Тесты на вычисление числа Pi для mql4, mql5, MSVC, Intel compilators - страница 3
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В смысле чтоб сам эксперт получился бинарником, и мог запускаться и работать без терминала? Мне это нравится :)
И отвязка от винды тоже помогла бы, мне на арендованном впс нужно каждый месяц доплачивать за то что там винда установлена, можно было бы сэкономить без неё.
В смысле чтоб сам эксперт получился бинарником, и мог запускаться и работать без терминала? Мне это нравится :)
И отвязка от винды тоже помогла бы, мне на арендованном впс нужно каждый месяц доплачивать за то что там винда установлена, можно было бы сэкономить без неё.
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Тесты на вычисление числа Pi для mql4, mql5, MSVC, Intel compilators
Alexey Volchanskiy, 2017.01.11 19:15Теперь прикидываем, какой сотой доле процента трейдеров это нужно..
Да, появится из важного:
Ну и конечно десятки других вещей, которые будут описаны в релизах.
Можно чуть подробнее про кастомные фиды, пожалуйста, как это будет выглядеть? У меня стоит вопрос о покупке дорогой софтины, например, а не хотелось бы.. а если будет прямой доступ к другим брокерским api в МТ5 то это вообще круто
#include <time.h>
int main()
{
clock_t t1 = time(NULL);
#define CNT 700000000
double x_sum = 0;
double y_sum = 0;
double xy_sum = 0;
double x2_sum = 0;
double ticks[9] = {0.00001, 0.00007, -0.00002, 0.00009, 0.00004, -0.00008, -0.00005, 0.00009, 0.00005};
double cur_y = 0;
for(unsigned i = 0; i < CNT; ++ i)
{
cur_y = cur_y + ticks[i%9];
x_sum += i;
y_sum += cur_y;
xy_sum += i*cur_y;
x2_sum += (double)i*i;
}
double num = CNT * xy_sum - x_sum * y_sum;
double den = CNT * x2_sum - x_sum * x_sum;
printf("execution time = %i sec\n", (int)(time(NULL)-t1));
printf("res = %f\nx_sum = %f\ny_sum = %f\nxy_sum = %f\nx2_sum = %f\n",
num/den, x_sum, y_sum, xy_sum, x2_sum);
}
execution time = 4 sec
res = 0.000022
x_sum = 244999999650000000.000000
y_sum = 5444444453002.445312
xy_sum = 2540740741014408396800.000000
x2_sum = 114333333088333677461504000.000000
МКЛ код:
{
uint t1 = GetTickCount();
#define CNT 700000000
double x_sum = 0;
double y_sum = 0;
double xy_sum = 0;
double x2_sum = 0;
double ticks[9] = {0.00001, 0.00007, -0.00002, 0.00009, 0.00004, -0.00008, -0.00005, 0.00009, 0.00005};
double cur_y = 0;
for(unsigned i = 0; i < CNT; ++ i)
{
cur_y = cur_y + ticks[i%9];
x_sum += i;
y_sum += cur_y;
xy_sum += i*cur_y;
x2_sum += (double)i*i;
}
double num = CNT * xy_sum - x_sum * y_sum;
double den = CNT * x2_sum - x_sum * x_sum;
printf("execution time = %i sec\n", (int)(GetTickCount()-t1)/1000);
printf("res = %f\nx_sum = %f\ny_sum = %f\nxy_sum = %f\nx2_sum = %f\n",
num/den, x_sum, y_sum, xy_sum, x2_sum);
return;
}2017.02.01 04:29:08.386 temp___ (USDCHF,H1) execution time = 64 sec
медленнее примерно в 16 раз.
x32, мт под вайном, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
Если делать что-то посложнее, чем складывать числа в регистрах, то результат становится не таким красивым (из-за проверки на выход за границы массива, думаю). Си шный код:
медленнее примерно в 16 раз.
x32, мт под вайном, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
В MQL5 упор только на новый развиваемый 64 битный компилятор, который в разы быстрее 32 битного. Забудьте про 32 битный код, как мы про него. 32 битная версия MQL5 использует старый компилятор, единый с MQL4. Об этом многократно писалось и объяснялось.
MSVC 2015 C++, x64, абсолютно полная оптимизация:
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#define CNT 700000000
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int main()
{
unsigned int t1=GetTickCount();
double x_sum=0;
double y_sum=0;
double xy_sum=0;
double x2_sum=0;
double ticks[9]={ 0.00001, 0.00007, -0.00002, 0.00009, 0.00004, -0.00008, -0.00005, 0.00009, 0.00005 };
double cur_y=0;
for(unsigned i=0; i < CNT; ++i)
{
cur_y=cur_y + ticks[i%9];
x_sum+=i;
y_sum+=cur_y;
xy_sum+=i*cur_y;
x2_sum+=(double)i*i;
}
double num=CNT * xy_sum - x_sum * y_sum;
double den=CNT * x2_sum - x_sum * x_sum;
printf("execution time = %u msec\n",GetTickCount()-t1);
printf("res = %f\nx_sum = %f\ny_sum = %f\nxy_sum = %f\nx2_sum = %f\n",num/den, x_sum, y_sum, xy_sum, x2_sum);
}
execution time = 1672 msec
res = 0.000022
x_sum = 244999999367108928.000000
y_sum = 5444444445431.175781
xy_sum = 2540740737455829286912.000000
x2_sum = 114333333088352626857213952.000000
void OnStart()
{
uint t1=GetTickCount();
double x_sum = 0;
double y_sum = 0;
double xy_sum = 0;
double x2_sum = 0;
double ticks[9]={0.00001,0.00007,-0.00002,0.00009,0.00004,-0.00008,-0.00005,0.00009,0.00005};
double cur_y=0;
for(unsigned i=0; i<CNT;++ i)
{
cur_y=cur_y+ticks[i%9];
x_sum += i;
y_sum += cur_y;
xy_sum += i*cur_y;
x2_sum += (double)i*i;
}
double num = CNT * xy_sum - x_sum * y_sum;
double den = CNT * x2_sum - x_sum * x_sum;
printf("execution time = %u msec\n",GetTickCount()-t1);
printf("res = %f\nx_sum = %f\ny_sum = %f\nxy_sum = %f\nx2_sum = %f\n",num/den,x_sum,y_sum,xy_sum,x2_sum);
}
2017.01.31 22:23:56.330 TestPi (Si-3.17,H1) execution time = 1422 msec
2017.01.31 22:23:56.330 TestPi (Si-3.17,H1)
2017.01.31 22:23:56.330 TestPi (Si-3.17,H1) res = 0.000022
2017.01.31 22:23:56.330 TestPi (Si-3.17,H1) x_sum = 244999999367108928.000000
2017.01.31 22:23:56.330 TestPi (Si-3.17,H1) y_sum = 5444444445431.175781
2017.01.31 22:23:56.330 TestPi (Si-3.17,H1) xy_sum = 2540740737455829286912.000000
2017.01.31 22:23:56.330 TestPi (Si-3.17,H1) x2_sum = 114333333088352626857213952.000000
То есть, ваш пример показал все наоборот. Не проигрыш в 16 раз, а выигрыш в 1.17 раз.
Это на Windows 10 Pro x64, Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz
Во первых, не надо никакого вайна ..
С удовольствием забыл про вайн, если бы была версия под Линукс. Я не утверждаю, что мой тест объективный и правильный, поделился наблюдениями. Я даже и не хотел измерить производительность, а проверял хватит ли ширины мантиссы у дабла для МНК, заодно прогнал в МКЛ.
MQL5 порвал C++ как Тузик грелку.
Если делать что-то посложнее, чем складывать числа в регистрах, то результат становится не таким красивым (из-за проверки на выход за границы массива, думаю). Си шный код:
МКЛ код:
медленнее примерно в 16 раз.
x32, мт под вайном, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
Скорость по твоему тесту одинаковая!!!!!!!!
Ясное дело, что на сложных вычислениях Си порвет МКЛ, на Си можно так же подключить C++ AMP, и/или OpenMP.
Но на мкл гораздо проще научиться писать(даже с учетом сильной похожести языков), т.к. полно встроенных функций, необходимых именно для написания робота или индикатора.
Я считаю, что у МКЛ достойная производительность, а если ее не хватает, то можно подключить прогу на С++, через Named Pipes. Или длл)
Renat Fatkhullin, опередил меня, но я не стал править исходники, а просто как есть скомпилил))