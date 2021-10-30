Запускаю оптимизацию "полный перебор всех параметров", а получаю оптимизацию ГА
Если Вы получаете количество проходов равное количеству звезд на небе, то терминал Вам немного приземляет и запускает генетическую оптимизацию.
Спасибо за то, что не прошли мимо, но вы вероятно не обратили внимания на то, что такая проблема только с одним терминалом, в другом всё запускается нормально.
Спасибо за то, что не прошли мимо, но вы вероятно не обратили внимания на то, что такая проблема только с одним терминалом, в другом всё запускается нормально.
Конечно каждый может повторить Ваш эксперимент - найдем такой же планшет (нет два планшета) - ведь Вы запускаете на платшетах? И поставит на этих планшетах Win95 - Вы же вероятно точно указали какая операционка? А вот с ОЗУ будут проблемы - на первом ПК будет 2Гб, а на втором 12 Гб. С жесткими дисками (точнее со свободным местом ) придется подумать, напрячь телепатию ... ТОЧНО! Два диска - HDD и SSD! ...
И так далее и тому подобное. И Все эти детали можно почерпнуть из Вашего СВЕХИНФОРМАТИВНОГО сообщения, не так ли?
И да, по картинке все обязательно смогут восстановить вкладку тестера, вот эту:
из Вашего СВЕХИНФОРМАТИВНОГО сообщения
Если бы вы так же разбирались в психологии человека как в программирование, вам бы не пришлось писать столько букв)))
Забыть упомянуть "очевидные вещи " (с точки зрения повествователя) , абсолютно нормальное поведение для человека.
Terminal MetaTrader 5 x64 build 3092 started for MetaQuotes Software Corp.
Terminal Windows 10 build 19043, 24 x Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz, 25 / 31 Gb memory, 110 / 237 Gb disk, UAC, GMT+7
Оба терминала на которых запускал оптимизацию установлены на одном компьютере.
Оптимизация запускалась с абсолютно одинаковыми параметрами .
Насчёт картинки не понял. Вероятно вы так же как и я , какую то часть того, что хотели донести, оставили себе)))
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Ну вот. Только что это даст, если в одном терминале работает, во втором нет?
Вероятнее всего в том терминале где ошибка, какие то файлы меняют оптимизацию. Вот я и спрашиваю, где можно найти файлы которые это делают.
Файлы могли остаться от запуска каких нибудь советников. Эксперименты, мать их ети. Но без них никак.
На всякий случай уточняю: на рисунке ДВЕ стрелки и они таки ВЗЫВАЮТ к осмыслению!
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Terminal MetaTrader 5 x64 build 3092 .
Запускаю оптимизацию "полный перебор всех параметров", а запускается оптимизация ГА.
В другом терминале с таким же билдом, такой ошибки нет.
Понятно, что то, где то сохранённое переключает мне оптимизацию.
В настройках оптимизации всё сохранено правильно.
Я удалил все файлы ini и set из папки C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\идентификатор терминала\MQL5\Profiles\Tester,
Также удалил все файлы предыдущих оптимизаций из папки C:\Users\ имя пользователя \AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ идентификатор терминала \Tester\cache.
Не помогло.
Где можно ещё поискать диверсанта, который мне переключает оптимизацию?