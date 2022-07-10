Ошибки и предложения по улучшению CopyTicks() и CopyTicksRange() после билда 1485. - страница 7
Хорошо, попробую расшифровать способ получения:
Теперь все стало намного понятнее. Так бы и сказали, что должны быть только флаги sell или buy.
В СД писали? Отвечают?)
Проблема, все же, как выяснилось, была в МТ5. В сервисдеске пообещали исправить ошибку в следующем билде (текущий 1571).
Чтобы поправить все проблемы, нужно, чтобы не только терминал обновляли, но и сервера брокеров. Но не все брокеры этого хотят. Даже сами MQ все еще свои сервера не обновили.
Я зарегистрировался в Открытии, попробую в понедельник потестировать тики, отпишусь о результатах.
вот интересно, последнее обсуждение в 2017 году а проблема все еще сохраняется, volume и volume_real равны 0, брокер робофорекс, как вылечить? писать брокеру?
Вы захотели найти реальные объемы на децентрализованном рынке?