Рейтинг шагает семимильными шагами - страница 4
Насчет "ветеранских" не совсем понятно, вернее вообще не понятно... Последний раз бонус я получил 2016.09.12. То есть, 3-й месяц как нет начислений, и сейчас с переносом аков с MQL4 нет начислений.
Ну нет так нет.
Спасибо. Будем считать это подарком к Новому Году )))
Какой же это подарок))Так циферки ))
Какой же это подарок))Так циферки ))
Дареному коню в зубья не смотрят )
Белые зубы , крепкие , блендомедом чищеные , без дурного запаха , свежее дыхание. Конечно , чего туда смотреть.
Кому циферки, а кому $))
В период "кризиса" - очень даже не хило!
Самая популярная оплата во фрилансе на порядки ниже.
В рейтинг вкладываться выгодней получается :-))) чем ловить эти 10-50 баксовые заказы.
Еще статьи можно писать - за хорошие статьи платят очень неплохо.
2016 08 29
Скорее всего готовились к переходу или что то поменяли.
Так не платят же за рейтинг ..
У меня последний раз 2016.08.29
Да , как то взбодрило!
а еще почему то блокировали финансовые операции , банов при этом не получал. И матом не ругался.