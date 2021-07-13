Советники: NewMartin - страница 7
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мы это все оттестировали на всех валютах идет слив или дикие просадки. Любой порядок типа 0101010101 оказывается находится в истории 10 раз за 3 года. Я генерировал случайные миллион цифр типа 10101010101 и поиском находил любое сочетание аж 10-20 раз. Здесь теория вероятности работает против нас. Нужно искать новые решения....
Может у вас просто стопы/профиты маленькие. Рекомендую от 0,5 до 1,0 % от стоимости инструмента.
Может у вас просто стопы/профиты маленькие. Рекомендую от 0,5 до 1,0 % от стоимости инструмента.
Думаете, простым переворотом направления сделок avatar007911 не воспользуется? (блин, вот бы мне такой "сливатор", как у него, ну хоть бы раз в жизни попался )
Думаете, простым переворотом направления сделок avatar007911 не воспользуется? (блин, вот бы мне такой "сливатор", как у него, ну хоть бы раз в жизни попался )
Думаю простой переворот тут не поможет. Будет сливать просто в другие периоды.
ну как сказать.... как по мне - отлично можно разобраться... говорю из своего опыта.... а так поразмышляйте над таким моим скрином...
Думаю простой переворот тут не поможет. Будет сливать просто в другие периоды.
Вот в том-то и дело - нефиг открывать серию на всё депо сразу. Убыточная серия сделок должна съедать лишь определённую часть средств. Иначе, это становится подобным "Ставлю всё на красное" в рулетке.
А при правильном использовании, Мартин ничем не страшнее одной обыкновенной открытой позиции
Последняя версия.
Лот зависимый от баланса, стопы и профиты в пунктах (значность счета).
V3.0, двухсторонний. Торгует, невзирая на схему работы. Серия Бай - только бай, серия Селл - только селл. Так и задумано?
А где ты взял версию 3.0?
Нет, не так задумано.
А где ты взял версию 3.0?
Нет, не так задумано.
Здесь, сообщение 58. Я правильно понимаю, что бай и селл схема работы должна быть зеркальной?
Справедливости ради, скажу, что было ручное закрытие, может. поэтому, работа нарушена. С другой стороны, у меня стоит вначале 10, т.е. смена типа ордеров маст хэв. Или смотреть нужно с конца кода? И почему бы, не забивать последовательность в виде 1 и 0?