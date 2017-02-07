Обсуждение статьи "ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Графический интерфейс" - страница 2

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Вилы коррекционные. Возможная волна A (или волна 1) нарисовалась только на минутках:
Pitchfork correctional. The possible wave of A (or a wave 1) was drawn only a few minutes ago:



Остановка на медиане линий Шиффа.
Stop on a median of lines of Schiff.
 
Как и предполагалось. Пробили красную зону. Дошли до медианы линий Шиффа. В канале равновесия линий Шиффа немного поболтались. Откатились к начальной сигнальной линии. Нарисовались первые две волны. И от начальной сигнальной линии можно пробовать покупать. Стоп был обозначен выше.
Вилы Эндрюса привязали к первым двум волнам. Вилы трендовые. Слабые. Тренд вверх.

As well as it was supposed. Punched a red zone. Reached a median of lines of Schiff. In the channel of balance of lines of Schiff were a little chatted. Were rolled away to the initial alarm line. The first two waves were drawn. And from the initial alarm line it is possible to try to buy. Stop was designated above.
Andrews's pitchfork tied to the first two waves. Pitchfork trend. Weak. Trend up.

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