Сантимент: Tslab + plaza 2 против MT 5
Добрый день.
Подскажите отличается ли сантимент в плазе 2 от метатрейдера 5?
Биржа, это не ФОРЕКСные кухни. Даннные транслируются в любом ПО одни и те же.
Просто скорость получения информации может быть разная.
Биржа, это не ФОРЕКСные кухни. Даннные транслируются в любом ПО одни и те же.
Просто скорость получения информации может быть разная.
Как можете заметить по рисунку я имел ввиду фортс а не форекс.
Поэтому хотелось узнать в чем отличия плазы 2 от MT? На сайте http://moex.com/a583 указано что все таки данные не одни и те же поэтому вопрос остается открытым...
- moex.com
Как можете заметить по рисунку я имел ввиду фортс а не форекс.
Поэтому хотелось узнать в чем отличия плазы 2 от MT? На сайте http://moex.com/a583 указано что все таки данные не одни и те же поэтому вопрос остается открытым...
Никаких отличий, все с точностью до тика и полного лога.
Посмотрите на интересные детали, пожалуйста:
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Битва за скорость: QLUA vs MQL5 - почему MQL5 быстрее от 50 до 600 раз?
Видео скорости торговых операций:
Видео стакана:
Визуальное сравнение скорости обновления интерфейсов у MetaTrader 5, Quik и SmartX: Метатрейдер делает всех в разы
- smart-lab.ru
В этих видео было произведено прямое подключение к бирже?
В стакане информацию могут намеренно скрывать. Поэтому интересно было бы сравнить общее количество ордеров (смотрите картинку из MT5):
- Ордера на покупку — общее количество заявок на покупку;
- Объем ордеров на покупку — общий объем заявок на покупку;
- Ордера на продажу — общее количество заявок на продажу;
- Объем ордеров на продажу — общий объем заявок на продажу;
Картинка из мета трейдера:
К сожалению, вы не хотите читать и принимать четкие ответы, а пытаетесь найти какие-то изъяны.
Достаточно прочитать указанные ссылки и внимательно просмотреть видео, чтобы вопросы отпали.
В этих видео было произведено прямое подключение к бирже?
В стакане информацию могут намеренно скрывать. Поэтому интересно было бы сравнить общее количество ордеров (смотрите картинку из MT5):
- Ордера на покупку — общее количество заявок на покупку;
- Объем ордеров на покупку — общий объем заявок на покупку;
- Ордера на продажу — общее количество заявок на продажу;
- Объем ордеров на продажу — общий объем заявок на продажу;
Картинка из мета трейдера:
Намеренно скрывать?
Зачем Вы вообще торговать собрались с такими мыслями?
Я правильно понимаю, что отличие котировок в Квике и MT5 вызвано более быстрым обновлением данных в MT5?
Да, в статье описано в чем дело.
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Добрый день.
Подскажите отличается ли сантимент в плазе 2 от метатрейдера 5?