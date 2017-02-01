Почему открывает сделку по цен Last?

Новый комментарий
 

Поясните,пожалуйста, почему на демо МК по фьючерсу на нефть сделку терминал открывает по цене Last,а не по Bid,как должно бы быть?

Видно,что сделка открыта по 56.18

На принте ласт,бид и аск в момент открытия. Аск= 56.2, Бид=56.16, Ласт=56.18


2016.12.23 18:12:33.098 Scripts script открыть сделку (BR-3.17,M1) loaded successfully
2016.12.23 18:12:33.152 Trades  '4494547': exchange sell 1.00 BR-3.17 at market
2016.12.23 18:12:33.208 Trades  '4494547': accepted exchange sell 1.00 BR-3.17 at market
2016.12.23 18:12:33.211 Trades  '4494547': deal #104509533 sell 1.00 BR-3.17 at 56.18 done (based on order #119955009)
2016.12.23 18:12:33.213 Trades  '4494547': order #119955009 sell 1.00 / 1.00 BR-3.17 at 56.18 done in 61.842 ms


Сам скрипт такой

#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade         m_trade;                      // trading object
void OnStart()
  {
//---

         m_trade.Sell(1.00,"BR-3.17");
         MqlTick tick;
         if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
         {
         Print("Last = ",tick.last);
         Print("Ask = ",tick.ask);
         Print("Bid = ",tick.bid);
         }
  }
 
ivanivan_11:

Поясните,пожалуйста, почему на демо МК по фьючерсу на нефть сделку терминал открывает по цене Last,а не по Bid,как должно бы быть?

Видно,что сделка открыта по 56.18

На принте ласт,бид и аск в момент открытия. Аск= 56.2, Бид=56.16, Ласт=56.18

2016.12.23 18:12:33.098 Scripts script открыть сделку (BR-3.17,M1) loaded successfully
2016.12.23 18:12:33.152 Trades  '4494547': exchange sell 1.00 BR-3.17 at market
2016.12.23 18:12:33.208 Trades  '4494547': accepted exchange sell 1.00 BR-3.17 at market
2016.12.23 18:12:33.211 Trades  '4494547': deal #104509533 sell 1.00 BR-3.17 at 56.18 done (based on order #119955009)
2016.12.23 18:12:33.213 Trades  '4494547': order #119955009 sell 1.00 / 1.00 BR-3.17 at 56.18 done in 61.842 ms


Сам скрипт такой

#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade         m_trade;                      // trading object
void OnStart()
  {
//---

         m_trade.Sell(1.00,"BR-3.17");
         MqlTick tick;
         if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
         {
         Print("Last = ",tick.last);
         Print("Ask = ",tick.ask);
         Print("Bid = ",tick.bid);
         }
  }

Есть такое дело. Еще прикол, цена изменяется, а профит не изменяется.

 

 

 

при этом так же не учитывается никак спред, хотя вход и выход маркетами. такое граальное демо,или в чем прикол?


 
ivanivan_11:

Поясните,пожалуйста,

Пипсовка на MQ запрещена! 

 
Evgeny Belyaev:

Есть такое дело. Еще прикол, цена изменяется, а профит не изменяется.

 

 

О профит стал меняться!
 
ivanivan_11:

при этом так же не учитывается никак спред, хотя вход и выход маркетами. такое граальное демо,или в чем прикол?


На реале бы так. Я себе уже яхту присмотрел, жалко что это только демо - яхта.

 

 
Sergey Chalyshev:

Пипсовка на MQ запрещена! 

Кем запрещена? На демо или реале?
 

в общем-то хрен бы с ним с демо МК,но такая же хрень на демо у АМР.

2016.12.23 19:06:14.378 открыть сделку (DDH7,M1)        Last = 11440.5
2016.12.23 19:06:14.378 открыть сделку (DDH7,M1)        Ask = 11441.0
2016.12.23 19:06:14.378 открыть сделку (DDH7,M1)        Bid = 11440.0


2016.12.23 19:06:13.980    Scripts    script открыть сделку (DDH7,M1) loaded successfully
2016.12.23 19:06:14.069    Trades    '26632': exchange sell 1.00 DDH7 at market
2016.12.23 19:06:14.221    Trades    '26632': accepted exchange sell 1.00 DDH7 at market
2016.12.23 19:06:14.228    Trades    '26632': deal #309001 sell 1.00 DDH7 at 11440.5 done (based on order #271280)
2016.12.23 19:06:14.377    Trades    '26632': order #271280 sell 1.00 / 1.00 DDH7 at 11440.5 done in 309.171 ms

снова открывает по ласт и снова туда-сюда на круг никак не учитывает спред.


 
ivanivan_11:

в общем-то хрен бы с ним с демо МК,но такая же хрень на демо у АМР.

2016.12.23 19:06:14.378 открыть сделку (DDH7,M1)        Last = 11440.5
2016.12.23 19:06:14.378 открыть сделку (DDH7,M1)        Ask = 11441.0
2016.12.23 19:06:14.378 открыть сделку (DDH7,M1)        Bid = 11440.0


2016.12.23 19:06:13.980    Scripts    script открыть сделку (DDH7,M1) loaded successfully
2016.12.23 19:06:14.069    Trades    '26632': exchange sell 1.00 DDH7 at market
2016.12.23 19:06:14.221    Trades    '26632': accepted exchange sell 1.00 DDH7 at market
2016.12.23 19:06:14.228    Trades    '26632': deal #309001 sell 1.00 DDH7 at 11440.5 done (based on order #271280)
2016.12.23 19:06:14.377    Trades    '26632': order #271280 sell 1.00 / 1.00 DDH7 at 11440.5 done in 309.171 ms

снова открывает по ласт и снова туда-сюда на круг никак не учитывает спред.


На демо бывают косячки, видел у одного брокера на демо если торговать лимитками, и стоп лосс ставить по цене открытия, в итоге в худшем случае было 0. В лучшем + , это бывало не часто, но по факту на демо при таком способе торговли не было убытков. В тех поддержке спрашивал про соответствие реала и демо- сказали 100% соответствие. 

Закинул бабки на этого брокера, естественно не верил что такое прокатит на реале. Совершил две сделки, естесственно в минус, и вывел обратно на карту. 

 

Build 1510 - без изменений

2017.01.20 20:58:26.800 Scripts script открыть сделку (BR-3.17,H1) loaded successfully
2017.01.20 20:58:33.119 Trades  '5052906': exchange sell 1.00 BR-3.17 at market
2017.01.20 20:58:33.185 Trades  '5052906': accepted exchange sell 1.00 BR-3.17 at market
2017.01.20 20:58:33.190 Trades  '5052906': deal #111645024 sell 1.00 BR-3.17 at 55.92 done (based on order #127659427)
2017.01.20 20:58:33.191 Trades  '5052906': order #127659427 sell 1.00 / 1.00 BR-3.17 at 55.92 done in 72.748 ms
2017.01.20 20:58:33.203 Scripts script открыть сделку (BR-3.17,H1) removed


2017.01.20 20:58:33.118 открыть сделку (BR-3.17,H1)     Last до = 55.92
2017.01.20 20:58:33.118 открыть сделку (BR-3.17,H1)     Ask до = 55.95
2017.01.20 20:58:33.118 открыть сделку (BR-3.17,H1)     Bid до = 55.93
2017.01.20 20:58:33.199 открыть сделку (BR-3.17,H1)     Last после = 55.92
2017.01.20 20:58:33.199 открыть сделку (BR-3.17,H1)     Ask после = 55.95
2017.01.20 20:58:33.199 открыть сделку (BR-3.17,H1)     Bid после = 55.93


В общем-то как-то руководству МК похрен,что биржевые инструменты криво работают, лишь бы впарить побольше для форекса.

 
ivanivan_11:

Поясните,пожалуйста, почему на демо МК по фьючерсу на нефть сделку терминал открывает по цене Last,а не по Bid,как должно бы быть?

Вот хорошая статья, сам недавно читал, много полезной информации по Московской бирже, там есть раздел "Почему цена двигается", скорее всего, ответит на Ваш вопрос.
123
Новый комментарий