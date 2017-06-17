Какой монитор удобнее использовать для ручной торговли? - страница 2

Новый комментарий
 
Yuriy Zaytsev:

а были времена , хватало простого проводного телефона.

4 хватает ,  вот жаль только что глаза всего два -  да еще  оба  фокусируются в одну точку...
у меня 4 глаза ))) очки ношу
 
Iurii Tokman:
у меня 4 глаза ))) очки ношу

:-)

--

вообще сказать сколько мониторов для торговли оптимально - вопрос риторический



а кому то совсем немного надо


 

А монитор примерно вот такой


или такой


 


https://nplus1.ru/news/2017/01/05/take-my-money 

Razer представила игровой ноутбук с тремя мониторами
Razer представила игровой ноутбук с тремя мониторами
  • 2017.01.05
  • Николай Воронцов
  • nplus1.ru
Американская компания Razer, специализирующаяся на производстве геймерского оборудования, представила игровой ноутбук с тремя мониторами. Компьютер был представлен на международной выставке электроники CES 2017, кратко о рассказывается на сайте Razer. В большинстве случаев люди используют для работы с компьютером один монитор. Тем не менее, в...
 

Уже пару месяцев пользуюсь UHD 40' (3840х2160) телевизором (гнутым) в качестве монитора.

Однако рабочая зона используется примерно как у монитора 35'. Около 3000пх. Дальше реально надоедает шею крутить )))
Глаза не устают, как и за обычным монитором, хоть и стало все немного мельче, за счет большей плотности пикселей. Хотя я сейчас не вручную торгую, а опять программирую. Постоянно смотреть на графики целыми днями - скучно как то))


В общем достаточно было бы и 35' монитора.

Если кто тоже решится - то дешевые не берите, т.к. некоторые из них сжимают сигнал, т.е. получается менее четкое изображение.

 
Пля... Как народ торговал, когда и мониторов-то не было...
 
стоят 2х23", на одном программирую, на втором торгую. В четверг и пятницу решил поторговать на демо руками, второго вполне хватило, торговал только две пары. +27% за два дня.
 
George Merts:
Пля... Как народ торговал, когда и мониторов-то не было...

Дык тяжело им было, по вечерам напивались, при каждом шорохе прыгали из окон. А у меня вот первый этаж, даже прыгнуть некуда, если че, только клумбу с цветками соседке попорчу.
 
George Merts:
Пля... Как народ торговал, когда и мониторов-то не было...

Согласен ))) Не в мониторе дело, а в прокладке между стулом (креслом) и монитором.
 
Ihor Herasko:

Согласен ))) Не в мониторе дело, а в прокладке между стулом (креслом) и монитором.

Согласна тоже, но ребят с несколькими проще. У меня 4 х 24. 
123
Новый комментарий