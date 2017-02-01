Plaza II сантимент
Добрый день.
Кто может показать скриншот сантимента в Plaza 2?
Если кто то может установить VPN и поставить себе плазу 2 то могу предоставить свой логин лишь бы вы показали скриншот сантимента.
Заранее спасибо.
Возможно Вы имели ввиду сЕнтимент?
А другими словами можете сказать что Вы хотите увидеть?
Добавлено
Какой у Вас логин?
Официальный терминал биржи PLAZA II
Можно использовать только с тестовым логином для разработчиков (из дома)
См. вложение.
Вот это?
Какой у Вас логин?
Да именно это.
Так что различия вы не найдете.
В Метатрейдер 5 на реальном счете показывается 100% то, что приходит с Плазы.
Так что различия вы не найдете.
Для чего тогда брокер имеет собственные сервера к которым подключен метатрэйдер? Почему он не может просто напрямую подключить меня к бирже?
Чтобы нормально работать на бирже, нужно построить дополнительно 95% всей инфраструктуры СЕРВИСА для трейдеров. У самой биржи ничего нет, а сами ее API/интерфейсы даже для брокеров с трудом подходят, если не сказать сильнее.
Вот как раз торговая платформа (это огромная платформа, а не терминал, как думают почти все трейдеры) MetaTrader 5 и обеспечивает сервис, позволяющий трейдерам торговать без слез.
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Мне не нужен Ваш логин, имелось ввиду тип логина
Вы сами можете всё сделать, если у Вас логин для разработчиков.
Мне не нужен Ваш логин, имелось ввиду тип логина
Вы сами можете всё сделать, если у Вас логин для разработчиков.
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Добрый день.
Кто может показать скриншот сантимента в Plaza 2?
Если кто то может установить VPN и поставить себе плазу 2 то могу предоставить свой логин лишь бы вы показали скриншот сантимента.
Заранее спасибо.