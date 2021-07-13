Советники: NewMartin - страница 6
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Где её взять? т.е её можно использовать на нескольких парах одновременно?
Ее нет в свободном доступе. Она в моей личной экспертотеке)
не могли бы поделиться?
В личке.
День добрый. Не могли бы и мне скинуть,хочу потестить робота
День добрый. Не могли бы и мне скинуть,хочу потестить робота
Добрый день. Отправил в личку.
Добрый день. Отправил в личку.
Хорошо) Вижу много людей заинтересовалось)
Выложу версию с меджиком здесь.
В версии V2.0 меджиком является номер схемы из настроек.
В версии V3.0 меджики разделены на BUY и SELL.
Это две разнонаправленные серии.Можно любую отключить установив = 0.
... Нужно искать новые решения....
Воспользуйтесь старым : если данный метод даёт Вам ГАРАНТИРОВАННЫЙ слив, то простое совершение сделок в обратную, от сигнала, генерируемого советником, сторону даст Вам настолько же гарантированное удвоение стартовой суммы.
Если же реально дела обстоят совсем не так, как Вы утверждаете, то зачем же Вы тогда здесь воду мутите?..