Ошибки и предложения по улучшению CopyTicks() и CopyTicksRange() после билда 1485.
В результате, запустил на двух бумагах, ALRS и AFLT. Тики вернулись только за прошлые дни. За сегодняшний - не было. В чем может быть дело?
Выше есть ссылка, откуда взят код. Там индикатор - запустите. У меня на BCS-MetaTrader5 по всем символам работает, как часы.
Ваш код не смотрел.
ЗЫ У меня в профиле есть два тиковых индикатора. В качестве самопроверки можете посмотреть, показывают они что-либо или нет.
Ваш код работает, к нему не может быть претензий. Я пытаюсь разобраться в чем дело, почему метатрейдер последние два дня с 10.00 до 10.30 не дает тиковой информации.
Ваш торговый сервер?
Whotrades
Данные есть
Если у Вас не так, пришлите в ЛС инвест-доступ.
Конечно есть. Я писал о том, что их нет с 10.00 до 10.30
Вообще. Народ, как вы получаете ленту в реальном времени?
https://www.mql5.com/ru/code/16210
Тиковая история за этот интервал присутствует.
да, но при попытке сохранения в момент времени с 10.00 до 10.30, тиковая история за весь сегодняшний день отсутствует, примерно в 10.30 она появляется вся, с начала дня, с 10.00.