Нет, ВЫ не правы. Это значение переписывается только один раз, при появлении нового бара, но так как может быть не 1, а несколько баров, то я "подтягиваю" график на N-баров - 1.
Да, я далее чуть-чуть поправил. Но у Вас в коде обнуление на каждом тике идет. Не есть хорошо.
НЕт не на каждом, if(diff>0) , то есть на новом баре
Потому что следующий тик rates_total = prev_calculated
Этот кусок разбираем?
{
int diff = rates_total - prev_calculated;
if(diff>0)
{
for(int i=diff-1; i>0; i++)
{
Buffer1[i] = Buffer1[i+1];
Buffer2[i] = Buffer2[i+1];
Buffer3[i] = Buffer3[i+1];
Buffer4[i] = Buffer4[i+1];
}
}
Buffer1[0]= EMPTY_VALUE;
Buffer2[0] = EMPTY_VALUE;
Buffer3[0] = EMPTY_VALUE;
Buffer4[0] = EMPTY_VALUE;
}
Вы же видите, что обнуление идет за пределами if( diff > 0 )?
Да, точно, спасибо
Есть идеи почему не появилась 19-00 свеча?
Может быть как раз из-за обнуления на каждрм тике?
И при закрытом MIX-12.16 тоже работает.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикатор другого графика
fxsaber, 2016.12.01 16:46
Это не OK. Если CopyRates возвращает ноль, то должен быть return(rates_total - 1).
Ваша "ошибка" в оригинале не будет давать о себе знать, если чарт MIX-12.16 открыть рядом с чартом, где висит индикатор. Рядом - все чарты не максимизированы.
Дело в том, что когда чарт максимизирован, то формирование новых баров на других чартах прекращается - экономия ресурсов, видимо. Поэтому CopyRates обламывается при первом запросе нового бара.