Вопрос про валидацию советников в маркете

Пара вопросов в следующем:

1. Советник  в терминале работает, сделки открываются. Валидатор написал что сделок в отчете нет (скрин тогда не сделал). Ну думаю, ладно. Проверил еще раз  в тестере на тех парах что валидатор указал и на тех же ТФ, с тем же спредом. Залил советник снова. Отсюда образовался еще один вопрос:

2. Валидация произвелась за 1 секунду, результат: не успешно. Информация об ошибках: Not available (не доступно). 

 

Думаю, что есть какое-то ограничение на на количество проводимых валидаций, в сутки, может еще как-то. Хотелось бы подробностей как он работает. Если кто знает, поделитесь пожалуйста. 

 
Если вы не поменяли в советнике ни байта, то валилация думаю зачем снова трудится если результат нет сделок. Наверно так.
 
Vladislav Andruschenko:
Если вы не поменяли в советнике ни байта, то валилация думаю зачем снова трудится если результат нет сделок. Наверно так.
менял конечно байты))  +/- пару байтов. мало может быть?
 
Да нет. Пробуйте ещё раз. Я за час раз десять искал ошибки и загружал на валилацию. 
[Удален]  
Первую ошибку находит и дальше тест не идет, например тест с одного доллара и ошибка недостаточно средств или тейкпрофит равен стоплосс и равен единице - ошибка близкие стопы. В этих и других подобных случаях должно выводиться сообщение в журнал, но на сервер торговый приказ не отправляться. 
 
Vladislav Andruschenko:
Да нет. Пробуйте ещё раз. Я за час раз десять искал ошибки и загружал на валилацию. 

Ну вот добавил +5 байтов. Валидация завершилась за 1 секунду, результат Not available. 

Может версию файла менять ? Попробую сейчас 

Не, все также, Not available и 1 секунда на тест
 
Vladimir Zubov:
Первую ошибку находит и дальше тест не идет, например тест с одного доллара и ошибка недостаточно средств или тейкпрофит равен стоплосс и равен единице - ошибка близкие стопы. В этих и других подобных случаях должно выводиться сообщение в журнал, но на сервер торговый приказ не отправляться. 
Я знаю все. По крайней мере в МТ4 таких ошибок у меня нет - ни при 1$, ни при 1 стопе/тейке, проверка на лоты есть, на маржу. В любом случае, валидатор должен ведь какую-то конкретную ошибку писать, а не Not available. 
[Удален]  
Evgeniy Zhdan:
Я знаю все. По крайней мере в МТ4 таких ошибок у меня нет - ни при 1$, ни при 1 стопе/тейке, проверка на лоты есть, на маржу. В любом случае, валидатор должен ведь какую-то конкретную ошибку писать, а не Not available. 
Попробуйте поставить минимальный спред при валидации. Неизвестно в каком торговом окружении они тестируют и вообще мало что известно про таинственный валидатор)
 
Vladimir Zubov:
Попробуйте поставить минимальный спред при валидации. Неизвестно в каком торговом окружении они тестируют и вообще мало что известно про таинственный валидатор)

Спред 1 - результат тот же Not available.

Засунул сразу после  OnTick()

return(0);

т.е. советник вообще не должен торговать и должна быть ошибка что-то типа нет ордеров. Но результат - Not available.

Получается, валидатор вообще не работает. 

 
https://www.mql5.com/ru/forum/165345
Автоматическая проверка на маркете
Автоматическая проверка на маркете
  • www.mql5.com
Автоматическая проверка на маркете не работает в выходные дни? Пишет "неуспешно" и в доп окне "not available...
 

test on EURUSD,H1 strategy tester report not found

Однако, опять такая же ошибка.

Еще заметил, уже довольно давно, что если используешь в советниках индикаторы и они должны производить расчеты на разных ТФ, то валидатор не пропускает, пишет что нет ордеров и т.д.

У вас, что, валидатор не понимает, что советник может делать расчеты на одном ТФ, а торговать на другом?...

Ну, грош цена тогда такому валидатору...

Исправьте, пожалуйста...

Невозможно обновления для продуктов выложить!!!

