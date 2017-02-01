Почему открывает сделку по цен Last? - страница 2
Вот хорошая статья, сам недавно читал, много полезной информации по Московской бирже, там есть раздел "Почему цена двигается", скорее всего, ответит на Ваш вопрос.
К сожалению,не ответит. Потому что терминал открывает и закрывает сделки по цене LAST, отсюда и не учитывает спред в итоговом профите.
Пипсовка на MQ запрещена!
К сожалению, это не случайная ошибка разработчиков, а специальная. Вот такое у них понимание правильности тестирования. Доказать, что это неправильно, не получится. Проще дождаться кастомных фидов и выкинуть ласты полностью.
вот потому в итоге и получается костыль на костыле.
потому-то в ЛЧИ и нет никого на МТ5, все предпочитают писать собственные платформы, чтобы затем не бороться с помощью костылей с "ВИДЕНИЕМ" разработчиков.
на данный момент адекватное тестирование только для форекса. для тестирования биржевых инструментов получается терминал не подходит.
Ласт эта та цена котрая имела место быть - значит это могла бы быть ваша сделка.
вы либо не очень понимаете,что как происходит,либо невнимательно посмотрели мой пост.
сделка происходит либо по цене аск,либо бид. цена ласт,по которой прошла моя сделка была бы в принте ПОСЛЕ самой сделки.
однако в принте видно,по каким ценам прошла сделка.
разрабы,вы долго собираетесь издеваться? сколько может продолжаться этот маразм?
открыта сделка. ниже логи попытки закрыть ее.
2017.01.31 11:27:16.256 (DDH7,M1) CTrade::OrderSend: exchange sell 1.00 DDM7 [rejected]
2017.01.31 11:27:16.256 (DDH7,M1) Закрыть по ТП = 348.43
2017.01.31 11:27:16.256 (DDH7,M1) ASK = 11725.5
2017.01.31 11:27:16.256 (DDH7,M1) BID = 11724.5
2017.01.31 11:27:16.257 (DDH7,M1) LAST = 0.0
По какой-то причине цена ласт=0. Потому сервер в ответ rejected ордер. И у меня таких логов с rejected целая пачка на 1.5 часа с момента открытия сессии. При том он пытается закрыть его по цене 11719.0 (по той цене,по которой ордер был открыт в предыдущий день). хотя аск,бид цены указаны в принте выше,а ласт вообще равен 0. Поскольку в текущей сессии график еще ни разу не менялся.
2017.01.31 11:27:16.255 Trades '73319': accepted exchange sell 1.00 DDM7 at market, close #529581 buy 1.00 DDM7 11719.0
2017.01.31 11:27:16.256 Trades '73319': rejected exchange sell 1.00 DDM7 at market, close #529581 buy 1.00 DDM7 11719.0
Сделка закрылась только в момент,когда изменился график на чарте и соответственно взялась цена ласт. причем цена ласт берется тоже только из последней сессии.
Давайте теперь расскажите сказку снова про то,что на бирже профит считается по ласт ценам. Это я значит и на реале не смог бы,по-вашему, закрыть сделку? Где соответствие исполнения на реальном сервере и на демо?
То, что Вы не выложили код, уже говорит о том, что Выши притензии в разработчикам голословны.
Сделка не будет совершена пока не изменится OnTick() или OnBookEvent(), т.е не произойдёт какое-либо событие.
(Не по таймеру же Вы ставите и удаляете ордера)
хорошая попытка отмазаться. однако ,как видно из принтов, на инструменте меняются аск-бид цены,т.е. происходят и приходят и OnTick() ,и OnBookEvent() события.
и я не ставлю,и не удаляю ордера. я пытаюсь закрыть маркетом уже открытый ордер.
2017.01.31 11:29:28.105 (DDH7,M1) PositionClose #529581 POSITION_TYPE_BUY 1.002017.01.31 11:29:28.254 (DDH7,M1) Закрыть по ТП = 348.48
2017.01.31 11:29:28.254 (DDH7,M1) CTrade::OrderSend: exchange sell 1.00 DDM7 [rejected]
2017.01.31 11:29:28.254 (DDH7,M1) ASK = 11724.5
2017.01.31 11:29:28.254 (DDH7,M1) BID = 11723.5
2017.01.31 11:29:28.254 (DDH7,M1) LAST = 0.0
2017.01.31 11:29:49.105 (DDH7,M1) PositionClose #529581 POSITION_TYPE_BUY 1.00
2017.01.31 11:29:49.253 (DDH7,M1) CTrade::OrderSend: exchange sell 1.00 DDM7 [rejected]
2017.01.31 11:29:49.253 (DDH7,M1) Закрыть по ТП = 348.48
2017.01.31 11:29:49.253 (DDH7,M1) ASK = 11726.5
2017.01.31 11:29:49.253 (DDH7,M1) BID = 11725.0
2017.01.31 11:29:49.253 (DDH7,M1) LAST = 0.0
и чтобы показать,что сделка смогла закрыться только тогда,когда ласт цена в текущей сессии обновилась.
2 последовательных тика
2017.01.31 11:34:18.253 CTrade::OrderSend: exchange sell 1.00 DDM7 [rejected]
2017.01.31 11:34:18.254 Закрыть по ТП = 348.26
2017.01.31 11:34:18.254 ASK = 11723.0
2017.01.31 11:34:18.254 BID = 11722.0
2017.01.31 11:34:18.254 LAST = 0.0
2017.01.31 11:34:27.120 PositionClose #529581 POSITION_TYPE_BUY 1.00
2017.01.31 11:34:27.270 Закрыть по ТП = 80.37
2017.01.31 11:34:27.270 ASK = 11723.5
2017.01.31 11:34:27.270 BID = 11722.5
2017.01.31 11:34:27.270 LAST = 11722.0