Andrey Dik:

Насчет "ветеранских" не совсем понятно, вернее вообще не понятно... Последний раз бонус я получил 2016.09.12. То есть, 3-й месяц как нет начислений, и сейчас с переносом аков с MQL4 нет начислений.

Ну нет так нет. 

У меня — 2016.08.22

Видимо, подчищали самых активных )

Ihor Herasko:
Спасибо. Будем считать это подарком к Новому Году )))
Какой же это подарок))Так циферки ))
 
Movlat Baghiyev:
Какой же это подарок))Так циферки ))
Кому циферки, а кому $))
 
Movlat Baghiyev:
Какой же это подарок))Так циферки ))
Дареному коню в зубья не смотрят )
 
Alexey Volchanskiy:
Дареному коню в зубья не смотрят )

Белые зубы , крепкие , блендомедом чищеные , без дурного  запаха , свежее дыхание.  Конечно , чего туда  смотреть.



 
Ihor Herasko:
Кому циферки, а кому $))

В период "кризиса" - очень даже не хило! 

Самая популярная оплата во фрилансе на порядки ниже.

В  рейтинг вкладываться  выгодней получается :-))) чем  ловить эти 10-50 баксовые заказы.

Еще статьи можно писать - за хорошие статьи платят очень неплохо.

Ihor Herasko:
Кому циферки, а кому $))
А где деньги.ЗИН)))?
Yuriy Zaytsev:


В  рейтинг вкладываться  выгодней получается :-))) чем  ловить эти 10-50 баксовые заказы.


Так не платят же за рейтинг ..
 
Andrey Khatimlianskii:

У меня — 2016.08.22

Видимо, подчищали самых активных )

2016 08 29

Скорее всего готовились к переходу  или что то поменяли.

Movlat Baghiyev:
Так не платят же за рейтинг ..

У меня последний  раз   2016.08.29 

Может где то уже писали , не читаю весь форум подряд.
 

Да ,  как то взбодрило!

а еще почему то блокировали финансовые операции , банов при этом не получал. И матом не ругался.

