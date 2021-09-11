Индикатор другого графика - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы эту тему для чего создали? - Потому что не работало. Говорю же, читайте внимательно.
Да, возможно, еще лучше добавить обработку ошибок функции CopyRates().
Поясните пожалуйста, что значит "чарт максимизирован"?
Поясните пожалуйста, что значит "чарт максимизирован"?
Это не OK. Если CopyRates возвращает ноль, то должен быть return(rates_total - 1).
Ваша "ошибка" в оригинале не будет давать о себе знать, если чарт MIX-12.16 открыть рядом с чартом, где висит индикатор. Рядом - все чарты не максимизированы.
Дело в том, что когда чарт максимизирован, то формирование новых баров на других чартах прекращается - экономия ресурсов, видимо. Поэтому CopyRates обламывается при первом запросе нового бара.
Это Вы проверяли? Или это Ваши умозаключения?
Тоже повторю вопрос, Вы это проверяли? Где доказательства?
Насколько я знаю график вообще ни от чего не зависит, котировки сами по себе график сам по себе. Просто терминал очень тормозит при получении котировок с другого символа, независимо открыт график или нет.
Тоже повторю вопрос, Вы это проверяли? Где доказательства?
Тоже повторю вопрос, Вы это проверяли? Где доказательства?
Насколько я знаю график вообще ни от чего не зависит, котировки сами по себе график сам по себе. Просто терминал очень тормозит при получении котировок с другого символа, независимо открыт график или нет.
Серёж
1. То что предлагает fxsaber (return( rates_total -1) ) не правивильно, так как мы в этом случае перемещаемся на предыдущий бар
2. Индикотор проверялся во всех режимах и нормально работает (правда, иногда, с задержками)
Последняя версия индикатора
1. То что предлагает fxsaber (return( rates_total -1) ) не правивильно, так как мы в этом случае перемещаемся на предыдущий бар
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикатор другого графика
fxsaber, 2016.12.01 16:46
Если CopyRates возвращает ноль, то должен быть return(rates_total - 1).
Правда, Сергей спрашивал про условие обновления CopyRates, а не return.
Жалею, что встрял в тему. Постараюсь обходить.