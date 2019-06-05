проблема таинственного самозалогинивания - страница 2

o_O:

в случае залогина нет мистики - вероятно счет автоматически создался. Это с недавних билдов заметил.

а вот то что в МТ при создании демосчёта светится мой ник и данные с этого форума - это считаю очень грязно.

При том, что в МТ5 терминале никогда не вводил свой логин.  Думаю что сканит МТ - IP / куки / другие МТ и пытается вычислить.

Короче - анонимности больше нет. 

Можете расходиться по домам )

это недопустимая ситуация

разработчики должны исправить это 

 
уточните в СД, а лучше дождаться разъяснений про эти деанонимайзеры у @Renat Fatkhullin
 
Только что установил МТ5 после установки он успел подключиться к демо счету на сервере метаквотов,  а вот залогинивания на автомате у него не было. Ни с браузера, ни с других терминалов логин не притянул. Только в ручную.
 
Проделал такую же операцию, только логин мой засветился. Неприятно. Думаю, прихватил с браузера, так как больше ничего на данной машине не запускал, работал с впс через удаленное подключение.
 
и это может быть причиной нарушения приватности

например такой сценарий: на сервере работают несколько трейдеров, один зашел в mql5, все остальные видят его аккаунт, ерунда получается

 
Вообще не пойму как у вас такое происходит. У меня с этим всё нормально.
 
 у меня такой вопрос - почему на форуме запрещено обсуждать клиентское соглашение ,которое все принимают при установке терминала? оно какое-то секретное и для каждого индивидуальное? так вроде нет,все принимают одно и тоже соглашение. Так почему же тогда?
 

Снова хочу поднять эту тему:

вот как я и предсказывал так и получилось сегодня утром

торгуем в группе, юзаем один впс, на котором несколько терминалов, каждому по терминалу

захожу в свой терминал, вижу значок уведомления, его нажимаю, и вижу чужие сообщения

потому что мой терминал подцепил чужой аккаунт

this is not good 

 
А какие параметры безопасности в Вашем терминале?
 
какие данные у вас тут?


