Не "добавлять", а вставлять в текст. И раньше нельзя было.
Да можно было
Считайте что Вы попали под какой-то апдейт сайта. А вообще и раньше в меню редактора в сообщениях сервисдеска пиктограмма вставки рисунков отсутствовала.
Вывод: картинки вставлять нельзя, только прикреплять.
Не работает горизонтальная прокрутка мышью в MetaEditor
Проверочный скрипт
{
string txt = NULL;
for ( int i = 0; i < 100; i++ )
txt += " " + IntegerToString( i );
Print( txt );
}
Последовательность действий (клавиатура не используется):
Как видно горизонтальный scroll недоступен (нельзя мышью прокрутить строку вправо до конца). Если до присоединения скрита .log файл текущего дня уже открыт (пункт 3) и в него не выводились строки по ширине сопоставимые со скриптовой, то пункты 1 и 3 можно исключить. При этом горизонтальный scroll будет доступен, но все равно скриптовую строку нельзя будет мышью прокрутить вправо до конца.
Только после смены фокуса или переоткрытия файла горизонтальный scroll становится доступным
MetaEditor. Нижняя часть меню Файл. Вопрос знатокам: Какой файл я хочу открыть? Варианты:
Предлагается или показывать расширение или снабжать слева (как например у меню Печать) значками 4-5-h
MetaEditor. Правая кнопка мыши
Очевидно тут не хватает еще строк: Извлечь\Добавить права доступа\Создать проект
А главное зачем столько серых меню на полэкрана, когда любой желающий может это все настроить под свои нужды в Панеле инструментов!?
Мутные значки .ex5 файлов в Проводнике windows 10\1024x768\125%
Раньше были резкими
Что делаю не так?
Символ не попадает в диапазон от -128 до 127.
Попробуйте uchar.
Нужно больше данных. У меня работает.
Символ не попадает в диапазон от -128 до 127.
Спасибо. Действительно - 8212.