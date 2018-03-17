Не работают функции определения маржи

всем добра!

работаю на фондовом рынке (московская биржа) через MetaTrader 5 (v 5.0, build 1495), брокер - Открытие.

при создании эксперта столкнулся с невозможностью программно получить коэффициенты начальной и поддерживающей маржи, которые указываются в спецификации инструмента (см скрин).

при этом функции:
SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_INITIAL)
SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE)
SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_LONG)
SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_SHORT)
SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_STOP)
SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_LIMIT)
SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_STOPLIMIT)
всегда возвращают нули.

подскажите пожалуйста, возможно ли получить эти коэффициенты программно (если да, то как?) в текущей сборке MT5 или нужно дать знать об этом техподдержке?

Файлы:
m1m8j9c5aerh_mt4t6bbgc42.jpg  59 kb
 
Всё работает.

double prim_go = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_INITIAL);

 

Пишите в раздел "Биржевой трейдинг" 

 
prostotrader:

Всё работает.

 Это фондовая секция.

У меня тоже ничего не показывает. 

 
Sergey Chalyshev:

 Это фондовая секция.

У меня тоже ничего не показывает. 

А разве должно показывать?

 
prostotrader:

А разве должно показывать?

Должно, хотя можно обойтись без SymbolInfoDouble,

 OrderCalcMargin и OrderCheck праильно показывает.

 
помогла функция SymbolInfoMarginRate
 

OrderCalcMargin - реально работает

SymbolInfoMarginRate - возвращает только коэфициенты

