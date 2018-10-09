To MetaQuotes Software Corp: Предложение по модернизации Тестера стратегий Metatrader 4, 5 - страница 2

Renat:

А вы задумываетесь о том, что это в ваших интересах найти все что нужно, включая смену брокера?

В мире более 100 брокеров с МТ5, а вы все продолжаете думать про недостаток предложения. Может стоит совершить усилие и проапгрейдиться.

Ключевой момент в том, что каждый сам ответственен за себя и технологическое самоограничение при прочих равных условиях - это личный самострел.

 Я не знал что с мт4 все остановлено.. спасибо за откровение ренат.  поэтому я решил внести предложение по теме так сказать.  ветка как раз о предложениях клиентов.. а вместо ответов по существу  я стал получать упреки то ли в  лени то ли в тупости.  да я обычный юсер. кое как научился писать простенькие программки на mq4 и на большее я  не способен и естественно на мт5 меня даже не тянет хахаха.. ренат ты видимо забыл об одном ключевом моменте в базаре со мной что КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! но я не в обиде на тебя. я так же как и ты живу в России и привык к такому отношению к клиентам хахаха  
 

Renat Fatkhullin:

С Метатрейдером 4 все остановлено, мы делаем только микрофиксы.

А исправления с изменением скорости от 31 до 32 это микрофикс?
 
Ренат, а почему некоторые функции в МТ5 возвращают ноль при отключенном соединении с Интернет?

Где почитать, в чем разница работы с графиками в режиме офлайн между МТ4 и МТ5?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопросы от начинающих

Renat Akhtyamov, 2016.12.03 22:20

Господа, хорош спорить. Я тоже думаю, что этот знак по крайней мере в 4-рке был возведением в степень.

Лучше скажите почему это:

Bars(_Symbol,_Period);//равно 0 при отключенном подключении к Интернет

не работает при отключенном подключении к Интернет? 


 
Renat Fatkhullin:

Да, апгрейд тестера в МТ5 будет - там очень важные функции мы готовимся представить.

По дизайну настроек тоже пора улучшить 

Ренат, большое спасибо за Ваш ответ про МТ4...я не знал тоже, что там все остановлено.
Как админ и разработчик МТ5, прошу Вас внести такие изменения в МТ5, а также прошу внести еще одну важную вещь - с какого времени тестировать робота!

Очень часто приходится отматывать и ждать пока тестер дойдет до нужного паттерна в конце дня.  А если промахнулся - приходится ЗАНОВО снайперски подкручивать скорость, чтобы не пролететь. И так раза 3-5 плюхаешься....

ИТОГО: Прошу сделать всё что выше, особенно, плавную прокрутку (от 1 до 100) и плюс - время, с которого будет начинаться тестирование. Замечание про неудобную позицию кнопки Старт тоже можно продумать и как-то, может, даже объединить с кнопкой "пауза". 

ОТДЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Можно ли в МТ5 интегрировать доступ к котировкам у Дукаса, чтобы Тестер не "придумывал" котировки, а сам брал реальные, тиковые, настоящие котировки с рынка?
Вами где-то говорилось, что хранить на Вашем сервере это слишком дорого...но Дукасы как-то же смогли найти у себя место для тиковых котировок! И они зарабатывают на этом вдвойне: деньгами и имиджем в том, что у них все настолько точно и без обмана в котировках! Замечу, что история у Метаквотс значительно отличается от реальной, много "дыр" в истории и по ней тестировать даже по М5-М15 боязно из-за приличной разницы с реальными котировками. Интеграция, либо перенос тиковых котировок с Дукаса, например, очень сильно прибавит вам имиджа в кругу трейдеров-профессионалов и просто новичков.


С уважением
 

 
В МТ5 штатно доступны реальные тиковые данные, включая тестер.
 
А свопы там реальные или только текущие берутся?

И по стоимости пункта аналогичный вопрос. 

 

Ренат, скажите наконец-то:

как можно программно выяснить, что график открыт в тестере в режиме визуального тестирования. Задача выяснить, что график принадлежит тестеру.

if(currChart == график_тестера) continue; // Что сюда написать?

Спасибо! 

 
Виталий, прошу не захламлять мою ветку, созданную для предложения дизайнерских идей для Тестера МТ4 / МТ5.
Вот ваш ответ: 

IsTesting -  Возвращает информацию о работе эксперта в режиме тестирования.

IsVisualMode - Возвращает информацию о работе эксперта в режиме визуализации тестирования. (Возвращает true, если эксперт работает в режиме визуализации тестирования, иначе возвращает false.)

Далее там же, в Учебнике, указан Пример как это размещать.

 1) Поюзайте в MetaEditor.exe через кнопку F1 Справочник. На вкладке "Указатель" после нажатия F1, введите первые две буквы "Is" ...много еще чего интересного найдете!)) 2) Потрудились бы погуглить сначала, например: "mql4 как узнать что включен режим визуального тестирования"! Я таким "макаром" много новых функций узнал. 3) Если Гугл или Учебник не помогут - еще на Форуме есть ветка "Вопросы новичка (чтобы не захламлять форум)"

 
Спасибо, Ренат! =) Я этого не знал. Буду в новом году переходить на МТ5.

1) Также прошу стимулировать компании приобретать МТ5-платформу, ввиду устаревания MT4 по функциям. Делайте скидки или в обязательном порядке предлагайте устанавливать MT5 своим клиентам (брокерск.компаниям).
Я начал было договариваться с Дукаскопи, чтобы открыть у них счет и работать - а они говорят что МТ вообще не поддерживают,  них есть только "мост" для реализации этого.


2) Прошу предложить руководству активно стимулировать компании на внедрение MT5, среди трейдеров информация о том, что MT5 намного лучше - практически не ходит. Отсюда, большинство юзает МТ4. Тут надо бы глобальную рекламную компанию запустить!
Ещё одна умная мысль: внедрите в МТ5 переключатель возможности установки локирующих ордеров. Как только 80% трейдеров окажутся на МТ5 - уберите эту функцию и параллельно ухудшайте (точнее остановите совсем) улучшение MT4. Либо просто отрубите жестко как это вы умеете уже)).

3) Сделал вам новый дизайн кнопочек с комментариями. Возможно, что-то пригодится. С учетом моего хорошего опыта общения с Тестером, для меня как пользователя, функция указания часов в Тестере - просто жизненно необходима (много лишнего времени теряю на то, чтобы подойти ценой к нужной конструкции свечей, которые обычно не находятся на 00:05)!

 

Особенность этого варианта:

а) в наличии времени (как упоминал не раз выше);

б) При уменьшении окна мышкой путем перетаскивания, в отличии от настоящего положения дел, внизу размещается одновременно кнопка "пауза". При сужении окна Панели Тестера до мин.размеров, трейдер видит "всю полноту картины тестирования" и одновременно может управлять кнопкой "Пауза,Продолжить". Зачастую, при визуальном тестировании кнопка Старт/Стоп практически не используется, и зря вы её одну вывели в режим минимального окна Тестера. Как раз-таки очень нужна Пауза!

