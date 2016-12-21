Взвешенное по времени МНК
Mihail Marchukajtes:
Привет всем. Скажите, ктонибудь пробовал реализовать подобный расчёт на МКУЛЬ???? И если да то покажите код как это делается. Спасибо!!!!
могу предположить что lsfitlinearw из библиотеки alglib может подойти
и аналогично lsfitlinearwc для случая когда задача оптимизации с ограничениями
А что там сложного ?
Расписываем метод МНК с "весами". Потом, при задании точек, через которые будет проходить кривая - задаем им разные веса - как правило, чем позже, тем больше. Вычисляем коэффициенты многочлена по стандартным формулам, и получаем расчет МНК, взвешенный по времени.
Я давно себе уже написал класс, рассчитывающий регрессию линейную, параболическую и кубическую.
Ну и правильно заметили, в библиотеке alglib - скорее всего, этот метод есть.
прощу прощения за навязчивый вопрос: а с Вашим классом можно ознакомиться?
я сейчас тоже нахожусь в ситуации обдумывая не написать ли свою функцию более быструю чем в алглибе
Ну а кодом может кто поделится желательно для МКУЛЬ4
У меня класс с виртуальными функциями - надо пронаследовать класс, и перегрузить эти функции. Ниже заголовочный файл, сможете пронаследовать класс, и перегрузить виртуальные функции:
enum ELSMType
{
LSM_FLAT = 0,
LSM_TREND = 1,
LSM_PARABOLIC = 2,
LSM_CUBIC = 3
};
struct SLSMPowers
{
double m_dThirdPower;
double m_dSecondPower;
double m_dFirstPower;
double m_dNullPower;
};
class CLSMBase
{
protected:
// Функции, которые обязательно следует перегрузить
// Именно эти функции возвращают число точек и их координаты.
virtual int _N() = 0; // Число точек
virtual double _X(int iIdx) = 0; // Значение X точки с индиксом uiIdx
virtual double _Y(int iIdx) = 0;; // Значение Y точки с индиксом uiIdx
// Функци, которые можно не перегружать, если необходимо значение по умолчанию.
// Это функции для указания веса и полярной точки.
virtual int _W(int iIdx) { return(DEFAULT_POINT_WEIGHT); }; // Значение веса точки с индексом uiIdx
virtual int _PolarIdx() { return(WRONG_VALUE); } // Индекс точки, через которую должна проходить прямая, при отрицательном значении - такой точки нет.
// Рассчетные функции (во всех случаях учитываются веса точек и отнимается полярная точка, если ее индекс валиден, обозначается "с" - корректированное).
double _SummXc();
double _SummXc2();
double _SummXc3();
double _SummXc4();
double _SummXc5();
double _SummXc6();
double _SummX2c2();
double _SummX3c2();
double _SummXcYc();
double _SummX2cXc();
double _SummX2cYc();
double _SummXcX2c();
double _SummX3cX2c();
double _SummX3cXc();
double _SummX3cYc();
double _SummYc();
int _SummW();
// Функциии расчета для аппроксимированных значений.
// Функции вынесены в protected-секцию, чтобы можно было организовать различные способы доступа к данным
// Для расчетов используются перегруженные функции: _N(); _X(); _Y(); _W(); _PolarIdx().
// Функция расчета горизонтальной прямой (по сути среднего арифметического)
double _CountFlatLevel();
// Функция расчета тренда для случая, когда есть точка-полюс, через которую должна лежать прямая
// Предполагается, что _PolarIdx() != WRONG_VALUE (проверка по ASSERT)
double _CountPolarTrend(double & rdPolarLevel);
// Функция расчета обычной прямой c трендом
// Предполагается, что _PolarIdx() == WRONG_VALUE (проверка по ASSERT)
double _CountTrend(double & rdLevel);
// Функция расчета параболы для случая, когда есть точка полюс, через которую парабола должна проходить.
// Заполняет соответствующие коэффициенты
// Предполагается, что _PolarIdx() != WRONG_VALUE (проверка по ASSERT)
void _CountPolarParabola(double & rdSecondPower,double & rdFirstPower,double & rdNullPower);
// Функция расчета параболы.
// Заполняет соответствующие коэффициенты
// Предполагается, что _PolarIdx() == WRONG_VALUE (проверка по ASSERT)
void _CountParabola(double & rdSecondPower,double & rdFirstPower,double & rdNullPower);
// Функция расчета кубической параболы для случая, когда есть точка полюс, через которую парабола должна проходить.
// Заполняет соответствующие коэффициенты
// Предполагается, что _PolarIdx() != WRONG_VALUE (проверка по ASSERT)
void _CountPolarCubic(double & rdThirdPower,double & rdSecondPower,double & rdFirstPower,double & rdNullPower);
// Функция расчета кубической параболы.
// Заполняет соответствующие коэффициенты
// Предполагается, что _PolarIdx() == WRONG_VALUE (проверка по ASSERT)
void _CountCubic(double & rdThirdPower,double & rdSecondPower,double & rdFirstPower,double & rdNullPower);
// Функция расчета указанной кривой.
// Заполняет соответствующие коэффициенты (несуществующие коэффициента заполняются нулями
// В зависимости от величины, возвращаемой _PolarIdx(), вызываются полярные или обычные функции
SLSMPowers _CountLSM(ELSMType ltType);
// Статические функции для матричных вычислений
// Функция вычисляет детерменант матрицы размера 3х3.
// Значения передаются по строкам.
static double _Determinant_3(double dX11,double dX12,double dX13,double dX21,double dX22,double dX23,double dX31,double dX32,double dX33) { return(dX11*dX22*dX33 - dX11*dX23*dX32 - dX12*dX21*dX33 + dX12*dX23*dX31 + dX13*dX21*dX32 - dX13*dX22*dX31);};
// Функция вычисляет детерменант матрицы размера 4х4.
// Значения передаются по строкам.
static double _Determinant_4(double dX11,double dX12,double dX13,double dX14,double dX21,double dX22,double dX23,double dX24,double dX31,double dX32,double dX33,double dX34,double dX41,double dX42,double dX43,double dX44);
public:
CLSMBase() {};
~CLSMBase() {};
static void ZeroPowers(SLSMPowers & lpPowers) { lpPowers.m_dNullPower = 0; lpPowers.m_dFirstPower = 0; lpPowers.m_dSecondPower = 0; lpPowers.m_dThirdPower = 0; };
static double CountLSM(double dX,SLSMPowers & lpPowers) { return(dX*(dX*(dX*lpPowers.m_dThirdPower + lpPowers.m_dSecondPower)+lpPowers.m_dFirstPower)+lpPowers.m_dNullPower); };
};
Файл имплементации нужен ? Ниже код. (Но, если совсем незнакомы с ООП, перегрузкой функций - то, боюсь, класс вам будет бесполезен)
#property library
#include <MyLib\Common\LSMBase.mqh>
double CLSMBase::_SummXc2()
{
double dX0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
dX0 = _X(iPolarIdx);
double dRes = 0;
double dXi = EMPTY_VALUE;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
{
dXi = _X(iI)-dX0;
dRes += (dXi*dXi*_W(iI));
};
return(dRes);
};
double CLSMBase::_SummXc3()
{
double dX0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
dX0 = _X(iPolarIdx);
double dRes = 0;
double dXi = EMPTY_VALUE;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
{
dXi = _X(iI)-dX0;
dRes += (dXi*dXi*dXi*_W(iI));
};
return(dRes);
};
double CLSMBase::_SummXc4()
{
double dX0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
dX0 = _X(iPolarIdx);
double dRes = 0;
double dXi = EMPTY_VALUE;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
{
dXi = _X(iI)-dX0;
dRes += (dXi*dXi*dXi*dXi*_W(iI));
};
return(dRes);
};
double CLSMBase::_SummXc5()
{
double dX0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
dX0 = _X(iPolarIdx);
double dRes = 0;
double dXi = EMPTY_VALUE;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
{
dXi = _X(iI)-dX0;
dRes += (dXi*dXi*dXi*dXi*dXi*_W(iI));
};
return(dRes);
};
double CLSMBase::_SummXc6()
{
double dX0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
dX0 = _X(iPolarIdx);
double dRes = 0;
double dXi = EMPTY_VALUE;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
{
dXi = _X(iI)-dX0;
dRes += (dXi*dXi*dXi*dXi*dXi*dXi*_W(iI));
};
return(dRes);
};
double CLSMBase::_SummXcYc()
{
double dX0 = 0;
double dY0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
{
dX0 = _X(iPolarIdx);
dY0 = _Y(iPolarIdx);
};
double dRes = 0;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
dRes += (_X(iI)-dX0)*(_Y(iI)-dY0)*_W(iI);
return(dRes);
};
double CLSMBase::_SummX2cYc()
{
double dX0 = 0;
double dY0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
{
dX0 = _X(iPolarIdx);
dY0 = _Y(iPolarIdx);
};
double dRes = 0;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
dRes += (_X(iI)*_X(iI)-dX0*dX0)*(_Y(iI)-dY0)*_W(iI);
return(dRes);
};
double CLSMBase::_SummX2cXc()
{
double dX0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
dX0 = _X(iPolarIdx);
double dRes = 0;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
dRes += (_X(iI)*_X(iI)-dX0*dX0)*(_X(iI)-dX0)*_W(iI);
return(dRes);
};
double CLSMBase::_SummXc()
{
double dX0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
dX0 = _X(iPolarIdx);
double dRes = 0;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
dRes += (_X(iI)-dX0)*_W(iI);
return(dRes);
};
double CLSMBase::_SummX2c2()
{
double dX0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
dX0 = _X(iPolarIdx);
double dRes = 0;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
dRes += (_X(iI)*_X(iI)-dX0*dX0)*(_X(iI)*_X(iI)-dX0*dX0)*_W(iI);
return(dRes);
};
double CLSMBase::_SummX3c2()
{
double dX0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
dX0 = _X(iPolarIdx);
double dRes = 0;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
dRes += (_X(iI)*_X(iI)*_X(iI)-dX0*dX0*dX0)*(_X(iI)*_X(iI)*_X(iI)-dX0*dX0*dX0)*_W(iI);
return(dRes);
};
double CLSMBase::_SummXcX2c()
{
double dX0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
dX0 = _X(iPolarIdx);
double dRes = 0;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
dRes += (_X(iI)-dX0)*(_X(iI)*_X(iI)-dX0*dX0)*_W(iI);
return(dRes);
};
double CLSMBase::_SummX3cX2c()
{
double dX0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
dX0 = _X(iPolarIdx);
double dRes = 0;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
dRes += (_X(iI)*_X(iI)*_X(iI)-dX0*dX0*dX0)*(_X(iI)*_X(iI)-dX0*dX0)*_W(iI);
return(dRes);
};
double CLSMBase::_SummX3cXc()
{
double dX0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
dX0 = _X(iPolarIdx);
double dRes = 0;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
dRes += (_X(iI)*_X(iI)*_X(iI)-dX0*dX0*dX0)*(_X(iI)-dX0)*_W(iI);
return(dRes);
};
double CLSMBase::_SummX3cYc()
{
double dX0 = 0;
double dY0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
{
dX0 = _X(iPolarIdx);
dY0 = _Y(iPolarIdx);
};
double dRes = 0;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
dRes += (_X(iI)*_X(iI)*_X(iI)-dX0*dX0*dX0)*(_Y(iI)-dY0)*_W(iI);
return(dRes);
};
double CLSMBase::_SummYc()
{
double dY0 = 0;
int iPolarIdx = _PolarIdx();
if(iPolarIdx>=0)
dY0 = _Y(iPolarIdx);
double dRes = 0;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
dRes += (_Y(iI)-dY0)*_W(iI);
return(dRes);
};
int CLSMBase::_SummW()
{
int iRes = 0;
for(int iI=0; iI<_N(); ++iI)
iRes += _W(iI);
return(iRes);
};
double CLSMBase::_CountFlatLevel()
{
double dRes = EMPTY_VALUE;
double dEW = _SummW();
if(dEW == 0)
{
ASSERT(false);
return(EMPTY_VALUE);
};
return(_SummYc()/ dEW);
};
double CLSMBase::_CountPolarTrend(double & rdPolarLevel)
{
ASSERT(_PolarIdx()>=0 && _PolarIdx()<_N());
double dEXcYc = _SummXcYc();
double dEXc2 = _SummXc2();
if(dEXc2 == 0)
{
ASSERT(false);
rdPolarLevel = EMPTY_VALUE;
return(EMPTY_VALUE);
};
double dTrend = dEXcYc / dEXc2;
rdPolarLevel = (_Y(_PolarIdx()) - dTrend * _X(_PolarIdx()));
return(dTrend);
};
double CLSMBase::_CountTrend(double & rdLevel)
{
ASSERT(_PolarIdx()== WRONG_VALUE);
double dEYX = _SummXcYc();
double dEW = _SummW();
double dEX = _SummXc();
double dEY = _SummYc();
double dEX2 = _SummXc2();
double dTrendS = (dEX2*dEW - dEX*dEX);
if(dEW == 0 || dTrendS == 0)
{
ASSERT(false);
rdLevel = EMPTY_VALUE;
return(EMPTY_VALUE);
};
double dTrend = (dEYX * dEW - dEX*dEY)/dTrendS;
rdLevel = (dEY - dTrend * dEX)/dEW;
return(dTrend);
};
void CLSMBase::_CountPolarParabola(double & rdSecondPower,double & rdFirstPower,double & rdNullPower)
{
ASSERT(_PolarIdx()>=0 && _PolarIdx()<_N());
double dX0 = _X(_PolarIdx());
double dY0 = _Y(_PolarIdx());
double dEX2cYc = _SummX2cYc();
double dEXc2 = _SummXc2();
double dEXcX2c = _SummXcX2c();
double dEXcYc = _SummXcYc();
double dEX2c2 = _SummX2c2();
double dSecPowS = (dEX2c2*dEXc2 - dEXcX2c*dEXcX2c);
if(dEXc2 == 0 || dSecPowS == 0)
{
ASSERT(false);
rdSecondPower = EMPTY_VALUE;
rdFirstPower = EMPTY_VALUE;
rdNullPower = EMPTY_VALUE;
return;
};
rdSecondPower = (dEX2cYc*dEXc2 - dEXcX2c*dEXcYc) / dSecPowS;
rdFirstPower = (dEXcYc - rdSecondPower*dEXcX2c)/dEXc2;
rdNullPower = dY0 - rdSecondPower*dX0*dX0 - rdFirstPower*dX0;
};
void CLSMBase::_CountParabola(double & rdSecondPower,double & rdFirstPower,double & rdNullPower)
{
ASSERT(_PolarIdx()== WRONG_VALUE);
double dEXc4 = _SummXc4();
double dEXc3 = _SummXc3();
double dEXc2 = _SummXc2();
double dEX2cYc = _SummX2cYc();
double dEXc = _SummXc();
double dEXcYc =_SummXcYc();
double dEW = _SummW();
double dEYc = _SummYc();
double dDetBase = _Determinant_3(dEXc4,dEXc3,dEXc2,dEXc3,dEXc2,dEXc,dEXc2,dEXc,dEW);
if(dDetBase == 0)
{
ASSERT(false);
rdSecondPower = EMPTY_VALUE;
rdFirstPower = EMPTY_VALUE;
rdNullPower = EMPTY_VALUE;
return;
};
double dDetSecond = _Determinant_3(dEX2cYc,dEXc3,dEXc2,dEXcYc,dEXc2,dEXc,dEYc,dEXc,dEW);
double dDetFirst = _Determinant_3(dEXc4,dEX2cYc,dEXc2,dEXc3,dEXcYc,dEXc,dEXc2,dEYc,dEW);
double dDetNull = _Determinant_3(dEXc4,dEXc3,dEX2cYc,dEXc3,dEXc2,dEXcYc,dEXc2,dEXc,dEYc);
rdSecondPower = dDetSecond/dDetBase;
rdFirstPower = dDetFirst/dDetBase;
rdNullPower = dDetNull/dDetBase;
};
void CLSMBase::_CountPolarCubic(double & rdThirdPower,double & rdSecondPower,double & rdFirstPower,double & rdNullPower)
{
ASSERT(_PolarIdx()>=0 && _PolarIdx()<_N());
double dX0 = _X(_PolarIdx());
double dY0 = _Y(_PolarIdx());
double dEX3c2 = _SummX3c2();
double dEX3cX2c = _SummX3cX2c();
double dEX3cXc = _SummX3cXc();
double dEX3cYc = _SummX3cYc();
double dEX2c2 = _SummX2c2();
double dEX2cXc = _SummX2cXc();
double dEX2cYc = _SummX2cYc();
double dEXc2 = _SummXc2();
double dEXcYc = _SummXcYc();
double dDetBase = _Determinant_3(dEX3c2,dEX3cX2c,dEX3cXc,dEX3cX2c,dEX2c2,dEX2cXc,dEX3cXc,dEX2cXc,dEXc2);
if(dDetBase == 0)
{
ASSERT(false);
rdThirdPower = EMPTY_VALUE;
rdSecondPower = EMPTY_VALUE;
rdFirstPower = EMPTY_VALUE;
rdNullPower = EMPTY_VALUE;
return;
};
double dDetThird = _Determinant_3(dEX3cYc,dEX3cX2c,dEX3cXc,dEX2cYc,dEX2c2,dEX2cXc,dEXcYc,dEX2cXc,dEXc2);
double dDetSecond = _Determinant_3(dEX3c2,dEX3cYc,dEX3cXc,dEX3cX2c,dEX2cYc,dEX2cXc,dEX3cXc,dEXcYc,dEXc2);
double dDetFirst = _Determinant_3(dEX3c2,dEX3cX2c,dEX3cYc,dEX3cX2c,dEX2c2,dEX2cYc,dEX3cXc,dEX2cXc,dEXcYc);
rdThirdPower = dDetThird/dDetBase;
rdSecondPower = dDetSecond/dDetBase;
rdFirstPower = dDetFirst/dDetBase;
rdNullPower = dY0 - rdThirdPower*dX0*dX0*dX0 - rdSecondPower*dX0*dX0 - rdFirstPower*dX0;
};
void CLSMBase::_CountCubic(double & rdThirdPower,double & rdSecondPower,double & rdFirstPower,double & rdNullPower)
{
ASSERT(_PolarIdx()== WRONG_VALUE);
double dEXc6 = _SummXc6();
double dEXc5 = _SummXc5();
double dEXc4 = _SummXc4();
double dEXc3 = _SummXc3();
double dEX3cYc = _SummX3cYc();
double dEXc2 = _SummXc2();
double dEX2cYc = _SummX2cYc();
double dEXc = _SummXc();
double dEXcYc = _SummXcYc();
double dEW = _SummW();
double dEYc = _SummYc();
double dDetBase = _Determinant_4(dEXc6,dEXc5,dEXc4,dEXc3,dEXc5,dEXc4,dEXc3,dEXc2,dEXc4,dEXc3,dEXc2,dEXc,dEXc3,dEXc2,dEXc,dEW);
if(dDetBase == 0)
{
ASSERT(false);
rdThirdPower = EMPTY_VALUE;
rdSecondPower = EMPTY_VALUE;
rdFirstPower = EMPTY_VALUE;
rdNullPower = EMPTY_VALUE;
return;
};
double dDetThird = _Determinant_4(dEX3cYc, dEXc5, dEXc4, dEXc3, dEX2cYc, dEXc4, dEXc3, dEXc2, dEXcYc, dEXc3, dEXc2, dEXc, dEYc, dEXc2, dEXc, dEW);
double dDetSecond = _Determinant_4(dEXc6, dEX3cYc, dEXc4, dEXc3, dEXc5, dEX2cYc, dEXc3, dEXc2, dEXc4, dEXcYc, dEXc2, dEXc, dEXc3, dEYc, dEXc, dEW);
double dDetFirst = _Determinant_4(dEXc6, dEXc5, dEX3cYc, dEXc3, dEXc5, dEXc4, dEX2cYc, dEXc2, dEXc4, dEXc3, dEXcYc, dEXc, dEXc3, dEXc2, dEYc, dEW);
double dDetNull = _Determinant_4(dEXc6, dEXc5, dEXc4, dEX3cYc, dEXc5, dEXc4, dEXc3, dEX2cYc, dEXc4, dEXc3, dEXc2, dEXcYc, dEXc3, dEXc2, dEXc, dEYc);
rdThirdPower = dDetThird/dDetBase;
rdSecondPower = dDetSecond/dDetBase;
rdFirstPower = dDetFirst/dDetBase;
rdNullPower = dDetNull/dDetBase;
};
double CLSMBase::_Determinant_4(double dX11,double dX12,double dX13,double dX14,double dX21,double dX22,double dX23,double dX24,double dX31,double dX32,double dX33,double dX34,double dX41,double dX42,double dX43,double dX44)
{
double dDet11 = _Determinant_3(dX22,dX23,dX24,dX32,dX33,dX34,dX42,dX43,dX44);
double dDet12 = _Determinant_3(dX21,dX23,dX24,dX31,dX33,dX34,dX41,dX43,dX44);
double dDet13 = _Determinant_3(dX21,dX22,dX24,dX31,dX32,dX34,dX41,dX42,dX44);
double dDet14 = _Determinant_3(dX21,dX22,dX23,dX31,dX32,dX33,dX41,dX42,dX43);
return(dX11*dDet11-dX12*dDet12+dX13*dDet13-dX14*dDet14);
};
SLSMPowers CLSMBase::_CountLSM(ELSMType ltType)
{
SLSMPowers lpResult;
lpResult.m_dThirdPower = 0;
lpResult.m_dSecondPower = 0;
lpResult.m_dFirstPower = 0;
lpResult.m_dNullPower = 0;
switch(ltType)
{
case LSM_FLAT:
lpResult.m_dNullPower = _CountFlatLevel();
break;
case LSM_TREND:
if(_PolarIdx() == WRONG_VALUE)
lpResult.m_dFirstPower = _CountTrend(lpResult.m_dNullPower);
else
lpResult.m_dFirstPower = _CountPolarTrend(lpResult.m_dNullPower);
break;
case LSM_PARABOLIC:
if(_PolarIdx() == WRONG_VALUE)
_CountParabola(lpResult.m_dSecondPower,lpResult.m_dFirstPower,lpResult.m_dNullPower);
else
_CountPolarParabola(lpResult.m_dSecondPower,lpResult.m_dFirstPower,lpResult.m_dNullPower);
break;
case LSM_CUBIC:
if(_PolarIdx() == WRONG_VALUE)
_CountCubic(lpResult.m_dThirdPower,lpResult.m_dSecondPower,lpResult.m_dFirstPower,lpResult.m_dNullPower);
else
_CountPolarCubic(lpResult.m_dThirdPower,lpResult.m_dSecondPower,lpResult.m_dFirstPower,lpResult.m_dNullPower);
break;
default:
break;
};
return(lpResult);
};
спасибо за пример
я не уточнил: моя задача предполагает множественную регрессию y=f(x1,x1,x3...)
у Вас судя по определениям _X _Y считается 2-мерный случай
сейчас пользуюсь тем что дает ALGLIB
при профилировании видно что большая часть времени уходит на SVD-разложение
думал как бы так ловко вывернуться чтобы рассчитать кфц за 1 проход без Гаусса и использовать скользящие суммы
но похоже такие финты не пройдут
Да, у меня - двумерный случай.
