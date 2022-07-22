Вопрос про валидацию советников в маркете
Если вы не поменяли в советнике ни байта, то валилация думаю зачем снова трудится если результат нет сделок. Наверно так.
Да нет. Пробуйте ещё раз. Я за час раз десять искал ошибки и загружал на валилацию.
Ну вот добавил +5 байтов. Валидация завершилась за 1 секунду, результат Not available.
Может версию файла менять ? Попробую сейчасНе, все также, Not available и 1 секунда на тест
Первую ошибку находит и дальше тест не идет, например тест с одного доллара и ошибка недостаточно средств или тейкпрофит равен стоплосс и равен единице - ошибка близкие стопы. В этих и других подобных случаях должно выводиться сообщение в журнал, но на сервер торговый приказ не отправляться.
Я знаю все. По крайней мере в МТ4 таких ошибок у меня нет - ни при 1$, ни при 1 стопе/тейке, проверка на лоты есть, на маржу. В любом случае, валидатор должен ведь какую-то конкретную ошибку писать, а не Not available.
Попробуйте поставить минимальный спред при валидации. Неизвестно в каком торговом окружении они тестируют и вообще мало что известно про таинственный валидатор)
Спред 1 - результат тот же Not available.
Засунул сразу после OnTick()
return(0);
т.е. советник вообще не должен торговать и должна быть ошибка что-то типа нет ордеров. Но результат - Not available.
Получается, валидатор вообще не работает.
- www.mql5.com
test on EURUSD,H1 strategy tester report not found
Однако, опять такая же ошибка.
Еще заметил, уже довольно давно, что если используешь в советниках индикаторы и они должны производить расчеты на разных ТФ, то валидатор не пропускает, пишет что нет ордеров и т.д.
У вас, что, валидатор не понимает, что советник может делать расчеты на одном ТФ, а торговать на другом?...
Ну, грош цена тогда такому валидатору...
Исправьте, пожалуйста...
Невозможно обновления для продуктов выложить!!!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Пара вопросов в следующем:
1. Советник в терминале работает, сделки открываются. Валидатор написал что сделок в отчете нет (скрин тогда не сделал). Ну думаю, ладно. Проверил еще раз в тестере на тех парах что валидатор указал и на тех же ТФ, с тем же спредом. Залил советник снова. Отсюда образовался еще один вопрос:
2. Валидация произвелась за 1 секунду, результат: не успешно. Информация об ошибках: Not available (не доступно).
Думаю, что есть какое-то ограничение на на количество проводимых валидаций, в сутки, может еще как-то. Хотелось бы подробностей как он работает. Если кто знает, поделитесь пожалуйста.