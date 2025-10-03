Компьютер для работы нескольких терминалов МТ5 - страница 2

Renat Fatkhullin:

Не забудьте про хорошую современную графическую карту, так как от нее сильно зависит скорость отрисовки чартов и нагрузка на CPU.

Обязательно 64 битные версии Метатрейдер 5 и память от 8 гб.

Уточните для нвидио, плс. Минимальный номер.
 
СанСаныч Фоменко:
Любая графическая карта любого производителя, не старее трех лет и не дешевле 50$.

 

когда сразу на 25 графиках поменял ТФ - чтобы запустить пересчет всех данных на панели 

 

 

а вот загрузка на другом компе

Феном АМД 4 ядра 3,6ггц

+16 гб ДДР3

+GTX 560 (2 гб)

делайте выводы, какой комп подойдет

 

 
Alexey Volchanskiy:

Вы так и не ответили, вам чисто для торговли, как замена ВПС, или будете делать тяжелую оптимизацию? Код свой или советники-индикаторы покупные?

Мне чисто для торговли. Просто, чтоб индикатор там стоял и подавал сигналы. Индикатор делал с хорошим программистом.
 
Большая нагрузка, при первом накидывании графиков - это не показатель, так как в это время активно скачивается тиковая история. Для проверки - посмотрите в Диспетчере задач на параметр "Диск" - если он красный как огонь - значит ещё рано давать оценку нагрузке. Подождите, пока параметр "Диск" стабилизируется.
 
Vladislav Andruschenko:

 

intel i7 6700

32 гб оперативки 2666мгц

GFX 1070 8гб 


1 терминал + 25 графиков+ на каждом стоит панель, которая просчитывает 11 индикаторов на 10 ТФ - загрузка 3 %  

Владислав, спасибо за тест моих эталонных условий на своем монстре) видимо i7 отлично подойдет, оперативки 16 гб тоже должно хватить, как вы думаете? А таже видюхи 4гб хватит?


 
Renat Fatkhullin:

Ренат, спасибо за ответ. Я не силен в битности), получается если МТ 5 должен быть 64 битный, то и виндос 10 про мне тоже 64 битный нужен, вы это имели ввиду?
 
Serhios:
Вот видюхи 4 Гб точно хватит, еще и поиграться останется ))
Serhios:
Конечно Win10 x64. Как вы на 32х битной системе хотели использовать более 4х Гб оперативки ?
