Vladimir Karputov:
Не "добавлять", а вставлять в текст. И раньше нельзя было.

Да можно было

 

 
fxsaber:

Да можно было

 

Считайте что Вы попали под какой-то апдейт сайта. А вообще и раньше в меню редактора в сообщениях сервисдеска пиктограмма вставки рисунков отсутствовала. 

Вывод: картинки вставлять нельзя, только прикреплять. 

 

Не работает горизонтальная прокрутка мышью в MetaEditor

Проверочный скрипт

void OnStart()
{
        string txt = NULL;
        for ( int i = 0; i < 100; i++ )
                txt += " " + IntegerToString( i );
        Print( txt );
}

Последовательность действий (клавиатура не используется):

  1. Удалить в MetaEditor .log файл текущего дня
  2. Присоединить указанный скрипт к графику
  3. Открыть в MetaEditor .log файл текущего дня сразу как он там появится - первоначально должно быть пусто окно, которое через несколько секунд примет следующий вид:

 

Как видно горизонтальный scroll недоступен (нельзя мышью прокрутить строку вправо до конца). Если до присоединения скрита .log файл текущего дня уже открыт (пункт 3) и в него не выводились строки по ширине сопоставимые со скриптовой, то пункты 1 и 3 можно исключить. При этом горизонтальный scroll будет доступен, но все равно скриптовую строку нельзя будет мышью прокрутить вправо до конца.

Только после смены фокуса или переоткрытия файла горизонтальный scroll становится доступным

 

MetaEditor. Нижняя часть меню Файл. Вопрос знатокам: Какой файл я хочу открыть? Варианты:

  1. String.mqh
  2. String.mq5

  

Предлагается или показывать расширение или снабжать слева (как например у меню Печать) значками 4-5-h 

 

MetaEditor. Правая кнопка мыши

 

Очевидно тут не хватает еще строк: Извлечь\Добавить права доступа\Создать проект

А главное зачем столько серых меню на полэкрана, когда любой желающий может это все настроить под свои нужды в Панеле инструментов!?

 

Мутные значки .ex5 файлов в Проводнике windows 10\1024x768\125%

Раньше были резкими 

 
Что делаю не так?
char Char = '—'; // truncation of constant value
[Удален]  
fxsaber:
Что делаю не так?
char Char = '—'; // truncation of constant value

Символ не попадает в диапазон от -128 до 127.

Попробуйте uchar. 

Нужно больше данных. У меня работает. 

 
Alexey Kozitsyn:
Символ не попадает в диапазон от -128 до 127.
Спасибо. Действительно - 8212.
[Удален]  
fxsaber:
Спасибо. Действительно - 8212.
А это не просто черточка рядом с 0?
