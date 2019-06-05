проблема таинственного самозалогинивания - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Снова хочу поднять эту тему:
вот как я и предсказывал так и получилось сегодня утром
торгуем в группе, юзаем один впс, на котором несколько терминалов, каждому по терминалу
захожу в свой терминал, вижу значок уведомления, его нажимаю, и вижу чужие сообщения
потому что мой терминал подцепил чужой аккаунт
this is not good
будьте серьёзнее - если терминал работает с реальным счётом, то любые коннекты кроме как с DC должны прибиваться на уровне фаервола ОС
будьте серьёзнее - если терминал работает с реальным счётом, то любые коннекты кроме как с DC должны прибиваться на уровне фаервола ОС
DC =ДЦ? это наверное слишком хардкорно, тогда и скачать ничего нельзя будет
какие данные у вас тут?
тут прописался аккаунт моего соседа-трейдуна (хотя раньше там его не было)
у себя замечал: когда я стираю из этих полей логин-пароль то через некоторое время он сам (О_О) там появляется
А какие параметры безопасности в Вашем терминале?
прошу прощения за тупой вопрос: а где это посмотреть?
Настройки - Сервер -
да конечно включено чтобы каждый раз не забивать пароли
А что говорит журнал терминала? Ведь там будет видно, кто и когда логинился.
вижу только одно релевантную строку
community activated for 'username' balance XXX
DC =ДЦ? это наверное слишком хардкорно, тогда и скачать ничего нельзя будет
это нормально..откуда вам (точнее EA) чего надо скачать ? вот пропишите это в правилах.
Есть оригинальное и просто решение как запретить терминалу воровать пароли из кэша браузера:
нужно в опциях во вкладке Community ввести некорректные данные и тогда терминал не сможет больше логиниться сам
(это работает и для MT4 и для MT5)