attached to points of a contact of the schedule to walls of the channel look so:
Дошли к 50% уровню. Отскочили. Протестировали уровень 38%. Далее открывается путь к верхней стенке канала. Это примерно 1.0933 - уровень 62%.
Send in addition to 50% to level. Jumped aside. Tested the level of 38%. Further the way to the top wall of the channel opens. It is about 1.0933 - level is 62%.
Construction on the nevny schedule were higher. They remain in force.
Но необходимо оценить, до каких уровней можем опуститься. Для этого перейдем на H4. И отметим последние три экстремума.
But it is necessary to estimate, to what levels we can fall. For this purpose we will pass to H4. Also we will note the last three extrema.
Можно привязать к выбранным экстремумам канал.
It is possible to tie the channel to the chosen extrema
Для построения канала желательно, чтобы трендовая линия канала не пересекалась рынком. Трендовая линия проходит через первый и третий экстремумы.
For creation of the channel it is desirable that the trend line of the channel was not crossed by the market. The trend line passes through the first and third extrema.
Нижняя граница канала в данном случае является линией целей.
The lower bound of the channel in this case is the line of the purposes.
Но можно к выбранным экстемумам также привязать вилы Эндрюса. В данном случае канал, построенный выше, будет являться линиями Шиффа.
But it is also possible to tie to the chosen ekstemuma Andrews's pitchfork. In this case the canal built above will be Schiff's lines.
В вилах Эндрюса можно включить ценовые метки. Ценовые метки покажут возможные цели.
In Andrews's pitchfork it is possible to include price tags. Price tags will show the possible purposes.
The objectives are achieved. Precisely on the ISL618 line, on border of the channel of balance of a pitchfork of Andrews.
Далее есть варианты. Можно на H4 отметить достигнутый уровень. И построить динамические вилы Эндрюса.
Но предварительно скроем каналы и выведенные вилы Эндрюса.
Further there are options. It is possible to note the reached level on H4. And to construct a dynamic pitchfork of Andrews.
But previously we will hide channels and the removed Andrews's pitchfork.
Вилы трендовые. Тренд вверх.
Pitchfork trend. Trend up.
Рассматривать покупки можно после того, как рынок пробьет границу красной зоны - RL18.9.
It is possible to consider purchases after the market punches border of a red zone - RL18.9.
Это, скорее всего, придется долго ждать. Поэтому перейдем на следующий волновой уровень - на H1. И отметим на этом волновом уровне последние три экстремума.
Most likely, it is necessary to wait for it long. Therefore we will move to the following wave level - on H1. Also we will note the last three extrema at this wave level.
Привяжем вилы Эндрюса к отмеченным экстремумам.
Let's tie Andrews's pitchfork to noted extrema.
Здесь граница красной зоны находится близко. Но вилы горизонтальные - коррекционные. После пробития красной зоны и возможного отката к начальной сигнальной линии вил Эндрюса можно рассматривать покупку. Стоп размещаем чуть ниже третьей точки привязки вил - ниже 1.06552.
Here the border of a red zone is close. But a pitchfork horizontal - correctional. After a probitiya of a red zone and possible kickback to the initial alarm line of a pitchfork of Andrews it is possible to consider purchase. Stop is placed slightly below than the third point of a binding of a pitchfork - lower than 1.06552.
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Опубликована статья ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Графический интерфейс:
За 10 лет, прошедших с момента выхода первой версии платформы ZUP, произошло множество изменений и улучшений. В результате получилась уникальная графическая надстройка к MetaTrader 4, позволяющая быстро и комфортно проводить анализ рыночной информации. В статье рассказывается как работать с графическим интерфейсом индикаторной платформы ZUP.
Графический инструмент Уровни Versum назван по никнейму человека, предложившего этот инструмент на форуме. Это разновидность веера Фибоначчи. Отличие состоит в том, что для создания веера Фибоначчи используются две точки привязки — два экстремума, а для создания Уровней Versum — три. Линии веера проводятся из точки привязки 1 через фибо-уровни на вертикали, отложенной от точки привязки 2 и имеющей базу на уровнях точек 1 и 2. Для Уровней Versum линии веера проводятся из точки привязки 1 через точки пересечения луча зигзага между точками 2 и 3 с фибо-уровннями на вертикали, имеющими базу на уровнях точек привязки 2 и 3.
Во всплывающей подсказке паттернов под условным названием Gartley Patterns дополнительно выводится название паттерна, например:
Автор: Eugeni Neumoin