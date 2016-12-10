MetaEditor build 1490 - страница 6
https://www.mql5.com/ru/forum/162399/page3#comment_3894115
С некоторых пор, при перевороте позиции ее Position ID МЕНЯЕТСЯ. Это отображено в справке. Отсюда и нестыковки.
Проблема не в этом.
В сервисдеске ответили, что исправят, будет доступно исправление в сегодняшнем билде.
1491 - не исправили.
К сожалению - нет.
Кстати, вообще не понятно, как при существующей системе учета позиций будет разделятся часть позиции которая закрыла предыдущую и оставшаяся часть новой позиции (сейчас этого разделения нет). Похоже проблема глубже, чем может показаться на первый взгляд.
Кстати, вообще не понятно, как при существующей системе учета позиций будет разделятся часть позиции которая закрыла предыдущую и оставшаяся часть новой позиции (сейчас этого разделения нет). Похоже проблема глубже, чем может показаться на первый взгляд.
fxsaber, 2016.12.05 11:32Да даже если DEAL_ENTRY_INOUT будет входить в число сделок позиции, толку от этого никакого ну будет, пока не расширите ENUM_DEAL_PROPERTY_*.
Так об этом же
На мой взгляд наоборот, не расширить перечисление нужно, а сократить. Так DEAL_ENTRY_INOUT это лишняя сущность, которая ничего не даёт.
Приведу пример как это выглядит сейчас
IN; +1.0; ID 0
IN; +0.2; ID 0
IN/OUT; -2.0; ID 1 // появилась новая позиция с новым ID, но сделок в позиции нет, все сделки относятся с предыдущей позиции, поэтому комиссии и свопы 0.0
IN; +0.2; ID 1 // в списке появилась первая сделка и она единственная в списке
таким образом часть объема не перешла в новую позицию и нигде не отображена, соответственно не будет учтены свопы и комиссии по этой части объёма в позиции ID 1 (синее и зелёное соответствующие списки сделок)
Теперь как вижу я, как должно бы быть по логике и исторической очерёдности (какое решение примет MQ остаётся только догадываться):
IN; +1.0; ID 0
IN; +0.2; ID 0
OUT; -1.2; ID 0 // часть объёма сделки ушедшая на закрытие позиции
IN; -0.8; ID 1 // появилась новая позиция с новым ID, присутствует сделка как остаток, сделка есть в списке и она первая
IN; +0.2; ID 1 // вторая сделка в списке
Таким образом тип сделки IN/Out не нужен вообще. При таком способе учитывается всё коректно и списки сделок в позициях полные, адекватно можно получить значения комиссий и свопов по соответствующим сделкам. А если возникнет необходимость определить, какие сделки (одна часть пошла на закрытие а другая на открытие новой позиции) являются частью одного ордера, то определить это очень просто - сделки OUT и IN имеющие одинаковое время (выделено жирным).
Сделка - это сущность исполнения, никак не зависящая от платформы. А ENTRY-флаги - это MQ-придумка.
Если на рынке была одна сделка, то нельзя ее представлять, как две, пусть это и будет удобно.
MQ пошли на встречу, добавив виртуализацию - Hedge-режим. Делать даже простую виртуализацию для биржи - плохое решение.
А вот расширение свойств сделки дает удобство без потенциальных костылей.
Ну я высказал просто своё мнение.
И какое расширение спасло бы положение? Всё равно нужно как то определять, какая часть сделки относится к старой позиции а какая к новой.
И какое расширение спасло бы положение? Всё равно нужно как то определять, какая часть сделки относится к старой позиции а какая к новой.
1491 - Alpari-MT5-Demo. На скринах одно и то же место
Терминал
Тестер по реальным тикам
Свечи не соответствуют друг другу - в тестере пушистые. Более того, историческое время тестера и терминала отличаются на час.
CopyTicks в терминале возвращает данные, как в тестере - на час разницы. Поэтому тики полностью не соответствуют барам.
Ну и как верить MT5, тестеру, когда идет полная само-дискредитация? Почему у разработчиков нет эталонных проверочных советников, чтобы запустить в тестере и точно знать, что он отрабатывает четко? Полный бардак.