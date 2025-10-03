Компьютер для работы нескольких терминалов МТ5 - страница 5

Sergey Chalyshev:

Виндовс не стоит на месте так же как и терминал, требует всё больше и больше ресурсов. 

Можете посоветовать конкретно для МТ5, при условии что кроме МТ5 других сторонних приложений нет?

Какие службы виндовс отключить, какие порты закрыть, чтобы МТ5 летал? 

Я тут программку написал, мониторит процессы и отключает те, которые жрут CPU и нагружают HDD. Отключение сервисов не помогает, винда опять их включает, как правило, после установки обновлений. Если надо, могу выложить в блог с исходниками. C#

На сегодня мой черный список такой, Windows 10  1607 x64

  1. c:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe - телеметрия
  2. c:\Windows\System32\SearchProtocolHost.exe - индексатор
  3. c:\Windows\System32\SearchIndexer.exe - индексатор
  4. C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.14393.693_none_42ff55c9655f38bf\TiWorker.exe - Windows module installer worker 

 
Alexey Volchanskiy:

На сегодня мой черный список такой

Мой — намного короче:

  1. Windows 10
=)

 

Хотя, рано или поздно, все равно придется переезжать на новые версии.. 

 
Vladimir Karputov:

Давайте посчитаем: нужны котировки за год, не более. Значит это будет в минутных барах:

1 год * 12 месяцев *  22 рабочих дня * 24 часа * 60 минут =  380160 баров. Ближайшая настройка терминала: "Сервис" - "Настройки" - "Графики" - "Макс. баров в окне" равна 500 000. Выберем 500 000. Больше не нужно - при запросах Copy**** всё потом докачается.

Теперь откроем 20 графиков и на каждом один индикатор (я выбрал MACD).

В итоге на ноутбуке, процессор Intel(R) Core(TM) i3-3120M 2.50GHz, Windows 10 x64 Pro:

 

 

А насчёт тормозов в периоды волатильности - так здесь вопрос к брокеру - к мощности его сервером, ибо если железо у брокера слабенькое, то котировки будут поступать в терминал с задержками и Вам будет казаться, что терминал тормозит.

Добавлено: "ЦП" плавает от 8 до 15%, "Диск" от 0 до  0,2 МБ/с.

fx6350 (6*4.4) "ЦП" плавает от 3 до 6%, "Диск" от 0 до  0,1 МБ/с.

 

 

Привет всем.

Нужен совет по ограничению количества инстансов MT5.


Железо мощное (64 ГБ RAM, Windows Server 2025). MT4 запускается хоть 40 копий без проблем. Но в MT5 упираюсь ровно в 18 терминалов:

  • если запускаю 19-й, он просто не стартует;

  • если закрываю один из 18, то новый запускается (т.е. общее число держится на 18);

  • пробовал portable-режим, разные папки и даже менять параметры подкачки — результата нет.


Вопрос:

  • Есть ли у MT5 встроенное ограничение на количество одновременно работающих терминалов?

  • Можно ли это снять настройками (например, в реестре Windows или конфиге MT5)?

  • Кто-то обходил это ограничение? Если да, как лучше — разные пользователи Windows, виртуалки, или есть реальное решение?


Буду благодарен за любые идеи или ссылки на документацию.

 

Здравствуйте, Илья.

Возможно, есть явное или неявное ограничение на размер не только оперативной памяти, но и файлов подкачки. Сталкивался с подобным поведением для агентов тестирования. Проблема решилась после увеличения заданного в настройках системы минимального размера файла подкачки до величины, которая больше 10*[кол-во инстансов] Гб. Может быть можно было поставить и меньше, не пробовал. Просто поставил дополнительный старый HDD на 640 ГБ в сервер и разрешил его полностью использовать для размещения файла подкачки. А на основном SSD оставил размер по выбору операционной системы.

Если для терминалов есть что-то такое, то этот способ может вам помочь. 

 
Ilia Karpov #:
Нужен совет по ограничению количества инстансов MT5.

Этот вопрос пользователи в свое время изучали на англоязычном форуме (было много веток/постов на эту тему), и пришли к выводу, что это ограничение (теоретический максимум в 32 терминала на одной машине) - идет от самого компьютера.
 
Мне, например, не удавалось запустить на удаленном сервере больше 20 Метатрейдеров (как я уже писал - это ограничение компьютера - материнской платы и так далее). Некоторым удавалось обходить ограничения своего "железа" - и у них получалось 40 - но это единичные случаи.

Вот обзорный пост, где я собрал что-то более-менее понятное (в том числе - ссылками):  (можете читать со встроенным в каждом посте онлайн-переводчике).

I want to open 30 mt5 at the same time
I want to open 30 mt5 at the same time
  2025.03.05
  • www.mql5.com
Sergey Golubev #:
Мне, например, не удавалось запустить на удаленном сервере больше 20 Метатрейдеров
Правильно ли я понимаю, что вы используете portable режим для запуска множественных экземпляров?
 
Vladislav Boyko #:
Правильно ли я понимаю, что вы используете portable режим для запуска множественных экземпляров?
Нет. 
Это было давно, сервер был от одной из крупных западных компаний, и почти все Метатрейдеры - были МТ4. 
И 21-ый Метатрейдер у меня просто не запускался, а если и запускался - то все остальные глючили. Грешил и на память, и на видеокарту ... но потом (после экспериментов) понял, что тут большую роль играла так называемая частота прерываний (которая в BIOS'е) ...

Но там в этом посте () есть ссылка на одного товарища, которому все-таки удалось нормально запустить более 32 копий Метатрейдеров (по-моему - с помощью VPS, которые он делал на сервере). Но в то время - мне просто надо было 21 копию Метатрейдера, а не 20 ...

Сейчас такого количества мне уже просто не нужно ...
Ветки на англоязычном форуме редко (и периодически) возникают об этом (но "бум" таких веток/постов уже прошел).
