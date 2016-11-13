Просадка - Вопрос к знатокам ! - страница 2

Зацените мой индикатор для расчетов. он бесплатный. 

Vladislav Andruschenko:


Эмм, а что он показывает?
 
-Aleks-:
делал его чтобы наблюдать за отчетом в реальном времени, 

 

рассчитывает Все стандартные параметры как в стандартном детальном отчете мт4 + некоторые плюшки из отчета мт5 и + некоторые плюшки из сервиса сигналов.  +кое какие плюшки делал для себя, чтоб было легче наблюдать за сделками. 

пока так, чего то забросил его разработку дальше. Было много планов....  

 

 

 

то что мне нужно было сделать - это расчет макс и мин точек при открытии позиции, но к сожалению, из-за отсутствия тиковой истории доступной для mql5 расчеты получились корявые. графа Макс и МИн. 

пытался сделать чтоб показывалось солько позиция набрала максимально и минимально за ее время существования.  

 
Vladislav Andruschenko:

Интересный индикатор. Данные о максимальной положительной и отрицательной просадке очень нужны при анализе советника в тестере или при анализе ручной торговли, а смотреть за торговлей в реале, ну не знаю, мне хватает свода открытых позиций с разбивкой на маджеки и символы. Просто иные данные меняются на реальных данных не столь стремительно.
 
-Aleks-:
Ещё то что было мне нужно это разбивка отчёта по символу и  магик. чтоб найти максимально прибыльной пару или настройку. т.е  я ставил большой депо и советника с разными настройками на разные магик  потом просто фильтровал их. 
В общем делал под себя. 

Кстати недавно добавил опцию выгрузки в отчёт html.
 
Vladislav Andruschenko:
Под MT4 есть?
 
fxsaber:
Это для мт4 индикатор. кстати надо попробовать совместить с вашей библиотекой чтоб не........  с переводом на сделки мт5
 
Vladislav Andruschenko:
Это и хотел предложить, т.к. для MT5 очень сильно не хватает MT4-отчета.
 
Vladislav Andruschenko:
Подход не стандартный для поиска настроек - какие то скальперские стратегии используйте?

Про ответ в html - по мне это не очень удобно - значительно удобней для меня красивый CSV  или xls - что б с данными можно было ещё поработать..

