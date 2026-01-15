Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1203
Таким образом? Или нужно ещё в OnInit что-то объявлять?
Нет, в OnInit все линии и так скрыты по умолчанию:
Условие почему-то игнорируется. Даже если ставлю открытие позиции.
Переменную PRL не удаётся дёрнуть и поставить в условие.
Пытаюсь как-то вытащить при помощи GlobalVariableGet . Но как-то сомнительно...
Даже когда помещаю внутрь условия. Уже и минимум цены сохраняется. Всё-ровно упорно не хочет открывать позицию.
Получается следующая картина:
Поэтому, вместо PRL можно взять iLow(NULL, PERIOD_CURRENT, 1) или l1.
У меня создаётся такое впечатление, что вам не интересно писать код и вы не понимаете, что вы делаете. Немного терпения и можно легко в всём разобраться. Наведите порядок у себя в коде и многие вопросы отпадут сами собой. Если не получается понять, что пошло не так, то есть еще отладка - очень мощный инструмент программиста. Разберитесь как следует в том что вы делаете, а потом задавайте вопросы.
Ну и зачем сначала писать одно сообщение, а потом его редактировать?
В вашем коде сам алгоритм был изначально неверный, а также алгоритм входа в рынок. Поправил.
Но чтобы данный код можно было использовать в реальной торговле понадобится еще много доработок...
Каким образом, в тестере, при модификации может возникнуть 4108 (неверный тикет)? MQL4
скорее всего Вы пытаетесь закрыть ордер, который находится уже в истории, т.е. уже закрытый ордер
в справке SELECT_BY_TICKET посмотрите, он выбирает вне зависимости от открыт ордер или уже в истории ордеров
ЗЫ: сделайте проверку OrderCloseTime()
Так вроде это говорит что выбирать который в рынке
Вот уж не думал что придётся вам цитировать документацию…
Примечание
Параметр pool игнорируется, если ордер выбирается по номеру тикета. Номер тикета является уникальным идентификатором ордера.
Чтобы определить, из какого списка выбран ордер, необходимо проанализировать его время закрытия. Если время закрытия ордера равно 0, то ордер является открытым или отложенным и взят из списка открытых ордеров терминала.