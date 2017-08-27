Когда КодоБаза перестанет самостоятельно переименовывать файлы? - страница 2
То что они стали строчными сути не меняет - файл приобретает в недрах КодоБазы новое имя.
нет.
это только отображаемое имя.
Но когда вы будете его скачивать, то буквы снова станут большими
Так ведь проблема в том, что не становятся обратно большими!
значит это разное поведение движка страниц форума и страниц кодебазы.
надо писать в СД.
меня тоже расстраивает это принудительное переименование
Во-первых идёт ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ превращение СТРОЧНЫХ символов в прописные,
во-вторых идёт принудительное замена символа "пробел" на символ "подчёркивание".
( https://www.mql5.com/en/users/barabashkakvn/servicedesk/117161 )
Чудесным образом сегодня утром кодобаза перестала в ОТДАВАЕМЫХ файлах заменять пробелы на подчёркивание.
Кодобазу вылечили и теперь кодобаза не занимается переименовыванием файлов.
Но эта проблема осталась с форумом: форум по-прежнему переименовывает файлы. Самый свежий пример:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Скрипт (не советник) выставляющий отложенные ордера
Vladimir Karputov, 2017.08.25 11:36
Выставление отложенных ордеров максимально быстро: включён режим CTrade::SetAsyncMode.
В этот пост я прикреплял два файла: "Pending orders UP.mq5" и "Pending orders DOWN.mq5", но форум их переименовал и теперь скачиваются файлы, в имени которых стоит знак подчёркивания: "Pending_orders_UP.mq5" и "Pending_orders_DOWN.mq5".
Пожалуйста, исправьте форум.
весь окружающий мир трудно заставить исправляться - надо приспосабливаться