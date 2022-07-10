Ошибки и предложения по улучшению CopyTicks() и CopyTicksRange() после билда 1485. - страница 5

antru:

В результате, запустил на двух бумагах, ALRS и AFLT. Тики вернулись только за прошлые дни. За сегодняшний - не было. В чем может быть дело?

Выше есть ссылка, откуда взят код. Там индикатор - запустите. У меня на BCS-MetaTrader5 по всем символам работает, как часы.

Ваш код не смотрел.


ЗЫ У меня в профиле есть два тиковых индикатора. В качестве самопроверки можете посмотреть, показывают они что-либо или нет.

 
fxsaber:

Выше есть ссылка, откуда взят код. Там индикатор - запустите. У меня на BCS-MetaTrader5 по всем символам работает, как часы.

Ваш код не смотрел.


ЗЫ У меня в профиле есть два тиковых индикатора. В качестве самопроверки можете посмотреть, показывают они что-либо или нет.

Ваш код работает, к нему не может быть претензий. Я пытаюсь разобраться в чем дело, почему метатрейдер последние два дня с 10.00 до 10.30 не дает тиковой информации. И кого винить, брокера, или метатрейдер. Брокер на все попытки прислать код отправляет сюда. Здесь тоже никто толком ничего не может ответить.
 
antru:
Ваш код работает, к нему не может быть претензий. Я пытаюсь разобраться в чем дело, почему метатрейдер последние два дня с 10.00 до 10.30 не дает тиковой информации.
Ваш торговый сервер?
 
fxsaber:
Ваш торговый сервер?

Whotrades
 
antru:

Whotrades

Данные есть

Если у Вас не так, пришлите в ЛС инвест-доступ.

 
fxsaber:

Данные есть

Если у Вас не так, пришлите в ЛС инвест-доступ.


Конечно есть. Я писал о том, что их нет с 10.00 до 10.30
antru:
В ленте есть сделки типа B\S?
 
antru:
Конечно есть. Я писал о том, что их нет с 10.00 до 10.30
Тиковая история за этот интервал присутствует.
 
antru:


Вообще. Народ, как вы получаете ленту в реальном времени?


fxsaber:
Тиковая история за этот интервал присутствует.

да, но при попытке сохранения в момент времени с 10.00 до 10.30, тиковая история за весь сегодняшний день отсутствует, примерно в 10.30 она появляется вся, с начала дня, с 10.00.
