Советники: NewMartin - страница 6

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Artem Atuchin:
Где её взять? т.е её можно использовать на нескольких парах одновременно?
Ее нет в свободном доступе. Она в моей личной экспертотеке)
Да, можно.
 
Sergey Rashevskiy:
Ее нет в свободном доступе. Она в моей личной экспертотеке)
Да, можно.
не могли бы поделиться?
 
Artem Atuchin:
не могли бы поделиться?
В личке.
 
Предлагаю для нейрофильтрации использовать код индикатора iBroker  по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/12483 . В нем заложен один нейрон, но на 2048 вариантов, т.е. можно использовать 256 и еще 4 дополнительных условия.
iBroker
iBroker
  • голосов: 11
  • 2015.02.25
  • Fedor Smirnov
  • www.mql5.com
Индикатор выводит результаты работы 2048 трейдеров брокера.
[Удален]  
Sergey Rashevskiy:
В личке.

День добрый. Не могли бы и мне скинуть,хочу потестить робота

 
maksim shapkin:

День добрый. Не могли бы и мне скинуть,хочу потестить робота

Добрый день. Отправил в личку.

 
Sergey Rashevskiy:

Добрый день. Отправил в личку.

Добрый день.
Интересная идея. Как подключиться к тестам? 
 

Хорошо) Вижу много людей заинтересовалось)

Выложу версию с меджиком здесь.

В версии V2.0 меджиком является номер схемы из настроек.

В версии V3.0 меджики разделены на BUY и SELL.

Это две разнонаправленные серии.Можно любую отключить установив = 0.

Файлы:
NewMartin_V2.0.mq4  6 kb
NewMartin_V3.0.mq4  8 kb
 
мы это все оттестировали на всех валютах идет слив или дикие просадки. Любой порядок типа 0101010101 оказывается находится в истории 10 раз за 3 года. Я генерировал случайные миллион цифр типа 10101010101 и поиском находил любое сочетание аж 10-20 раз. Здесь теория вероятности работает против нас. Нужно искать новые решения....
 
avatar007911:
... Нужно искать новые решения....

Воспользуйтесь старым  : если данный метод даёт Вам ГАРАНТИРОВАННЫЙ слив, то простое совершение сделок в обратную, от сигнала, генерируемого советником, сторону даст Вам настолько же гарантированное удвоение стартовой суммы.

Если же реально дела обстоят совсем не так, как Вы утверждаете, то зачем же Вы тогда здесь воду мутите?..

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