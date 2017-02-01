Почему открывает сделку по цен Last?
Поясните,пожалуйста, почему на демо МК по фьючерсу на нефть сделку терминал открывает по цене Last,а не по Bid,как должно бы быть?
Видно,что сделка открыта по 56.18
На принте ласт,бид и аск в момент открытия. Аск= 56.2, Бид=56.16, Ласт=56.18
2016.12.23 18:12:33.152 Trades '4494547': exchange sell 1.00 BR-3.17 at market
2016.12.23 18:12:33.208 Trades '4494547': accepted exchange sell 1.00 BR-3.17 at market
2016.12.23 18:12:33.211 Trades '4494547': deal #104509533 sell 1.00 BR-3.17 at 56.18 done (based on order #119955009)
2016.12.23 18:12:33.213 Trades '4494547': order #119955009 sell 1.00 / 1.00 BR-3.17 at 56.18 done in 61.842 ms
Сам скрипт такой
CTrade m_trade; // trading object
void OnStart()
{
//---
m_trade.Sell(1.00,"BR-3.17");
MqlTick tick;
if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("Last = ",tick.last);
Print("Ask = ",tick.ask);
Print("Bid = ",tick.bid);
}
}
Есть такое дело. Еще прикол, цена изменяется, а профит не изменяется.
Поясните,пожалуйста,
Пипсовка на MQ запрещена!
в общем-то хрен бы с ним с демо МК,но такая же хрень на демо у АМР.
2016.12.23 19:06:14.378 открыть сделку (DDH7,M1) Ask = 11441.0
2016.12.23 19:06:14.378 открыть сделку (DDH7,M1) Bid = 11440.0
2016.12.23 19:06:14.069 Trades '26632': exchange sell 1.00 DDH7 at market
2016.12.23 19:06:14.221 Trades '26632': accepted exchange sell 1.00 DDH7 at market
2016.12.23 19:06:14.228 Trades '26632': deal #309001 sell 1.00 DDH7 at 11440.5 done (based on order #271280)
2016.12.23 19:06:14.377 Trades '26632': order #271280 sell 1.00 / 1.00 DDH7 at 11440.5 done in 309.171 ms
снова открывает по ласт и снова туда-сюда на круг никак не учитывает спред.
На демо бывают косячки, видел у одного брокера на демо если торговать лимитками, и стоп лосс ставить по цене открытия, в итоге в худшем случае было 0. В лучшем + , это бывало не часто, но по факту на демо при таком способе торговли не было убытков. В тех поддержке спрашивал про соответствие реала и демо- сказали 100% соответствие.
Закинул бабки на этого брокера, естественно не верил что такое прокатит на реале. Совершил две сделки, естесственно в минус, и вывел обратно на карту.
Build 1510 - без изменений
2017.01.20 20:58:33.119 Trades '5052906': exchange sell 1.00 BR-3.17 at market
2017.01.20 20:58:33.185 Trades '5052906': accepted exchange sell 1.00 BR-3.17 at market
2017.01.20 20:58:33.190 Trades '5052906': deal #111645024 sell 1.00 BR-3.17 at 55.92 done (based on order #127659427)
2017.01.20 20:58:33.191 Trades '5052906': order #127659427 sell 1.00 / 1.00 BR-3.17 at 55.92 done in 72.748 ms
2017.01.20 20:58:33.203 Scripts script открыть сделку (BR-3.17,H1) removed
2017.01.20 20:58:33.118 открыть сделку (BR-3.17,H1) Ask до = 55.95
2017.01.20 20:58:33.118 открыть сделку (BR-3.17,H1) Bid до = 55.93
2017.01.20 20:58:33.199 открыть сделку (BR-3.17,H1) Last после = 55.92
2017.01.20 20:58:33.199 открыть сделку (BR-3.17,H1) Ask после = 55.95
2017.01.20 20:58:33.199 открыть сделку (BR-3.17,H1) Bid после = 55.93
В общем-то как-то руководству МК похрен,что биржевые инструменты криво работают, лишь бы впарить побольше для форекса.
