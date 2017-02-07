Обсуждение статьи "ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Графический интерфейс" - страница 2
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Pitchfork correctional. The possible wave of A (or a wave 1) was drawn only a few minutes ago:
Остановка на медиане линий Шиффа.
Stop on a median of lines of Schiff.
Вилы Эндрюса привязали к первым двум волнам. Вилы трендовые. Слабые. Тренд вверх.
As well as it was supposed. Punched a red zone. Reached a median of lines of Schiff. In the channel of balance of lines of Schiff were a little chatted. Were rolled away to the initial alarm line. The first two waves were drawn. And from the initial alarm line it is possible to try to buy. Stop was designated above.
Andrews's pitchfork tied to the first two waves. Pitchfork trend. Weak. Trend up.