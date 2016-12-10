MetaEditor build 1490 - страница 6

Новый комментарий
 
Andrey Dik:
https://www.mql5.com/ru/forum/162399/page3#comment_3894115
С некоторых пор, при перевороте позиции ее Position ID МЕНЯЕТСЯ. Это отображено в справке (там же описано на что). Отсюда и нестыковки.
 
Andrey Barinov:
С некоторых пор, при перевороте позиции ее Position ID МЕНЯЕТСЯ. Это отображено в справке. Отсюда и нестыковки.

Проблема не в этом.

В сервисдеске ответили, что исправят, будет доступно исправление в сегодняшнем билде. 

 
Andrey Dik:

В сервисдеске ответили, что исправят, будет доступно исправление в сегодняшнем билде. 

1491 - не исправили.
 
fxsaber:
1491 - не исправили.

К сожалению - нет.

Кстати, вообще не понятно, как при существующей системе учета позиций будет разделятся часть позиции которая закрыла предыдущую и оставшаяся часть новой позиции (сейчас этого разделения нет). Похоже проблема глубже, чем может показаться на первый взгляд.  

 
Andrey Dik:

К сожалению - нет.

Кстати, вообще не понятно, как при существующей системе учета позиций будет разделятся часть позиции которая закрыла предыдущую и оставшаяся часть новой позиции (сейчас этого разделения нет). Похоже проблема глубже, чем может показаться на первый взгляд.  

Так об этом же

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MetaEditor build 1490

fxsaber, 2016.12.05 11:32

Да даже если DEAL_ENTRY_INOUT будет входить в число сделок позиции, толку от этого никакого ну будет, пока не расширите ENUM_DEAL_PROPERTY_*.
 
fxsaber:
Так об этом же

На мой взгляд наоборот, не расширить перечисление нужно, а сократить. Так DEAL_ENTRY_INOUT это лишняя сущность, которая ничего не даёт.

Приведу пример как это выглядит сейчас

IN; +1.0; ID 0

IN; +0.2; ID 0

IN/OUT; -2.0; ID 1 // появилась новая позиция с новым ID, но сделок в позиции нет, все сделки относятся с предыдущей позиции, поэтому комиссии и свопы 0.0

IN; +0.2; ID 1       // в списке появилась первая сделка и она единственная в списке

таким образом часть объема не перешла в новую позицию и нигде не отображена, соответственно не будет учтены свопы и комиссии по этой части объёма в позиции ID 1 (синее и зелёное соответствующие списки сделок)


Теперь как вижу я, как должно бы быть по логике и исторической очерёдности (какое решение примет MQ остаётся только догадываться):

IN; +1.0; ID 0

IN; +0.2; ID 0

OUT; -1.2; ID 0  // часть объёма сделки ушедшая на закрытие позиции

IN; -0.8; ID 1    // появилась новая позиция с новым ID, присутствует сделка как остаток, сделка есть в списке и она первая

IN; +0.2; ID 1   // вторая сделка в списке

Таким образом тип сделки IN/Out не нужен вообще. При таком способе учитывается всё коректно и списки сделок в позициях полные, адекватно можно получить значения комиссий и свопов по соответствующим сделкам. А если возникнет необходимость определить, какие сделки (одна часть пошла на закрытие а другая на открытие новой позиции) являются частью одного ордера, то определить это очень просто - сделки OUT и IN имеющие одинаковое время (выделено жирным).

 
Andrey Dik:

На мой взгляд наоборот, не расширить перечисление нужно, а сократить. Так DEAL_ENTRY_INOUT это лишняя сущность, которая ничего не даёт.

Сделка - это сущность исполнения, никак не зависящая от платформы. А ENTRY-флаги - это MQ-придумка.

Если на рынке была одна сделка, то нельзя ее представлять, как две, пусть это и будет удобно.

MQ пошли на встречу, добавив виртуализацию - Hedge-режим. Делать даже простую виртуализацию для биржи - плохое решение.

А вот расширение свойств сделки дает удобство без потенциальных костылей.

 
fxsaber:

Сделка - это сущность исполнения, никак не зависящая от платформы. А ENTRY-флаги - это MQ-придумка.

Если на рынке была одна сделка, то нельзя ее представлять, как две, пусть это и будет удобно.

MQ пошли на встречу, добавив виртуализацию - Hedge-режим. Делать даже простую виртуализацию для биржи - плохое решение.

А вот расширение свойств сделки дает удобство без потенциальных костылей.

Ну я высказал просто своё мнение.

И какое расширение спасло бы положение? Всё равно нужно как то определять, какая часть сделки относится к старой позиции а какая к новой. 

 
Andrey Dik:

И какое расширение спасло бы положение? Всё равно нужно как то определять, какая часть сделки относится к старой позиции а какая к новой. 

Это уже разработчики пусть думают. Мне больше всего нравится именно Ваше предложение. Но понимаю, что это требует виртуализации, которая недопустима.
 

1491 - Alpari-MT5-Demo. На скринах одно и то же место

Терминал

 

Тестер по реальным тикам

 

 

Свечи не соответствуют друг другу - в тестере пушистые. Более того, историческое время тестера и терминала отличаются на час.

CopyTicks в терминале возвращает данные, как в тестере - на час разницы. Поэтому тики полностью не соответствуют барам.

 

Ну и как верить MT5, тестеру, когда идет полная само-дискредитация? Почему у разработчиков нет эталонных проверочных советников, чтобы запустить в тестере и точно знать, что он отрабатывает четко? Полный бардак.

12345678
Новый комментарий