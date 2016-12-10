MetaEditor build 1490 - страница 4
Да нет же, это ненормально.
Позиция есть. Кидаем советник на чарт. Истории сделок по выбранной позиции нет. Что же тут нормального то?)))
Позиция открыта уже несколько секунд, а количество сделок все равно нулевое?
Вот именно.
Тогда это очень плохо для всех, кто торгует в MT5. Как воспроизвести?
открывать позиции без и с советником на чарте, добавлять к позиции, урезать позицию, переворачивать позицию. баг проявляется не всегда и не сразу. я эксперементировал на демо счете fibo, билд 1490
{
const int Total = PositionsTotal();
for (int i = 0; i < Total; i++)
{
const ulong Ticket = PositionGetTicket(i);
if (PositionSelectByTicket(Ticket) && HistorySelectByPosition(PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)) && (HistoryDealsTotal() == 0))
Alert(Ticket);
}
}
Не воспроизвести
{
const int Total = PositionsTotal();
for (int i = 0; i < Total; i++)
{
const ulong Ticket = PositionGetTicket(i);
if (PositionSelectByTicket(Ticket) && HistorySelectByPosition(PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)) && (HistoryDealsTotal() == 0))
Alert(Ticket);
}
}
У Вас по другому выбирается позиция. Попробуйте мой код.
{
EventSetMillisecondTimer(1);
}
void OnTimer()
{
const int Total = PositionsTotal();
for (int i = 0; i < Total; i++)
if ((PositionGetSymbol(i) == _Symbol) && HistorySelectByPosition(PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)) && (HistoryDealsTotal() == 0))
Alert(PositionGetInteger(POSITION_TICKET));
}
И так не воспроизводится
{
EventSetMillisecondTimer(1);
}
void OnTimer()
{
const int Total = PositionsTotal();
for (int i = 0; i < Total; i++)
if ((PositionGetSymbol(i) == _Symbol) && HistorySelectByPosition(PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)) && (HistoryDealsTotal() == 0))
Alert(PositionGetInteger(POSITION_TICKET));
}
А мой код пробовал?
Что бы так же воспроизвести и так же получить логи.
А мой код пробовал?
Что бы так же воспроизвести и так же получить логи.
Пробовал - проблема не воспроизводится.
Странно.... В чем тогда может быть проблема?
Вот. Делаю так. Запустил советник на чарте. Открыл вручную позицию. Два раза добавил и один раз урезал позицию. В лагах правильно показывает 4 сделки. После этого я перевернул позицию - проблема - позиция есть а сделок нет.
Вот лог после последних двух операций.
2016.12.05 14:25:44.157 Get current commission of pos (GBPUSD,M5) 1
2016.12.05 14:25:44.157 Get current commission of pos (GBPUSD,M5) GBPUSD
2016.12.05 14:25:44.157 Get current commission of pos (GBPUSD,M5) Позиция найдена
2016.12.05 14:25:44.157 Get current commission of pos (GBPUSD,M5) Всего сделок в позиции: 4
2016.12.05 14:25:44.670 Get current commission of pos (GBPUSD,M5) 1
2016.12.05 14:25:44.670 Get current commission of pos (GBPUSD,M5) GBPUSD
2016.12.05 14:25:44.670 Get current commission of pos (GBPUSD,M5) Позиция найдена
2016.12.05 14:25:44.670 Get current commission of pos (GBPUSD,M5) Всего сделок в позиции: 0
Видно, что сделок позиции не видит. Советник продолжает висеть на чарте и в коменте 0.
Удалил эксперт, кинул на чарт снова - не видит сделки позиции, в коменте 0.