Советники: NewMartin - страница 7

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avatar007911:
мы это все оттестировали на всех валютах идет слив или дикие просадки. Любой порядок типа 0101010101 оказывается находится в истории 10 раз за 3 года. Я генерировал случайные миллион цифр типа 10101010101 и поиском находил любое сочетание аж 10-20 раз. Здесь теория вероятности работает против нас. Нужно искать новые решения....

Может у вас просто стопы/профиты маленькие. Рекомендую от 0,5 до 1,0 % от стоимости инструмента.

 
Sergey Rashevskiy:

Может у вас просто стопы/профиты маленькие. Рекомендую от 0,5 до 1,0 % от стоимости инструмента.

Думаете, простым переворотом направления сделок avatar007911 не воспользуется?  (блин, вот бы мне такой "сливатор", как у него, ну хоть бы раз в жизни попался  )


 
prikolnyjkent:

Думаете, простым переворотом направления сделок avatar007911 не воспользуется?  (блин, вот бы мне такой "сливатор", как у него, ну хоть бы раз в жизни попался  )


Думаю простой переворот тут не поможет. Будет сливать просто в другие периоды. 
Это Мартин, он будет сливать обязательно. Вопрос в том, сколько успеем заработать между сливами)
 
Sergey Rashevskiy:
Думаю простой переворот тут не поможет. Будет сливать просто в другие периоды. 
Это Мартин, он будет сливать обязательно. Вопрос в том, сколько успеем заработать между сливами)

ну как сказать.... как по мне - отлично можно разобраться... говорю из своего опыта.... а так поразмышляйте над таким моим скрином...

Файлы:
00006.jpg  380 kb
00003.jpg  313 kb
00001.jpg  355 kb
00007.jpg  277 kb
 
Sergey Rashevskiy:
Думаю простой переворот тут не поможет. Будет сливать просто в другие периоды. 
Это Мартин, он будет сливать обязательно. Вопрос в том, сколько успеем заработать между сливами)

Вот в том-то и дело  - нефиг открывать серию на всё депо сразу. Убыточная серия сделок должна съедать лишь определённую часть средств. Иначе, это становится подобным "Ставлю всё на красное" в рулетке.

А при правильном использовании, Мартин ничем не страшнее одной обыкновенной открытой позиции 


 

Последняя версия.

Лот зависимый от баланса, стопы и профиты в пунктах (значность счета).

Файлы:
NewMartin_V1.3.mq4  13 kb
 
Какой смысл запутывать брокера замысловатыми схемами, если рынок сам выпотрошит этого мартина, брокер даже пальцем не шевельнет))) 
 
V3.0, двухсторонний. Торгует, невзирая на схему работы. Серия Бай - только бай, серия Селл - только селл. Так и задумано?
 
NNightmare:
V3.0, двухсторонний. Торгует, невзирая на схему работы. Серия Бай - только бай, серия Селл - только селл. Так и задумано?

А где ты взял версию 3.0? 

Нет, не так задумано.

 
Sergey Rashevskiy:

А где ты взял версию 3.0? 

Нет, не так задумано.

Здесь, сообщение 58. Я правильно понимаю, что бай и селл схема работы должна быть зеркальной? 

Справедливости ради, скажу, что было ручное закрытие, может. поэтому, работа нарушена. С другой стороны, у меня стоит вначале 10, т.е. смена типа ордеров маст хэв. Или смотреть нужно с конца кода? И почему бы, не забивать последовательность в виде  1 и 0?

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