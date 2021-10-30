Запускаю оптимизацию "полный перебор всех параметров", а получаю оптимизацию ГА

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Terminal MetaTrader 5 x64 build 3092 .

Запускаю оптимизацию "полный перебор всех параметров", а запускается оптимизация ГА.

В другом терминале с таким же билдом, такой ошибки нет.

Понятно, что то, где то сохранённое переключает мне оптимизацию.

В настройках оптимизации всё сохранено правильно.


Я удалил все файлы ini и set из папки C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\идентификатор терминала\MQL5\Profiles\Tester,

Также удалил все файлы предыдущих оптимизаций из папки C:\Users\ имя пользователя \AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ идентификатор терминала \Tester\cache.

Не помогло.

Где можно ещё поискать диверсанта, который мне переключает оптимизацию?

 
Если Вы получаете количество проходов равное количеству звезд на небе, то терминал Вам немного приземляет и запускает генетическую оптимизацию.
 
Vladimir Karputov #:
Если Вы получаете количество проходов равное количеству звезд на небе, то терминал Вам немного приземляет и запускает генетическую оптимизацию.

Спасибо за то, что не прошли мимо, но вы вероятно  не обратили внимания на то, что такая проблема только с одним терминалом, в другом всё запускается нормально.

 
Aleksandr Slavskii #:

Спасибо за то, что не прошли мимо, но вы вероятно  не обратили внимания на то, что такая проблема только с одним терминалом, в другом всё запускается нормально.

Конечно каждый может повторить Ваш эксперимент - найдем такой же планшет (нет два планшета) - ведь Вы запускаете на платшетах? И поставит на этих планшетах Win95 - Вы же вероятно точно указали какая операционка? А вот с ОЗУ будут проблемы - на первом ПК будет 2Гб, а на втором 12 Гб. С жесткими дисками (точнее со свободным местом ) придется подумать, напрячь телепатию ... ТОЧНО! Два диска - HDD и SSD! ... 

И так далее и тому подобное. И Все эти детали можно почерпнуть из Вашего СВЕХИНФОРМАТИВНОГО сообщения, не так ли?


И да, по картинке все обязательно смогут восстановить вкладку тестера, вот эту: 

 
Vladimir Karputov #:

 из Вашего СВЕХИНФОРМАТИВНОГО сообщения

Если бы вы так же разбирались в психологии человека как в программирование, вам бы не пришлось писать столько букв)))

Забыть упомянуть "очевидные вещи " (с точки зрения повествователя) , абсолютно нормальное поведение для человека.


Terminal MetaTrader 5 x64 build 3092 started for MetaQuotes Software Corp.

Terminal Windows 10 build 19043, 24 x Intel Xeon  E5-2678 v3 @ 2.50GHz, 25 / 31 Gb memory, 110 / 237 Gb disk, UAC, GMT+7


Оба терминала на которых запускал оптимизацию установлены на одном компьютере.

Оптимизация запускалась с абсолютно одинаковыми параметрами .


Насчёт картинки не понял. Вероятно вы так же как и я , какую то часть того, что хотели донести, оставили себе)))

 

 

???

 
Vladimir Karputov #:

 

???

Что???

Не пойму. Выложить скрин с настройками? Так я могу вообще ini и set  файлы сюда добавить, если они помогут решить проблему.

 

???

 
Vladimir Karputov #:

???


Ну вот. Только что это даст, если в одном терминале работает, во втором нет?

Вероятнее всего в том терминале где ошибка,   какие то файлы  меняют оптимизацию. Вот я и спрашиваю, где можно найти файлы которые это делают.

Файлы могли остаться от запуска каких нибудь советников. Эксперименты, мать их ети. Но без них никак.

 
Vladimir Karputov #:

На всякий случай уточняю: на рисунке ДВЕ стрелки и они таки ВЗЫВАЮТ к осмыслению!

Владимир, а прямо сказать, без намёков к осмыслению, никак нельзя?

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