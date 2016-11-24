Как определить в какую сторону закрылась свеча.
Как определить в какую сторону закрылась свеча с индексом i+1
В индикаторе - в OnCalculate() есть все необходимые массивы таймсерии - только с индексированием не перепутайте. В советнике - при помощи CopyOpen() и CopyClose().
Вот пример советника "The direction of the closed candle.mq5":
//| The direction of the closed candle.mq5 |
//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.000"
#property description "The direction of the closed candle"
//--- input parameters
input int InpNumberCandle=1; // number of a candle (the most right has the index "0")
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
string text="";
double open=iOpen(InpNumberCandle);
double close=iClose(InpNumberCandle);
//--- protection
if(open==0 || close==0)
return;
double direction=close-open;
if(direction>0)
text="UP";
if(direction<0)
text="DOWN";
if(direction==0)
text="---";
Comment("The candle No. ",IntegerToString(InpNumberCandle)," was closed: ",text);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Get Open for specified bar index |
//+------------------------------------------------------------------+
double iOpen(const int index,string symbol=NULL,ENUM_TIMEFRAMES timeframe=PERIOD_CURRENT)
{
if(symbol==NULL)
symbol=Symbol();
if(timeframe==0)
timeframe=Period();
double Open[];
double open=0;
ArraySetAsSeries(Open,true);
int copied=CopyOpen(symbol,timeframe,index,1,Open);
if(copied>0) open=Open[0];
return(open);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Get Close for specified bar index |
//+------------------------------------------------------------------+
double iClose(const int index,string symbol=NULL,ENUM_TIMEFRAMES timeframe=PERIOD_CURRENT)
{
if(symbol==NULL)
symbol=Symbol();
if(timeframe==0)
timeframe=Period();
double Close[];
double close=0;
ArraySetAsSeries(Close,true);
int copied=CopyClose(symbol,timeframe,index,1,Close);
if(copied>0) close=Close[0];
return(close);
}
//+------------------------------------------------------------------+
И картинка:
...Увидев код... хочется схватиться за голову. Вот столько всего ради того, чтобы решить такой простой вопрос? Владимир, такими темпами Вы точно не популяризируете mql5. Понимаю, собрано из кусочков с намеком на универсальность и подобие mql4, но для новичков - это жесть.
Сейчас последует что-то типа: "Предложите свой вариант..." и Вы будете правы, не предложу (ночь на дворе).
Высказал исключительно свое ИМХО.
Это действительно собрано из готовых кусочков. И, заметьте - это Вам не оголтелый код MQL4 без единой проверки результата - здесь результат проверяется, например здесь:
return(close);
.
И не вижу ничего плохого в наличии готовых кирпичиков, из которых можно построить быстрый пример.
Добавлено: и никакого "подобия mql4" - не нужно выражаться.
Это действительно собрано из готовых кусочков. И, заметьте - это Вам не оголтелый код MQL4 без единой проверки результата - здесь результат проверяется, например здесь:...
И не вижу ничего плохого в наличии готовых кирпичиков, из которых можно построить быстрый пример.
Добавлено: и никакого "подобия mql4" - не нужно выражаться.
С чего вы взяли, что MQL4 "оголтелый" и "матерщинный"?
Это вы так MetaQuotes уважаете?
Так ведь и на mql5 можно написать великую лажу...
Добавлено. Владимир, а что вы скажете о mql5, когда на свет появится mql6 ? Тоже попросите не выражаться и не поминать всуе?
И, да, чтобы популяризировать mql5, не достаточно поливать грязью прошлый язык этой же компании. Нужно грамотно и красиво, не задевая никого, уметь объяснить, показать и рассказать.
Желаю вам успехов в овладении этим мастерством - не каждому может даться такое искусство.
Поясню, что я имел ввиду под "подобие mql4". Это не стиль написания функций, а только лишь названия iOpen() и iClose(). Думаю, совпадение не случайно.
Про наличие кирпичиков я также ничего против не имею. Лишь заметил, что эти кирпичики начинающему будет достаточно сложно понять и можно будет подумать, что язык достаточно сложен. Причем эти кирпичики достаточно специфичны, т.е. на любителя.
И если уж зашел разговор про проверку результата... в случае получения более, чем 1 элемента с такой проверкой могут возникнуть проблемы, т.к. не проверяется точное количество получаемых элементов:
При запросе данных из эксперта или скрипта, будет инициирована загрузка с сервера, если локально этих данных у терминала нет, либо начнется построение нужной таймсерии, если данные можно построить из локальной истории, но они еще не готовы. Функция вернет то количество данных, которые будут готовы к моменту истечения таймаута, но загрузка истории будет продолжаться, и при следующем аналогичном запросе функция вернет уже больше данных.
Добавлено: и никакого "подобия mql4" - не нужно выражаться.
Привет от MQL4
string GreetingsFromMQL4(string symbol_name, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int shift)
{
MqlRates rates[1];
string result="Нифига не вышло :(";
if(CopyRates(symbol_name,timeframe,shift,1,rates)<0) Print(__FUNCTION__," > Шайтанаме! Не скопировались данные, насяльнике!!!");
else result=rates[0].close>rates[0].open?"Бар "+(string)shift+" бычий":rates[0].close<rates[0].open?"Бар "+(string)shift+" медвежий": "Бар "+(string)shift+" додж";
return(result);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Подобие mql5 можно?
Артём, этот код будет работать и в МТ5 с тем-же успехом. Проблема лишь в том что у барабашки не хватит знаний, опыта и способностей это понять.
Фанатеющие люди не замечают хорошего в том, что не является предметом их поклонения
