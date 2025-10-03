Компьютер для работы нескольких терминалов МТ5 - страница 2
Не забудьте про хорошую современную графическую карту, так как от нее сильно зависит скорость отрисовки чартов и нагрузка на CPU.
Обязательно 64 битные версии Метатрейдер 5 и память от 8 гб.
Уточните для нвидио, плс. Минимальный номер.
Любая графическая карта любого производителя, не старее трех лет и не дешевле 50$.
когда сразу на 25 графиках поменял ТФ - чтобы запустить пересчет всех данных на панели
а вот загрузка на другом компе
Феном АМД 4 ядра 3,6ггц
+16 гб ДДР3
+GTX 560 (2 гб)
делайте выводы, какой комп подойдет
Вы так и не ответили, вам чисто для торговли, как замена ВПС, или будете делать тяжелую оптимизацию? Код свой или советники-индикаторы покупные?
intel i7 6700
32 гб оперативки 2666мгц
GFX 1070 8гб
1 терминал + 25 графиков+ на каждом стоит панель, которая просчитывает 11 индикаторов на 10 ТФ - загрузка 3 %
Владислав, спасибо за тест моих эталонных условий на своем монстре) видимо i7 отлично подойдет, оперативки 16 гб тоже должно хватить, как вы думаете? А таже видюхи 4гб хватит?
Ренат, спасибо за ответ. Я не силен в битности), получается если МТ 5 должен быть 64 битный, то и виндос 10 про мне тоже 64 битный нужен, вы это имели ввиду?