Как полностью потерял ВСЕ свои исходники - страница 2
Когда-то решил такую задачу
Там ниже по тексту есть решение этой задачи - mklink.
Было очень удобно. MT4 и MT5 видели одну папку, никаких постоянных копий, слежений за обновлением, синхронизаций и т.д. Одна папка исходников с EX? на все терминалы - MT4/5.
Сегодня решил стереть один ненужный установленный терминал, сделав это через стандартный uninstall.exe. Мне не нужно было ничего в папке этого терминала. Поэтому после отработки процедуры удаления папки не оказалось.
И вот тут я заподозрил, что могло произойти непоправимое. Одна из ссылок на общее хранилище лежала в удаленной папке. И uninstaller видел это хранилище, как обычную папку и просто грохнул ее. Так и вышло.
Со случайным удалением многие сталкиваются и полно утилит по восстановлению. Не сомневаясь, что сейчас все восстановлю, стал с ними работать. Все исходники были в состоянии Excellent. Однако, при восстановлении они оказывались заполненными нулевыми байтами. Как потом выяснил, что с SSD при включенном TRIM (включен с Win7+) удаление происходит принудительным затиранием, а не как в HDD.
Совсем забыл про резервную копию. Сразу вспомнил недавний пост
Речь ни о том, надо или не надо пользоваться онлайн-сервисами. Сам я ими пользоваться не готов даже после этого случая.
Написал пост для предупреждения, что mklink+undelete.exe или просто удаление папки, содержащей mklink-ссылку, приводит к удалению всей оригинальной базы.
У меня ничего не осталось. Только те крохи, что выложил в кодобазу. Ну что же, наверное, иногда полезно начать с чистого листа.
Сочувствую. Правда. Лично я периодически просто сбрасываю наработки на флешку. Без резервных копий никуда.
Помните: что не убивает - делает нас сильнее.
...
Соболезную. Потерять все свои исходники это просто полный ахтунг.
Что касается жестких ссылок, то компилятор MetaTrader 5 работает с ними криво, по крайней мере в прошлых билдах сыпал ошибками что не может открыть тот или иной файл или содержимое файла неизвестно.
Проверил Total Commander (8.0) - правильно удаляет линки. MT5-Uninstaller - нет (удаляет каждый файл во всех подпапках).
Проверено практикой, TC не всегда и не со всеми типами линков работает корректно. Обжигался много раз.
Да, когда-то у меня приключилась абсолютно такая же беда.
Но, поскольку сразу обнаружил пропажу - удалось все восстановить. У меня есть и резервные копии, но, как правило, в них недельная, а то и более, давность.
Мы таких папок не создаем. Скорее всего вы сами явно/неявно скопировали в этот каталог. Посмотрите дату, пожалуйста.
Креши терминала создаются только в C:\Users\%username%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Crashes
По пути C:\Users\%username%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Crashes папка Crashes есть, но она пустая. Я запускаю все терминалы только в режиме portable, могу предположить, что из-за этого Crashes оказалась в папке терминала. Дата создания папки crach 30.07.2016 и я уверен, что ее не создавал, я архивы папки MQL4 по другому называю.
Вот состав папки. Еще раз, я разрабатываю программы MQL4 только в папке имя_терминала\MQL4, C:\Users\%username%\AppData\Roaming\MetaQuotes\ мне неудобен для использования.
у Вас даже название с ошибкой crach?
может вирус
Да, именно crach. Стоит аваст и антивир от Windows 10, по ночам регулярно проверяют комп. Да и зачем вирусу копировать папку MQL4 в другое место..