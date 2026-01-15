Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1715
ЛС
проверяйте кошелек)
В какой-то теме встречал такое
скопировал, посмотрел, мало чего понял, закомментировал и забыл.
Сейчас вспомнил, в своих тестовых кодах нашёл, а вот на форуме найти не могу. Работу с макросами не понимаю, может кто объяснит как это работает или сможет найти тот вопрос откуда это я скопировал…
В общем-то надо как-то определить макроподстановку………
Это всё работает на этапе компиляции, но не в процессе загрузки программы
Всем доброго времени суток !!!!
Подскажите пожалуйста мне нужно определить номер тикета предпоследнего номера см картину
Имеется функция определения последнего ордера:
Вариант применить эту функцию и предположим -1 от max_ticket не проходит потому что советник торгует на нескольких инструментах и может произойти так что между последним и предпоследним ордером будет открыт ордер другого инструмента.
Нужно так чтобы выбор был из всех ордеров минус максимальный из оставшихся самый максимальный или следующий тикет после максимального или ВАШЕ решение. Спасибо.
А разве загрузка программы не зависит от того как она скомпилирована?
Эта функция не может работать корректно
Эта функция не может работать корректно
Да Макар ты как всегда прав это поправимо но как не странно эта функция работает как часы
Именно так.
А возможно это сделать через?
Выход только в написании собственной панели параметров и использовании её из OnInit() вместо использования стандартного механизма входных параметров.
Интересная идея! Спасибо.
Нет, не интересная(
При каждой смене таймфрема опять вводить настройки не айс(
Да Макар ты как всегда прав это поправимо но как не странно эта функция работает как часы
Работала как часы, т.к. ты искал последний ордер max_ticket
найти другой тикет не смог бы.
Можно запоминать тикет перед открытием нового ордера.