Просадка - Вопрос к знатокам !

Новый комментарий
[Удален]  
Подскажите как правильно посчитать просадку в %. Нужно брать макс число пика (после которого началось падание) или макс. число пика всего графика ?
 
Itum:
Подскажите как правильно посчитать просадку в %. Нужно брать макс число пика (после которого началось падание) или макс. число пика графика ?
Думаю, последнее.
[Удален]  
Vladimir Tkach:
Думаю, последнее.
Ну тогда с ростом графика, просадка будет меняться (уменьшатся)... Разве так правильно ?
 
Itum:
Ну тогда с ростом графика, просадка будет меняться (уменьшатся)... Разве так правильно ?
Последний максимальный уровень просадки будет запомнен. И он не измениться, пока не обновится максимум просадки.  
[Удален]  

Как-то не логически все выходит !

Значит нужно брать макс число пика (после которого началось падание) и минимум с этого пика.

Зачем тогда брать макс. число пика всего графика? Если этот пик постоянно будет расти с движением графика вверх по отношению к минимуму ?


Нужно брать пик 1 или 2 ?

У меня с пика 3 наибольшая просадка 180 пункта ... теперь как мне понять сколь это в % ??
 
Itum:

Как-то не логически все выходит !

Значит нужно брать макс число пика (после которого началось падание) и минимум с этого пика.

Зачем тогда брать макс. число пика всего графика? Если этот пик постоянно будет расти с движением графика вверх по отношению к минимуму ?


Нужно брать пик 1 или 2 ?

Нужно брать максимальную разность между локальным максимумом и последующим локальным минимумом. Вы правильно указали. Для этого нужно пройтись по графику слева направо, постоянно анализируя эту разность.
[Удален]  
Ihor Herasko:
Нужно брать максимальную разность между локальным максимумом и последующим локальным минимумом. Вы правильно указали. Для этого нужно пройтись по графику слева направо, постоянно анализируя эту разность.
Та я уже это сделал ... У меня с пика 3 наибольшая просадка 180 пункта ... теперь как мне понять сколь это в % ??
 
Баланс на пике это 100%
Величину просадки в % считайте от этого баланса.
[Удален]  
Vladimir Tkach:
Баланс на пике это 100%
Величину просадки в % считайте от этого баланса.

На каком пике ? Можете пример показать ?

еще такое чудо откопал ! Это совсем за гранью понимания (



Абсолютная просадка - разница между начальным депозитом и минимальной суммой по балансу, которая была достигнута. Например, если ваш стартовый депозит - $10 000, а в какой-то момент баланс вашего счета был равен $7 650, то абсолютная просадка будет рассчитана таким образом: 10 000 - 7 650 = $2350. В случае если ваша первая сделка была прибыльной, и баланс счета более не опускался ниже начального депозита, то абсолютная просадка будет равна нулю. {Это понятно вопросов нет }

ну и ....

Максимальная просадка - сумма максимально достигнутого убытка в абсолютном выражении. Допустим, у вас была серия из успешных сделок, и вы подняли свой депозит с $10 000 до $14 500, после чего началась серия убыточных сделок. В результате на вашем счету осталось $12 500. Таким образом, максимальная просадка равна: 14 500 - 12 500 = $2 000.

Относительная просадка - максимальная потеря депозита в процентном отношении. Принцип определения такой же, как и у максимальной просадки, только мы ищем самый большой процент, а не цифру. Очень часто, если депозит изменился не сильно, например с $1 000 до $1200, максимальная и относительная просадки будут совпадать. Если же депозит изменился с $1 000 до $4 000, они, скорее всего, будут разными.


[Удален]  
я так понимаю здесь на форуме нет профессионалов ((
 
Itum:
я так понимаю здесь на форуме нет профессионалов ((
Не пойму зачем весь этот сыр-бор, зачем искать какие то пики что то высчитывать, и к тому же просадка в пунктах это информация ни о чем. Может быть сделка 0.01 лота, а может 1,0 лота, и при чем здесь пункты, а если открыто 50 сделок по разной цене, по разным парам, да еще и бай и селл. Не морочьте голову, замониторьте счет здесь, или на буке, и будет Вам видна просадка и максимальная и каждодневная и в процентах как хотели.
123
Новый комментарий