Ошибки и предложения по улучшению CopyTicks() и CopyTicksRange() после билда 1485. - страница 6
Похоже проблема у поставщика тиков.
Ситуация иллюстрируется картинками. На часах компьютера 10.11, т.е. торговый день уже начался. Лента в окне HYDR.MM присутствует, но при попытке сохранить историю 100000 тиков, тики за текущий день в ней отсутствуют. Ситуация исправляется в 11.00 и наблюдается не на всех, а только на некоторых бумагах. Нам критична лента в реальном масштабе времени, так что сложившаяся ситуация нас не устраивает. Будем пытаться просить брокера, чтобы устранили ошибку.
Специально ведь спросил: есть ли в ленте сделки B/S... Вы не ответили. Сейчас по скриншотам все понятно: сервера брокера имеют допотопный билд. Бегите оттуда, ребята не заботятся о клиентах. В Открытии/БКС такого уже давно нет.
я прошу прощения, что не ответил на Ваш вопрос, видимо в угаре борьбы с брокером, стал невнимателен. На сегодняшний день ситуация не совсем понятна, ждем ответа от тех поддержки брокера. Визуально, лента на текущий момент присутствует вся, полностью. Возможно, ситуация разрешится положительно. Позже напишу.
Также, как только что выяснилось, в момент сильных движений может произойти просто "зависание" сервера. Повисли все точки доступа. Брокер тот же, что и у Вас.
В открытии все норм.
Версия новая - "глюки" все те же.
Реал Открытия, билд 1545. Экспорт котировок из "стакана" на SBRF-6.17.
Впредь, зарекаюсь писать, что что-то полностью работает) Похоже, придется и серверную часть самому делать)
2017.03.21 12:34:12.291,16379,16382,16382,2,Buy
2017.03.21 12:34:12.295,16380,16384,16382,2,Bid/Ask
2017.03.21 12:34:12.800,16380,16384,16384,1,Buy
2017.03.21 12:34:12.800,16380,16384,16384,1,Buy
2017.03.21 12:34:13.628,16380,16384,16380,5,Sell
2017.03.21 12:34:13.634,16379,16383,16380,5,Bid/Ask
2017.03.21 12:34:14.178,16378,16383,16380,5,Bid
2017.03.21 12:34:14.182,16378,16382,16380,5,Ask
2017.03.21 12:34:14.188,16378,16381,16380,5,Ask
2017.03.21 12:34:14.194,16378,16381,16378,12,Sell
2017.03.21 12:34:14.206,16378,16381,16378,3,Sell
2017.03.21 12:34:14.227,16379,16381,16378,3,Bid
2017.03.21 12:34:14.328,16379,16381,16379,3,Sell
2017.03.21 12:34:14.350,16379,16381,16379,1,Sell
2017.03.21 12:34:14.351,16378,16380,16379,1,Bid/Ask
2017.03.21 12:34:14.406,16378,16379,16379,1,Ask
2017.03.21 12:34:14.463,16378,16379,16379,10,Buy
2017.03.21 12:34:14.465,16378,16381,16379,10,Ask
2017.03.21 12:34:14.469,16378,16382,16379,10,Ask
2017.03.21 12:34:14.647,16378,16381,16379,10,Ask
2017.03.21 12:34:14.696,16378,16382,16379,10,Ask
2017.03.21 12:34:14.708,16378,16380,16379,10,Ask
2017.03.21 12:34:14.813,16378,16379,16379,10,Ask
2017.03.21 12:34:14.912,16377,16378,16379,10,Bid/Ask
2017.03.21 12:34:14.912,16377,16378,16378,7,Sell
2017.03.21 12:34:14.912,16377,16378,16378,1,Sell
2017.03.21 12:34:14.915,16377,16378,16378,2,Buy
2017.03.21 12:34:14.921,16377,16378,16378,10,Buy
2017.03.21 12:34:14.924,16377,16380,16378,10,Ask
2017.03.21 12:34:15.033,16377,16379,16378,10,Ask
2017.03.21 12:34:15.047,16377,16379,16379,10,Buy
2017.03.21 12:34:15.050,16377,16381,16379,10,Ask
2017.03.21 12:34:15.053,16377,16382,16379,10,Ask
2017.03.21 12:34:15.068,16377,16381,16379,10,Ask
2017.03.21 12:34:15.068,16377,16381,16378,60,Buy
2017.03.21 12:34:15.073,16378,16382,16378,60,Bid/Ask
2017.03.21 12:34:15.073,16378,16382,16378,1,Sell
2017.03.21 12:34:15.077,16378,16382,16379,10,Sell
2017.03.21 12:34:15.077,16378,16382,16378,29,Sell
2017.03.21 12:34:15.078,16378,16382,16378,21,Buy
2017.03.21 12:34:15.078,16377,16381,16378,21,Bid/Ask
2017.03.21 12:34:15.084,16377,16382,16378,21,Ask
2017.03.21 12:34:15.359,16378,16383,16378,21,Bid/Ask
2017.03.21 12:34:15.508,16378,16383,16378,3,Sell
2017.03.21 12:34:15.776,16381,16383,16378,3,Bid
2017.03.21 12:34:15.780,16381,16384,16378,3,Ask
2017.03.21 12:34:16.623,16378,16383,16378,3,Bid/Ask
2017.03.21 12:34:16.625,16378,16383,16381,15,Sell
2017.03.21 12:34:16.631,16377,16383,16381,15,Bid
2017.03.21 12:34:17.301,16378,16383,16381,15,Bid
2017.03.21 12:34:18.820,16377,16383,16381,15,Bid
2017.03.21 12:34:18.908,16377,16383,16378,1,Sell
2017.03.21 12:34:19.045,16381,16383,16378,1,Bid
2017.03.21 12:34:19.045,16381,16384,16378,1,Ask
2017.03.21 12:34:19.159,16377,16383,16378,1,Bid/Ask
Dmitriy Skub:
Поясните, пожалуйста.
Флаги?
Поясните, пожалуйста.
Флаги?
Выделено жирным шрифтом. Чтоб не создавать новую тему.
Я понимаю, Ваше время очень ценно, чтобы пояснить, что за лог Вы предоставили, но попытайтесь приложить чуть больше усилий, ведь, возможно, не все здесь понимают что это такое.
Меня вот смутила фраза выделенная жирным. Тем более, что формат получения данных стакана вообще другой. То, что показали Вы больше похоже на запрос с помощью CopyTicks.. функций. Но никаких данных о том как Вы это сделали, опять таки, нет. Что Вы хотели получить - неизвестно.