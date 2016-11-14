MetaEditor build 1470 - страница 4
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Подскажите с кодом.
Vladimir Karputov, 2016.11.13 15:01
В тестере
возвращает дату создания линии из реальной жизни, то есть "D'2016.11.13 15:57:29'".
Всего лишь нужно было запустить советник в режиме тестирования на истории и отследить возвращаемые параметры. Смотрите, я на локализацию проблемы потратил всего пять минут.
2016.11.13 16:11:23.147 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 4983 / 8077 Mb, HDD: 390693 / 476372 Mb, GMT+02:00
2016.11.13 16:11:23.148 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Проверку поводить в режиме тестирование на истории, контролировать переменную "time_create" в функции "DeleteAllTimeout()":
//| TestEA.mq5 |
//| Copyright © 2016, Vladimir Karputov |
//| http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2016, Vladimir Karputov"
#property link "http://wmua.ru/slesar/"
#property version "1.00"
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
CTrade m_trade; // trading object
CPositionInfo m_position; // trade position object
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- create timer
EventSetTimer(60*60);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
{
//---
VLineCreate();
DeleteAllTimeout();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void DeleteAllTimeout()
{
int total=ObjectsTotal(0,-1,-1);
for(int i=total-1; i>=0; i--)
{
string name=ObjectName(0,i);
datetime time_create=(datetime)ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_CREATETIME);
datetime time_current=TimeCurrent();
if(TimeCurrent()>=time_create+24*60*60*2)
{
ObjectDelete(0,name);
}
}
ChartRedraw(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает вертикальную линию |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineCreate(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="VLine", // имя линии
const int sub_window=0, // номер подокна
datetime time=0) // время линии
{
//--- если время линии не задано, то проводим ее через последний бар
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- создадим вертикальную линию
if(!ObjectCreate(chart_ID,name+IntegerToString(GetTickCount()),OBJ_VLINE,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось создать вертикальную линию! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Что бы это значило:
?
Получено в ответ на попытку зафиксировать изменение в Хранилище.
Насколько помню, ранее при добавлении в Хранилище папки с файлами было видно, что за файлы добавляются, это было удобно. Сейчас не видно. Какой смысл писать 25-30 строк со словом "Added"?
Насколько помню, ранее при добавлении в Хранилище папки с файлами было видно, что за файлы добавляются, это было удобно. Сейчас не видно. Какой смысл писать 25-30 строк со словом "Added"?
Насколько помню, ранее при добавлении в Хранилище папки с файлами было видно, что за файлы добавляются, это было удобно. Сейчас не видно. Какой смысл писать 25-30 строк со словом "Added"?
А-а, вот увидел, при фиксации привычный вид. Было бы хорошо, чтобы при добавлении файлов тоже выводился список добавляемого
У Вас точно 1470?
Несколько билдов назад заметил, такую оказию: в тестере выбран эксперт, в МЕ делаются правки, но как только происходит компиляция в тестере выбирается уже другой эксперт..... Уже несколько раз получалось так, что я запускал оптимизацию не того эксперта которого нужно, доламал вот оставшуюся с прошлого раза 60% клавиатуры, завтра пойду за новой...
2016.11.14 18:56:52.568 Terminal MetaTrader 5 x64 build 1470 started (MetaQuotes Software Corp.)
Несколько билдов назад заметил, такую оказию: в тестере выбран эксперт, в МЕ делаются правки, но как только происходит компиляция в тестере выбирается уже другой эксперт..... Уже несколько раз получалось так, что я запускал оптимизацию не того эксперта которого нужно, доламал вот оставшуюся с прошлого раза 60% клавиатуры, завтра пойду за новой...
2016.11.14 18:56:52.568 Terminal MetaTrader 5 x64 build 1470 started (MetaQuotes Software Corp.)