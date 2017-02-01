Тесты на вычисление числа Pi для mql4, mql5, MSVC, Intel compilators - страница 2
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Производительность - это круто.
Это не просто круто.
А доказательство того, что язык экстремально эффективный и позволяет почти полностью снять потребность в использовании сторонних DLL. Особенно с ростом возможностей самого языка и его штатных библиотек.
Причем рост MQL5 не остановился - мы будем добавлять в него больше возможностей.
Да, появится из важного:
Ну и конечно десятки других вещей, которые будут описаны в релизах.
Это не просто круто.
А доказательство того, что язык экстремально эффективный и позволяет почти полностью снять потребность в использовании сторонних DLL. Особенно с ростом возможностей самого языка и его штатных библиотек.
Причем рост MQL5 не остановился - мы будем добавлять в него больше возможностей.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Открытый Интерес на истории
Ром, 2016.12.29 21:55
МТ-самый быстрый терминал непрямого подключения по всем фронтам на MOEX. ДАже люди, работающие со связкой TSLAB-Plaza2 говорили, глядя на стакан мтатрейдера5, - да ну нах -не может такого быть!,)
На МТ снапшот стаканов примерно втрое быстрей чем при получении через коннектор смартком .Мои советники по стратегиям арбитража, написанные на сишарпе, работающие через смартком в 6 раз прибыльнее аналогичнычных, написанных на MQL, работающих в "открытии".
А вы видите хотя бы одно доказательство про "Мои советники по стратегиям арбитража, написанные на сишарпе, работающие через смартком в 6 раз прибыльнее аналогичнычных, написанных на MQL, работающих в открытии"?
То, что данные в МТ5 приходят в 5 раз быстрее Квика (и других) - видят все. И мы доказали это в своих статьях, поставив на кон нашу репутацию.
То, что MQL5 в жуткое количество раз (от 50 до 600 раз) быстрее QLUA - мы доказали со всеми выкладками и воспроизводимыми скриптами, любой может проверить сам.
То, что торговое латенси у MT5+MQL5 в 28 раз меньше чем у Quik связок, доказали.
То, что MQL5 быстрее костылей(в связках) на C# видно. Даже в тесте в этой ветке. А если добавить отсутствие оверхеда на сопряжении, то MQL5 уделывает всех на масс маркете.
А вы видите хотя бы одно доказательство про "Мои советники по стратегиям арбитража, написанные на сишарпе, работающие через смартком в 6 раз прибыльнее аналогичнычных, написанных на MQL, работающих в открытии"?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Открытый Интерес на истории
fxsaber, 2017.01.07 21:38
Сколько примеров уже было логов, где показано, что даже выставление заявки может длиться секунды. Разрабы стрелки переводят на биржу. Биржа - у нас все OK.
На смарткоме бывают такие тормоза? Если не бывают и еще и прибыльней, значит, однозначно, MT кривой в части исполнения.
Хочу выяснить, где собака порыта. Сколько уже было, когда в логах тормоза, а биржа в своих логах показывает, что все норм. Где баг на самом деле?
А то получается, что производительность очень высокая, а заявы идут про тормоза вряд ли от очернителей.
Как C# тормозит! МТ4 и МТ5 быстрее, чем на моем старичке 2 два раза, а шарп в полтора раза медленнее. А какая версия .NET стоит, можете посмотреть?
Со студией ставится программка clrver.exe, я приаттачил, если студии нет. У меня вот такая
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены.
C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.6.2 Tools>clrver.exe
Microsoft (R) .NET CLR Version Tool Version 4.6.1590.0
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Versions installed on the machine:
v2.0.50727
v4.0.30319
***
аналогично
странно что на Си у меня медленней чем у тебя
а мт5 и мт4 у меня быстрей чем у тебя
Kubuntu 16.10, Intel Core i7-6700 CPU @ 3.40GHz, 8 cores, RAM 16 Gb
Компилятор gcc. Я его настройки для выбора расширенного набора инструкций не знаю, нагуглил "-march=skylake -mfpmath=both" , вроде подошло.
вкл/выкл
(вкл означает 8 потоков)
Меня поразило что расширенный набор инструкций по дефолту не используется, как так? Прирост скорости получился в 6 раз в одном потоке только за счёт новых инструкций.
Ради интереса использовал флаг -Ofast вместо -O3. Ofast не рекомендуется, ибо с ним что-то не так:
Disregard strict standards compliance. -Ofast enables all -O3 optimizations. It also enables optimizations that are not valid for all standard-compliant programs. It turns on -ffast-math and the Fortran-specific -fno-protect-parens and -fstack-arrays.
вкл/выкл
(вкл означает 8 потоков)
Вот повторил расчеты из ветки: Ускоряемся - использование пакета IPP для увеличения скорости работы советника
Показано наименьшее время из 10 запусков на свободном компьютере:
Windows 10 Pro, Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz, 24 cores, RAM 32 Gb
у всех floating point model = precise, x64 (у MQL4 - 32 bit)
The value of PI is 3.141592653590 in 12438 msec MQL4 build 1031
The value of PI is 3.141592653590 in 4266 msec MQL5 build 1502
The value of PI is 3.141592653590 in 4188 msec MSVC 2015
The value of PI is 3.141592653590 in 375 msec MSVC 2015 + OMP (24 cores)
The value of PI is 3.141592653590 in 4188 msec Intel XE 2016
The value of PI is 3.141592653590 in 375 msec Intel XE 2016 + OMP (24 cores)
В чистой математике MQL5 x64 по скорости равен MSVC 2015.
В архивах чистый проект на MSVC 2015, включая собранные бинарники под MSVC 2015 и Intel XE 2016 вместе с OMP версиями.
2017.01.08 01:49:47.141 Terminal MetaTrader 5 x64 build 1502 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.01.08 01:49:47.142 Terminal Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 10.00, Intel Core i7 920 @ 2.67GHz, RAM: 6819 / 12279 Mb, HDD: 118381 / 488283 Mb, GMT+05:00
4 ядра
гипертрейдинг 8
MQL5
//| PI.mq5 |
//| Copyright © 2012, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net"
#define NUM_STEPS 1000000000
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
double x;
double pi;
double sum=0.0;
double step=1./NUM_STEPS;
int i;
unsigned int msec=GetTickCount();
//---
for(i=0; i<NUM_STEPS; i++)
{
x=(i + .5)*step;
sum=sum + 4.0/(1.+ x*x);
}
pi=sum*step;
msec=GetTickCount()-msec;
//---
printf("The value of PI is %15.12f in %u msec",pi,msec);
}
//+------------------------------------------------------------------+
2017.01.08 02:45:37.259 ParallelPI (EURUSD_i,M5) The value of PI is 3.141592653590 in 6333 msec
2017.01.08 05:12:26.329 ParallelPI (EURUSD_i,M5) The value of PI is 3.141592653590 in 6349 msec
2017.01.08 05:12:40.248 ParallelPI (EURUSD_i,M5) The value of PI is 3.141592653590 in 6334 msec
2017.01.08 05:12:47.324 ParallelPI (EURUSD_i,M5) The value of PI is 3.141592653590 in 6318 msec
C:\F\Renat\ParallelPi\bin>ParallelPi.intel.omp.exe
The value of PI is 3.141592653590 in 1856 msec
ну тут все конечно понятно
"А орешки не простые, Скорлупы-то золотые. Ядра - чистый изумруд" - всего 4 штуки
C:\F\Renat\ParallelPi\bin>ParallelPi.msvc.exe
The value of PI is 3.141592653590 in 6318 msec
C:\F\Renat\ParallelPi\bin>ParallelPi.intel.exe
The value of PI is 3.141592653590 in 6334 msec
MQL4
2017.01.08 05:30:47.267 Script ParallelPi EURUSD,M30: removed
2017.01.08 05:30:47.265 ParallelPi EURUSD,M30: uninit reason 0
2017.01.08 05:30:47.265 ParallelPi EURUSD,M30: The value of PI is 3.141592653590 in 12948 msec
2017.01.08 05:30:34.324 ParallelPi EURUSD,M30: initialized
---
MQL5 реально достиг самой великолепной - прекрасной скорости.
что сказать - кроме слов восторга нет ничего ... все видно по тестам
Одно только сожаление - как жаль что в мт5 не было хеджирования - с момента в ввода в эксплуатацию!
иначе сейчас МТ4 с MQL4 - мы бы вспоминали как мт3 ...
Это не просто круто.
А доказательство того, что язык экстремально эффективный и позволяет почти полностью снять потребность в использовании сторонних DLL. Особенно с ростом возможностей самого языка и его штатных библиотек.
Причем рост MQL5 не остановился - мы будем добавлять в него больше возможностей.
...компилятор ... с бинарником на выходе ...
В смысле чтоб сам эксперт получился бинарником, и мог запускаться и работать без терминала? Мне это нравится :)
И отвязка от винды тоже помогла бы, мне на арендованном впс нужно каждый месяц доплачивать за то что там винда установлена, можно было бы сэкономить без неё.