проблема таинственного самозалогинивания - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в случае залогина нет мистики - вероятно счет автоматически создался. Это с недавних билдов заметил.
---
а вот то что в МТ при создании демосчёта светится мой ник и данные с этого форума - это считаю очень грязно.
При том, что в МТ5 терминале никогда не вводил свой логин. Думаю что сканит МТ - IP / куки / другие МТ и пытается вычислить.
Короче - анонимности больше нет.
Можете расходиться по домам )
это недопустимая ситуация
разработчики должны исправить это
Только что установил МТ5 после установки он успел подключиться к демо счету на сервере метаквотов, а вот залогинивания на автомате у него не было. Ни с браузера, ни с других терминалов логин не притянул. Только в ручную.
Проделал такую же операцию, только логин мой засветился. Неприятно. Думаю, прихватил с браузера, так как больше ничего на данной машине не запускал, работал с впс через удаленное подключение.
и это может быть причиной нарушения приватности
например такой сценарий: на сервере работают несколько трейдеров, один зашел в mql5, все остальные видят его аккаунт, ерунда получается
и это может быть причиной нарушения приватности
например такой сценарий: на сервере работают несколько трейдеров, один зашел в mql5, все остальные видят его аккаунт, ерунда получается
Снова хочу поднять эту тему:
вот как я и предсказывал так и получилось сегодня утром
торгуем в группе, юзаем один впс, на котором несколько терминалов, каждому по терминалу
захожу в свой терминал, вижу значок уведомления, его нажимаю, и вижу чужие сообщения
потому что мой терминал подцепил чужой аккаунт
this is not good
Снова хочу поднять эту тему:
вот как я и предсказывал так и получилось сегодня утром
торгуем в группе, юзаем один впс, на котором несколько терминалов, каждому по терминалу
захожу в свой терминал, вижу значок уведомления, его нажимаю, и вижу чужие сообщения
потому что мой терминал подцепил чужой аккаунт
this is not good
Снова хочу поднять эту тему:
вот как я и предсказывал так и получилось сегодня утром
торгуем в группе, юзаем один впс, на котором несколько терминалов, каждому по терминалу
захожу в свой терминал, вижу значок уведомления, его нажимаю, и вижу чужие сообщения
потому что мой терминал подцепил чужой аккаунт
this is not good
какие данные у вас тут?