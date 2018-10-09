To MetaQuotes Software Corp: Предложение по модернизации Тестера стратегий Metatrader 4, 5 - страница 2
А вы задумываетесь о том, что это в ваших интересах найти все что нужно, включая смену брокера?
В мире более 100 брокеров с МТ5, а вы все продолжаете думать про недостаток предложения. Может стоит совершить усилие и проапгрейдиться.
Ключевой момент в том, что каждый сам ответственен за себя и технологическое самоограничение при прочих равных условиях - это личный самострел.
А защитная реакция показательна и абсолютно иррациональна:
С Метатрейдером 4 все остановлено, мы делаем только микрофиксы.
Ренат, а почему некоторые функции в МТ5 возвращают ноль при отключенном соединении с Интернет?
Где почитать, в чем разница работы с графиками в режиме офлайн между МТ4 и МТ5?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопросы от начинающих
Renat Akhtyamov, 2016.12.03 22:20
Господа, хорош спорить. Я тоже думаю, что этот знак по крайней мере в 4-рке был возведением в степень.
Лучше скажите почему это:
не работает при отключенном подключении к Интернет?
Да, апгрейд тестера в МТ5 будет - там очень важные функции мы готовимся представить.
По дизайну настроек тоже пора улучшить
Ренат, большое спасибо за Ваш ответ про МТ4...я не знал тоже, что там все остановлено.
Как админ и разработчик МТ5, прошу Вас внести такие изменения в МТ5, а также прошу внести еще одну важную вещь - с какого времени тестировать робота!
Очень часто приходится отматывать и ждать пока тестер дойдет до нужного паттерна в конце дня. А если промахнулся - приходится ЗАНОВО снайперски подкручивать скорость, чтобы не пролететь. И так раза 3-5 плюхаешься....
ИТОГО: Прошу сделать всё что выше, особенно, плавную прокрутку (от 1 до 100) и плюс - время, с которого будет начинаться тестирование. Замечание про неудобную позицию кнопки Старт тоже можно продумать и как-то, может, даже объединить с кнопкой "пауза".
ОТДЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Можно ли в МТ5 интегрировать доступ к котировкам у Дукаса, чтобы Тестер не "придумывал" котировки, а сам брал реальные, тиковые, настоящие котировки с рынка?
Вами где-то говорилось, что хранить на Вашем сервере это слишком дорого...но Дукасы как-то же смогли найти у себя место для тиковых котировок! И они зарабатывают на этом вдвойне: деньгами и имиджем в том, что у них все настолько точно и без обмана в котировках! Замечу, что история у Метаквотс значительно отличается от реальной, много "дыр" в истории и по ней тестировать даже по М5-М15 боязно из-за приличной разницы с реальными котировками. Интеграция, либо перенос тиковых котировок с Дукаса, например, очень сильно прибавит вам имиджа в кругу трейдеров-профессионалов и просто новичков.
С уважением
В МТ5 штатно доступны реальные тиковые данные, включая тестер.
А свопы там реальные или только текущие берутся?
И по стоимости пункта аналогичный вопрос.
Ренат, скажите наконец-то:
как можно программно выяснить, что график открыт в тестере в режиме визуального тестирования. Задача выяснить, что график принадлежит тестеру.
Спасибо!
Вот ваш ответ:
IsTesting - Возвращает информацию о работе эксперта в режиме тестирования.
IsVisualMode - Возвращает информацию о работе эксперта в режиме визуализации тестирования. (Возвращает true, если эксперт работает в режиме визуализации тестирования, иначе возвращает false.)
Далее там же, в Учебнике, указан Пример как это размещать.
1) Поюзайте в MetaEditor.exe через кнопку F1 Справочник. На вкладке "Указатель" после нажатия F1, введите первые две буквы "Is" ...много еще чего интересного найдете!)) 2) Потрудились бы погуглить сначала, например: "mql4 как узнать что включен режим визуального тестирования"! Я таким "макаром" много новых функций узнал. 3) Если Гугл или Учебник не помогут - еще на Форуме есть ветка "Вопросы новичка (чтобы не захламлять форум)"
В МТ5 штатно доступны реальные тиковые данные, включая тестер.
Спасибо, Ренат! =) Я этого не знал. Буду в новом году переходить на МТ5.
1) Также прошу стимулировать компании приобретать МТ5-платформу, ввиду устаревания MT4 по функциям. Делайте скидки или в обязательном порядке предлагайте устанавливать MT5 своим клиентам (брокерск.компаниям).
Я начал было договариваться с Дукаскопи, чтобы открыть у них счет и работать - а они говорят что МТ вообще не поддерживают, них есть только "мост" для реализации этого.
2) Прошу предложить руководству активно стимулировать компании на внедрение MT5, среди трейдеров информация о том, что MT5 намного лучше - практически не ходит. Отсюда, большинство юзает МТ4. Тут надо бы глобальную рекламную компанию запустить!
Ещё одна умная мысль: внедрите в МТ5 переключатель возможности установки локирующих ордеров. Как только 80% трейдеров окажутся на МТ5 - уберите эту функцию и параллельно ухудшайте (точнее остановите совсем) улучшение MT4. Либо просто отрубите жестко как это вы умеете уже)).
3) Сделал вам новый дизайн кнопочек с комментариями. Возможно, что-то пригодится. С учетом моего хорошего опыта общения с Тестером, для меня как пользователя, функция указания часов в Тестере - просто жизненно необходима (много лишнего времени теряю на то, чтобы подойти ценой к нужной конструкции свечей, которые обычно не находятся на 00:05)!
Особенность этого варианта:
а) в наличии времени (как упоминал не раз выше);
б) При уменьшении окна мышкой путем перетаскивания, в отличии от настоящего положения дел, внизу размещается одновременно кнопка "пауза". При сужении окна Панели Тестера до мин.размеров, трейдер видит "всю полноту картины тестирования" и одновременно может управлять кнопкой "Пауза,Продолжить". Зачастую, при визуальном тестировании кнопка Старт/Стоп практически не используется, и зря вы её одну вывели в режим минимального окна Тестера. Как раз-таки очень нужна Пауза!