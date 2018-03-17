Не работают функции определения маржи
всем добра!
при создании эксперта столкнулся с невозможностью программно получить коэффициенты начальной и поддерживающей маржи, которые указываются в спецификации инструмента (см скрин).
SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_INITIAL)
SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE)
SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_LONG)
SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_SHORT)
SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_STOP)
SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_LIMIT)
SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_STOPLIMIT)
всегда возвращают нули.
подскажите пожалуйста, возможно ли получить эти коэффициенты программно (если да, то как?) в текущей сборке MT5 или нужно дать знать об этом техподдержке?
Всё работает.
Пишите в раздел "Биржевой трейдинг"
У меня тоже ничего не показывает.
А разве должно показывать?
Должно, хотя можно обойтись без SymbolInfoDouble,
OrderCalcMargin и OrderCheck праильно показывает.
OrderCalcMargin - реально работает
SymbolInfoMarginRate - возвращает только коэфициенты
