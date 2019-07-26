Сантимент: Tslab + plaza 2 против MT 5

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Добрый день.

Подскажите отличается ли сантимент в плазе 2 от метатрейдера 5?


 

 
Alexander Pavlov:

Добрый день.

Подскажите отличается ли сантимент в плазе 2 от метатрейдера 5?


 

Биржа, это не ФОРЕКСные кухни. Даннные транслируются в любом ПО одни и те же.

Просто скорость получения информации может быть разная. 

 
prostotrader:

Биржа, это не ФОРЕКСные кухни. Даннные транслируются в любом ПО одни и те же.

Просто скорость получения информации может быть разная. 

Как можете заметить по рисунку я имел ввиду фортс а не форекс.

Поэтому хотелось узнать в чем отличия плазы 2 от MT? На сайте http://moex.com/a583 указано что все таки данные не одни и те же поэтому вопрос остается открытым...

Московская Биржа - Зачем нужен шлюз Plaza II
Московская Биржа - Зачем нужен шлюз Plaza II
  • moex.com
Подключение к Срочному рынку по технологии PLAZA II позволяет: Обеспечить равные возможности, как для частных инвесторов, так и для  профессиональных участников фондового рынка. Увеличить количество сервисов, предоставляемых профессиональным участником торгов, для своих клиентов. Получать рыночную информацию непосредственно из сегмента биржевой инфраструктуры и отправлять транзакции напрямую в торговую систему Биржи. Увеличить скорость обмена данными с Биржей за счет упрощения инфраструктуры.
 
Alexander Pavlov:

Как можете заметить по рисунку я имел ввиду фортс а не форекс.

Поэтому хотелось узнать в чем отличия плазы 2 от MT? На сайте http://moex.com/a583 указано что все таки данные не одни и те же поэтому вопрос остается открытым...

Никаких отличий, все с точностью до тика и полного лога.

Посмотрите на интересные детали, пожалуйста:


Видео скорости торговых операций:



Видео стакана:



Визуальное сравнение скорости обновления интерфейсов у MetaTrader 5, Quik и SmartX: Метатрейдер делает всех в разы


Битва за скорость: QLUA vs MQL5 - почему MQL5 быстрее от 50 до 600 раз?
Битва за скорость: QLUA vs MQL5 - почему MQL5 быстрее от 50 до 600 раз?
  • smart-lab.ru
Для сравнения языков MQL5 и QLUA мы написали несколько тестов, которые замеряют скорость выполнения базовых операций. В тестах использовался компьютер с Windows 7 Professional 64 bit, MetaTrader 5 build 1340 и QUIK версии 7.2.0.45. Результаты представлены в таблице, где все значения представлены в миллисекундах (чем меньше время, тем лучше...
 

В этих видео было произведено прямое подключение к бирже? 

В стакане информацию могут намеренно скрывать. Поэтому интересно было бы сравнить общее количество ордеров (смотрите картинку из MT5):

  • Ордера на покупку — общее количество заявок на покупку;
  • Объем ордеров на покупку  — общий объем заявок на покупку;
  • Ордера на продажу — общее количество заявок на продажу;
  • Объем ордеров на продажу — общий объем заявок на продажу;

 Картинка из мета трейдера: 

 

 

К сожалению, вы не хотите читать и принимать четкие ответы, а пытаетесь найти какие-то изъяны.

Достаточно прочитать указанные ссылки и внимательно просмотреть видео, чтобы вопросы отпали. 

 
Alexander Pavlov:

В этих видео было произведено прямое подключение к бирже? 

В стакане информацию могут намеренно скрывать. Поэтому интересно было бы сравнить общее количество ордеров (смотрите картинку из MT5):

  • Ордера на покупку — общее количество заявок на покупку;
  • Объем ордеров на покупку  — общий объем заявок на покупку;
  • Ордера на продажу — общее количество заявок на продажу;
  • Объем ордеров на продажу — общий объем заявок на продажу;

 Картинка из мета трейдера: 

 

Намеренно скрывать?

Зачем Вы вообще торговать собрались с такими мыслями? 

 
Подтверждаю! Могут скрывать! Это называется айсберг заявка. Но их полностью не видит никто. И не важно как конектиться.
 
Я правильно понимаю, что отличие котировок в Квике и MT5 вызвано более быстрым обновлением данных в MT5?
 
-Aleks-:
Я правильно понимаю, что отличие котировок в Квике и MT5 вызвано более быстрым обновлением данных в MT5?
Да, в статье описано в чем дело.
[Удален]  
Renat Fatkhullin:
Да, в статье описано в чем дело.
Ренат, когда стоит ожидать добавления времени (с точностью до миллисекунд) к данным типа открытого интереса, количеству ордеров, объему ордеров и данных по стакану, чтобы все эти данные можно было синхронизировать с тиковой историей?
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