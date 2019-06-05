проблема таинственного самозалогинивания - страница 3

transcendreamer:

Снова хочу поднять эту тему:

вот как я и предсказывал так и получилось сегодня утром

торгуем в группе, юзаем один впс, на котором несколько терминалов, каждому по терминалу

захожу в свой терминал, вижу значок уведомления, его нажимаю, и вижу чужие сообщения

потому что мой терминал подцепил чужой аккаунт

this is not good 

будьте серьёзнее - если терминал работает с реальным счётом, то любые коннекты кроме как с DC должны прибиваться на уровне фаервола ОС

 
Maxim Kuznetsov:

будьте серьёзнее - если терминал работает с реальным счётом, то любые коннекты кроме как с DC должны прибиваться на уровне фаервола ОС

DC =ДЦ? это наверное слишком хардкорно, тогда и скачать ничего нельзя будет

 
o_O:

какие данные у вас тут?


тут прописался аккаунт моего соседа-трейдуна (хотя раньше там его не было)

у себя замечал: когда я стираю из этих полей логин-пароль то через некоторое время он сам (О_О) там появляется 

 
Vladimir Karputov:
А какие параметры безопасности в Вашем терминале?
прошу прощения за тупой вопрос: а где это посмотреть?
 
transcendreamer:
прошу прощения за тупой вопрос: а где это посмотреть?
Настройки - Сервер - 
  • Сохранять личные настройки и данные при старте
 
Vladimir Karputov:
Настройки - Сервер - 
  • Сохранять личные настройки и данные при старте
да конечно включено чтобы каждый раз не забивать пароли 
 
transcendreamer:
да конечно включено чтобы каждый раз не забивать пароли 
А что говорит журнал терминала? Ведь там будет видно, кто и когда логинился.
 
Vladimir Karputov:
А что говорит журнал терминала? Ведь там будет видно, кто и когда логинился.

вижу только одно релевантную строку

community activated for 'username' balance XXX 

 
transcendreamer:

DC =ДЦ? это наверное слишком хардкорно, тогда и скачать ничего нельзя будет

это нормально..откуда вам (точнее EA) чего надо скачать ? вот пропишите это в правилах.

 

Есть оригинальное и просто решение как запретить терминалу воровать пароли из кэша браузера:

нужно в опциях во вкладке Community ввести некорректные данные и тогда терминал не сможет больше логиниться сам

(это работает и для MT4 и для MT5)


