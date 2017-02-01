Plaza II сантимент

Новый комментарий
 

Добрый день.

Кто может показать скриншот сантимента в Plaza 2?

Если кто то может установить VPN и поставить себе плазу 2 то могу предоставить свой логин лишь бы вы показали скриншот сантимента. 

Заранее спасибо. 

 
Alexander Pavlov:

Добрый день.

Кто может показать скриншот сантимента в Plaza 2?

Если кто то может установить VPN и поставить себе плазу 2 то могу предоставить свой логин лишь бы вы показали скриншот сантимента. 

Заранее спасибо. 

Возможно Вы имели ввиду сЕнтимент?

А другими словами можете сказать что Вы хотите увидеть? 

Добавлено

Какой у Вас логин? 

 
Вот это?

 

Официальный терминал биржи PLAZA II

Можно использовать только с тестовым логином для разработчиков (из дома)

См. вложение. 

Файлы:
FORTS_Setup_x64_4.00.0857.0.zip  13997 kb
 
Renat Fatkhullin:
Вот это?

Да именно это.
 
prostotrader:

Какой у Вас логин? 

fg41cv_10x01
 
Alexander Pavlov:
Да именно это.
В Метатрейдер 5 на реальном счете показывается 100% то, что приходит с Плазы.

Так что различия вы не найдете.
 
Renat Fatkhullin:
В Метатрейдер 5 на реальном счете показывается 100% то, что приходит с Плазы.

Так что различия вы не найдете.
Для чего тогда брокер имеет собственные сервера к которым подключен метатрэйдер? Почему он не может просто напрямую подключить меня к бирже? 
 
Alexander Pavlov:
Для чего тогда брокер имеет собственные сервера к которым подключен метатрэйдер? Почему он не может просто напрямую подключить меня к бирже? 
Потому что вам нужно задать себе вопрос "А что, биржа хотя бы один трейдерский сервис предоставляет? Может историю мгновенную, чарты, тики, новости, отчеты по сделкам, автотрейдинг и тд?"

Чтобы нормально работать на бирже, нужно построить дополнительно 95% всей инфраструктуры СЕРВИСА для трейдеров. У самой биржи ничего нет, а сами ее API/интерфейсы даже для брокеров с трудом подходят, если не сказать сильнее.

Вот как раз торговая платформа (это огромная платформа, а не терминал, как думают почти все трейдеры) MetaTrader 5 и обеспечивает сервис, позволяющий трейдерам торговать без слез.
 
Alexander Pavlov:
fg41cv_10x01

Мне не нужен Ваш логин, имелось ввиду тип логина

Вы сами можете всё сделать, если у Вас логин для разработчиков. 

 
prostotrader:

Мне не нужен Ваш логин, имелось ввиду тип логина

Вы сами можете всё сделать, если у Вас логин для разработчиков. 

Просмотровый 
12
Новый комментарий