Рейтинг шагает семимильными шагами - страница 3

Renat Fatkhullin:

Мы пока все утрясаем и перепроверяем.

Начисление бонусов от роста рейтинга будет в следующий понедельник.

А бонусы еще кому-то начисляются? Мне отключили персонально, за особые заслуги перед отечеством?

 

 
Присоединяюсь к озвученному выше вопросу. Начислили и сразу заблокировали финансовые операции )))
 

В понедельник начисляются бонусы за неделю.

Сегодня начислились бонусы за миграцию форума с www.mql4.com и система контроля распознала большое увеличение рейтинга как накрутки. Мы вручную снимаем такие блокировки - оказалось легче снимать блокировки вручную, чем модифицировать систему контроля ради разового начисления.

Извините за неудобства, пожалуйста.

 
Похоже, что и у меня блокировка стоит.
 
@Renat Fatkhullin, а за какие "заслуги" мне отключили бонусы? Много флужу?
 
Мне их вообще не разу недавали

хотя если порыть то у меня на 4ке акк был создан году так в 2011 наверное, просто использовал его тогда только один раз.

а тут я создал новый года 2 с чем-то назад.

несправедливо однако по поводу этих бонусов. 

 
Таких бы "неудобств" почаще:)) Получил 53$ только бонусами. Спасибо MQ! Ветеранские аккаунты рулят!
 
Скорее всего за неактивность в какой-то срок.

Вообще там у вас большая история бонусов.

 
Нет, активность не падала. История прервалась внезапно. И да, она была не маленькой.

Отключаете тех, кто и без мотивации будет продолжать активничать? Или банальная ошибка?

 
Насчет "ветеранских" не совсем понятно, вернее вообще не понятно... Последний раз бонус я получил 2016.09.12. То есть, 3-й месяц как нет начислений, и сейчас с переносом аков с MQL4 нет начислений.

Ну нет так нет. 

