Просадка - Вопрос к знатокам !
- Вопрос к знатокам MQL4 !!!
- Прерывается ход котировок
- Найти максимальную просадку DropDown
Подскажите как правильно посчитать просадку в %. Нужно брать макс число пика (после которого началось падание) или макс. число пика графика ?
Думаю, последнее.
Ну тогда с ростом графика, просадка будет меняться (уменьшатся)... Разве так правильно ?
Как-то не логически все выходит !
Значит нужно брать макс число пика (после которого началось падание) и минимум с этого пика.
Зачем тогда брать макс. число пика всего графика? Если этот пик постоянно будет расти с движением графика вверх по отношению к минимуму ?
Нужно брать пик 1 или 2 ?
Как-то не логически все выходит !
Значит нужно брать макс число пика (после которого началось падание) и минимум с этого пика.
Зачем тогда брать макс. число пика всего графика? Если этот пик постоянно будет расти с движением графика вверх по отношению к минимуму ?
Нужно брать пик 1 или 2 ?
Нужно брать максимальную разность между локальным максимумом и последующим локальным минимумом. Вы правильно указали. Для этого нужно пройтись по графику слева направо, постоянно анализируя эту разность.
Баланс на пике это 100%
На каком пике ? Можете пример показать ?
еще такое чудо откопал ! Это совсем за гранью понимания (
Абсолютная просадка - разница между начальным депозитом и минимальной суммой по балансу, которая была достигнута. Например, если ваш стартовый депозит - $10 000, а в какой-то момент баланс вашего счета был равен $7 650, то абсолютная просадка будет рассчитана таким образом: 10 000 - 7 650 = $2350. В случае если ваша первая сделка была прибыльной, и баланс счета более не опускался ниже начального депозита, то абсолютная просадка будет равна нулю. {Это понятно вопросов нет }
ну и ....
Максимальная просадка - сумма максимально достигнутого убытка в абсолютном выражении. Допустим, у вас была серия из успешных сделок, и вы подняли свой депозит с $10 000 до $14 500, после чего началась серия убыточных сделок. В результате на вашем счету осталось $12 500. Таким образом, максимальная просадка равна: 14 500 - 12 500 = $2 000.
Относительная просадка - максимальная потеря депозита в процентном отношении. Принцип определения такой же, как и у максимальной просадки, только мы ищем самый большой процент, а не цифру. Очень часто, если депозит изменился не сильно, например с $1 000 до $1200, максимальная и относительная просадки будут совпадать. Если же депозит изменился с $1 000 до $4 000, они, скорее всего, будут разными.
я так понимаю здесь на форуме нет профессионалов ((
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования