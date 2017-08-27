Когда КодоБаза перестанет самостоятельно переименовывать файлы? - страница 2

Vladimir Karputov:
То что они стали строчными сути не меняет - файл приобретает в недрах КодоБазы новое имя.

нет.

это только отображаемое имя.

Но когда вы будете его скачивать, то буквы снова станут большими


 
o_O:

Так ведь проблема в том, что не становятся обратно большими!

упс 

 

значит это разное поведение движка страниц форума и страниц кодебазы.

надо писать в СД.

 
меня тоже расстраивает это принудительное переименование
 
transcendreamer:
меня тоже расстраивает это принудительное переименование

Во-первых идёт ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ превращение СТРОЧНЫХ символов в прописные,

во-вторых идёт принудительное замена символа "пробел" на символ "подчёркивание".

( https://www.mql5.com/en/users/barabashkakvn/servicedesk/117161 )

 

Чудесным образом сегодня утром кодобаза перестала в ОТДАВАЕМЫХ файлах заменять пробелы на подчёркивание.

 

Кодобазу вылечили и теперь кодобаза не занимается переименовыванием файлов.

Но эта проблема осталась с форумом: форум по-прежнему переименовывает файлы. Самый свежий пример:

В этот пост я прикреплял два файла: "Pending orders UP.mq5" и "Pending orders DOWN.mq5", но форум их переименовал и теперь скачиваются файлы, в имени которых стоит знак подчёркивания: "Pending_orders_UP.mq5" и "Pending_orders_DOWN.mq5".

Пожалуйста, исправьте форум.

 
Vladimir Karputov:

Кодобазу вылечили и теперь кодобаза не занимается переименовыванием файлов.

Но эта проблема осталась с форумом: форум по-прежнему переименовывает файлы. Самый свежий пример:


В этот пост я прикреплял два файла: "Pending orders UP.mq5" и "Pending orders DOWN.mq5", но форум их переименовал и теперь скачиваются файлы, в имени которых стоит знак подчёркивания: "Pending_orders_UP.mq5" и "Pending_orders_DOWN.mq5".

Пожалуйста, исправьте форум.

весь окружающий мир трудно заставить исправляться - надо приспосабливаться

