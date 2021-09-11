Индикатор другого графика - страница 3

fxsaber:
Вы эту тему для чего создали? - Потому что не работало. Говорю же, читайте внимательно.
Утомляет заниматься go to.
Alexey Kozitsyn:
Да, возможно, еще лучше добавить обработку ошибок функции CopyRates().
Спасибо, сделал
[Удален]  
fxsaber:
Поясните пожалуйста, что значит "чарт максимизирован"?
 
Alexey Kozitsyn:
Поясните пожалуйста, что значит "чарт максимизирован"?
 
Alexey Kozitsyn:
Поясните пожалуйста, что значит "чарт максимизирован"?
Print(" Chart ID ",ChartID()," zoomed=",ChartGetInteger(ChartID(),CHART_IS_MAXIMIZED)," iconic=",ChartGetInteger(ChartID(),CHART_IS_MINIMIZED));
[Удален]  
fxsaber:
Print(" Chart ID ",ChartID()," zoomed=",ChartGetInteger(ChartID(),CHART_IS_MAXIMIZED)," iconic=",ChartGetInteger(ChartID(),CHART_IS_MINIMIZED));
Синоним "развернут". Спасибо.
 
fxsaber:

Это не OK. Если CopyRates возвращает ноль, то должен быть return(rates_total - 1).

Ваша "ошибка" в оригинале не будет давать о себе знать, если чарт MIX-12.16 открыть рядом с чартом, где висит индикатор. Рядом - все чарты не максимизированы.

Дело в том, что когда чарт максимизирован, то формирование новых баров на других чартах прекращается - экономия ресурсов, видимо. Поэтому CopyRates обламывается при первом запросе нового бара.

prostotrader:

Это Вы проверяли? Или это Ваши умозаключения? 

Тоже повторю вопрос, Вы это проверяли? Где доказательства?

Насколько я знаю график вообще ни от чего не зависит, котировки сами по себе график сам по себе. Просто терминал очень тормозит при получении котировок с другого символа, независимо открыт график или нет.  

 
Sergey Chalyshev:

Тоже повторю вопрос, Вы это проверяли? Где доказательства?

Никаких доказательств не будет. Хотите - проверяйте.
 
Sergey Chalyshev:

Тоже повторю вопрос, Вы это проверяли? Где доказательства?

Насколько я знаю график вообще ни от чего не зависит, котировки сами по себе график сам по себе. Просто терминал очень тормозит при получении котировок с другого символа, независимо открыт график или нет.  

Серёж

1. То что предлагает fxsaber (return( rates_total -1) ) не правивильно, так как мы в этом случае перемещаемся на предыдущий бар

2. Индикотор проверялся во всех режимах и нормально работает (правда, иногда, с задержками) 

Последняя версия индикатора 

prostotrader:

1. То что предлагает fxsaber (return( rates_total -1) ) не правивильно, так как мы в этом случае перемещаемся на предыдущий бар

Правда, Сергей спрашивал про условие обновления CopyRates, а не return.

Жалею, что встрял в тему. Постараюсь обходить. 

