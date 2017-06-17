Какой монитор удобнее использовать для ручной торговли? - страница 2
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а были времена , хватало простого проводного телефона.4 хватает , вот жаль только что глаза всего два - да еще оба фокусируются в одну точку...
у меня 4 глаза ))) очки ношу
:-)
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вообще сказать сколько мониторов для торговли оптимально - вопрос риторический
а кому то совсем немного надо
А монитор примерно вот такой
или такой
https://nplus1.ru/news/2017/01/05/take-my-money
Уже пару месяцев пользуюсь UHD 40' (3840х2160) телевизором (гнутым) в качестве монитора.
Однако рабочая зона используется примерно как у монитора 35'. Около 3000пх. Дальше реально надоедает шею крутить )))
Глаза не устают, как и за обычным монитором, хоть и стало все немного мельче, за счет большей плотности пикселей. Хотя я сейчас не вручную торгую, а опять программирую. Постоянно смотреть на графики целыми днями - скучно как то))
В общем достаточно было бы и 35' монитора.
Если кто тоже решится - то дешевые не берите, т.к. некоторые из них сжимают сигнал, т.е. получается менее четкое изображение.
Пля... Как народ торговал, когда и мониторов-то не было...
Дык тяжело им было, по вечерам напивались, при каждом шорохе прыгали из окон. А у меня вот первый этаж, даже прыгнуть некуда, если че, только клумбу с цветками соседке попорчу.
Пля... Как народ торговал, когда и мониторов-то не было...
Согласен ))) Не в мониторе дело, а в прокладке между стулом (креслом) и монитором.
Согласен ))) Не в мониторе дело, а в прокладке между стулом (креслом) и монитором.
Согласна тоже, но ребят с несколькими проще. У меня 4 х 24.