Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1203

Alexey Belyakov:

Таким образом? Или нужно ещё в OnInit что-то объявлять?

Нет, в OnInit все линии и так скрыты по умолчанию:

int OnInit() {
  hLine.Create(0, "hLine", 0, 0);
  hLine.Color(clrDarkViolet);
  lLine.Create(0, "lLine", 0, 0);
  lLine.Color(clrDodgerBlue);
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
 
Mihail Matkovskij:

Нет, в OnInit все линии и так скрыты по умолчанию:

Условие почему-то игнорируется. Даже если ставлю открытие позиции.

Переменную PRL не удаётся дёрнуть и поставить в условие. 


if (c0<PRL)  
{
MqlTradeRequest request ={0};
MqlTradeResult  result= {0};
      request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;                         // тип торговой операции
      request.symbol   =Symbol();                                 // символ
      request.volume   =1;                                       // объем в 1 лот
      request.type     =ORDER_TYPE_SELL;                         // тип ордера
      request.price    =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // цена для открытия
      request.deviation=3;
      request.sl    = NormalizeDouble(Bid+50*_Point,_Digits);
      request.tp    = NormalizeDouble(Bid-50*_Point,_Digits);
      if(!OrderSend(request,result))
         PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());     // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки

Пытаюсь как-то вытащить  при помощи GlobalVariableGet . Но как-то сомнительно... 

Даже когда помещаю внутрь условия. Уже и минимум цены сохраняется. Всё-ровно упорно не хочет открывать позицию. 


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  HiBkExample.mq5 |
//|                                      Copyright 2020, © Cyberdev. |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, © Cyberdev."
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
CChartObjectHLine hLine, lLine;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
  hLine.Create(0, "hLine", 0, 0);
  hLine.Color(clrDarkViolet);
  lLine.Create(0, "lLine", 0, 0);
  lLine.Color(clrDodgerBlue);
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick() {
  double   o1 = iOpen(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
  double   h1 = iHigh(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
  double   l1 = iLow(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
  double   c1 = iClose(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
  double   c0 = iClose(NULL, PERIOD_CURRENT, 0);
  double   rt = 0;
  double   rs1 = 0;
  double   rs2 = 0;
  double   PRH=0;
  double   PRL=0;
  double   Ask=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
   double  Bid=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);

  rt=MathAbs(c1 - o1) / Point(); //размер тела свечи
  rs1=MathAbs(h1 - c1) / Point();// размер верхней тени свечи
  rs2=MathAbs(l1 - c1) / Point();// размер нижней тени свечи

  if ((rs1 >= rt) && (c1 > o1)) //условия для растущих свечей
  {
    PRH = iHigh(NULL, PERIOD_CURRENT, 1); // то это будет максимум
    hLine.Price(0, PRH);
  }
  
if ((rs2 >= rt) && (c1 < o1)) //условия для падающих свечей 
  {
PRL = iLow(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
lLine.Price(0, PRL);
 
  
  
  // double a=GlobalVariableGet("i",PRL); 
Comment(" =======",PRL,"\n");

if (c0<PRL)  
{
MqlTradeRequest request={0};
MqlTradeResult  result={0};
      request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;                         // тип торговой операции
      request.symbol   =Symbol();                                 // символ
      request.volume   =1;                                       // объем в 1 лот
      request.type     =ORDER_TYPE_SELL;                         // тип ордера
      request.price    =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // цена для открытия
      request.deviation=3;
      request.sl    = NormalizeDouble(Bid+50*_Point,_Digits);
      request.tp    = NormalizeDouble(Bid-50*_Point,_Digits);
      if(!OrderSend(request,result))
         PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());     // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки;
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
Alexey Belyakov:

Условие почему-то игнорируется. Даже если ставлю открытие позиции.

Переменную PRL не удаётся дёрнуть и поставить в условие. 


PRL, это у вас Low со смещением 1 
PRL = iLow(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
PRH, это High со смещением 1 
PRH = iHigh(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);

Получается следующая картина:

void OnTick() {
  double   o1 = iOpen(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
  double   h1 = iHigh(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
  double   l1 = iLow(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
  double   c1 = iClose(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
  double   c0 = iClose(NULL, PERIOD_CURRENT, 0);
  double   rt = 0;
  double   rs1 = 0;
  double   rs2 = 0;
  double   PRH;
  double   PRL;

  rt=MathAbs(c1 - o1) / Point(); //размер тела свечи
  rs1=MathAbs(h1 - c1) / Point();// размер верхней тени свечи
  rs2=MathAbs(l1 - c1) / Point();// размер нижней тени свечи

  if ((rs1 >= rt) && (c1 > o1)) //условия для растущих свечей
  {
    PRH = iHigh(NULL, PERIOD_CURRENT, 1); // то это будет максимум
    hLine.Price(0, PRH);
  }
  
  if ((rs2 >= rt) && (c1 < o1)) //условия для падающих свечей 
  {
    PRL = iLow(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
    lLine.Price(0, PRL);  
  }
}

Поэтому, вместо PRL можно взять iLow(NULL, PERIOD_CURRENT, 1) или l1. 

У меня создаётся такое впечатление, что вам не интересно писать код и вы не понимаете, что вы делаете. Немного терпения и можно легко в всём разобраться. Наведите порядок у себя в коде и многие вопросы отпадут сами собой. Если не получается понять, что пошло не так, то есть еще отладка - очень мощный инструмент программиста. Разберитесь как следует в том что вы делаете, а потом задавайте вопросы.

 
Alexey Belyakov:

Условие почему-то игнорируется. Даже если ставлю открытие позиции.

Переменную PRL не удаётся дёрнуть и поставить в условие. 


Пытаюсь как-то вытащить  при помощи GlobalVariableGet . Но как-то сомнительно... 

Даже когда помещаю внутрь условия. Уже и минимум цены сохраняется. Всё-ровно упорно не хочет открывать позицию. 


Ну и зачем сначала писать одно сообщение, а потом его редактировать? 

 
Alexey Belyakov:

Условие почему-то игнорируется. Даже если ставлю открытие позиции.

Переменную PRL не удаётся дёрнуть и поставить в условие. 


Пытаюсь как-то вытащить  при помощи GlobalVariableGet . Но как-то сомнительно... 

Даже когда помещаю внутрь условия. Уже и минимум цены сохраняется. Всё-ровно упорно не хочет открывать позицию. 


В вашем коде сам алгоритм был изначально неверный, а также алгоритм входа в рынок. Поправил.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  HiBkExample.mq5 |
//|                                      Copyright 2020, © Cyberdev. |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, © Cyberdev."
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
CChartObjectHLine hLine, lLine;

double   PRH = 0;
double   PRL = 0;

double entryPRL = 0;
double entryPRH = 0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
  hLine.Create(0, "hLine", 0, 0);
  hLine.Color(clrDarkViolet);
  lLine.Create(0, "lLine", 0, 0);
  lLine.Color(clrDodgerBlue);
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick() {
  double   o1 = iOpen(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
  double   h1 = iHigh(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
  double   l1 = iLow(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
  double   c1 = iClose(NULL, PERIOD_CURRENT, 1);
  
  double   c0 = iClose(NULL, PERIOD_CURRENT, 0);
  
  double   rt = 0;
  double   rs1 = 0;
  double   rs2 = 0;
  
  double   Ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
  double  Bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
  
  rt = MathAbs(c1 - o1) / Point(); //размер тела свечи
  rs1 = MathAbs(h1 - c1) / Point(); // размер верхней тени свечи
  rs2 = MathAbs(l1 - c1) / Point(); // размер нижней тени свечи
  
  if ((rs1 >= rt) && (c1 > o1)) { //условия для растущих свечей
    PRH = h1; // то это будет максимум
    hLine.Price(0, PRH);
  }
  
  if ((rs2 >= rt) && (c1 < o1)) { //условия для падающих свечей
    PRL = l1;
    lLine.Price(0, PRL);
    // double a=GlobalVariableGet("i",PRL);
    Comment(" =======", PRL, "\n");
  }
  
  if (PRL > 0 && c0 < PRL && PRL != entryPRL) {
     MqlTradeRequest request={0};
     MqlTradeResult  result={0};

     request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;                     
     request.symbol   =Symbol();                          
     request.volume   =0.1;                                   
     request.type     =ORDER_TYPE_SELL;                       
     request.price    =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); 
     request.deviation= 5;                                    
     request.magic    = 0;                         

     if(OrderSend(request,result))
       entryPRL = PRL;
     else
       PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());     // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки

  }
}
//+------------------------------------------------------------------+

Но чтобы данный код можно было использовать в реальной торговле понадобится еще много доработок...

 
Mihail Matkovskij:

В вашем коде сам алгоритм был изначально неверный, а также алгоритм входа в рынок. Поправил.

Но чтобы данный код можно было использовать в реальной торговле понадобится еще много доработок...

Очень круто! Спасибо! Смотрю здесь одновременно, и проблема со множественным входом решается. Теперь работает, как надо.
 

Каким образом, в тестере, при модификации может возникнуть 4108 (неверный тикет)? MQL4

if(OrdersTotal() > 0 && OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
     {
      if(OrderType() == OP_BUY && SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID) >= value_tp1 && !_tps) _tps = OrderClose(ticket,c_lot,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),(int)slippage,clrNONE);
      if(OrderType() == OP_SELL && SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK) <= value_tp1 && !_tps) _tps = OrderClose(ticket,c_lot,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),(int)slippage,clrNONE);
      if(_tps && !sl_mod) sl_mod = OrderModify(ticket,OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice(),OrderTakeProfit(),0,clrNONE);
     };


 
Alexandr Sokolov:

Каким образом, в тестере, при модификации может возникнуть 4108 (неверный тикет)? MQL4


скорее всего Вы пытаетесь закрыть ордер, который находится уже в истории, т.е. уже закрытый ордер

в справке SELECT_BY_TICKET посмотрите, он выбирает вне зависимости от открыт ордер или уже в истории ордеров

ЗЫ: сделайте проверку OrderCloseTime()

 
Igor Makanu:

скорее всего Вы пытаетесь закрыть ордер, который находится уже в истории, т.е. уже закрытый ордер

в справке SELECT_BY_TICKET посмотрите, он выбирает вне зависимости от открыт ордер или уже в истории ордеров

ЗЫ: сделайте проверку OrderCloseTime()

Так вроде это говорит что выбирать который в рынке

OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)
Vitaly Muzichenko:

Так вроде это говорит что выбирать который в рынке

Вот уж не думал что придётся вам цитировать документацию…

Примечание

Параметр pool игнорируется, если ордер выбирается по номеру тикета. Номер тикета является уникальным идентификатором ордера.

Чтобы определить, из какого списка выбран ордер, необходимо проанализировать его время закрытия. Если время закрытия ордера равно 0, то ордер является открытым или отложенным и взят из списка открытых ордеров терминала.

