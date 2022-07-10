Ошибки и предложения по улучшению CopyTicks() и CopyTicksRange() после билда 1485. - страница 7

Хорошо, попробую расшифровать способ получения:


Dmitriy Skub:

Теперь все стало намного понятнее. Так бы и сказали, что должны быть только флаги sell или buy. 

В СД писали? Отвечают?)

 
Alexey Kozitsyn:
Согласен. Просто, когда целиком погружен в какое-либо дело, то кажется что и все вокруг должны понимать с полуслова)
 
Последний оффтопик. После телефонного разговора с руководителем поддержки брокера стало понятно, что Whotrades не сильно стремятся исправлять свои косяки и ищут повода от нас отвязаться, но вот засада, есть ли еще оффшоры с такими плечами, как у них? Посему видится решение биржевую информацию получать у высокотехнологичного брокера, по-человечески относящегося к своим клиентам, а торговые операции совершать в whotrades. Уважаемые форумчане, у вас большой опыт работы с различными брокерами, посоветуйте, пожалуйста вариант с наиболее совершенными и последними версиями сервера мт5, хорошей оперативной техподдержкой, а может быть и укажете оффшор с большими плечами и человеческой комиссией. Заранее, большое спасибо!
 
 
Проблема, все же, как выяснилось, была в МТ5. В сервисдеске пообещали исправить ошибку в следующем билде (текущий 1571).
antru:
Чтобы поправить все проблемы, нужно, чтобы не только терминал обновляли, но и сервера брокеров. Но не все брокеры этого хотят. Даже сами MQ все еще свои сервера не обновили.
 
Alexey Kozitsyn:
Я зарегистрировался в Открытии, попробую в понедельник потестировать тики, отпишусь о результатах.
 
вот интересно, последнее обсуждение в 2017 году а проблема все еще сохраняется, volume и volume_real равны 0, брокер робофорекс, как вылечить? писать брокеру?
 
Aleksandr Iachmenev #:
вот интересно, последнее обсуждение в 2017 году а проблема все еще сохраняется, volume и volume_real равны 0, брокер робофорекс, как вылечить? писать брокеру?

Вы захотели найти реальные объемы на децентрализованном рынке?

