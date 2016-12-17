Создание тикового графика - страница 2
Да. После запуска TicksCollector на Вашем компьютере также будет генерироваться tks-файл, т. е. Вы сами начнете собирать тиковую историю.Собираю в режиме реального времени. Формат tks - моя выдумка для собственного удобства и экономии трафика. В csv-формате тиковые файлы будут раз в 10 больше по объему.
А можно ли как нибудь конвертировать csv в tks, чтобы советник их видел?
Еще заметил, что рендж свечи некорректно строятся, котировки качал с вашего сайта, размер кирпича поставил 100 пунктов (5 знак), многие свечи как-то в разброс, иногда даже размеры свечей разные
К сожалению, по рисунку ничего определить нельзя. Чтобы был предмет для обсуждения, нужно знать:
Пара EURUSD, котировки качал с вашего сайта за 2014 год, файл бросил в каталог данных, в папку Files, затем бросил TickCollector на график EURUSD, все настройки стояли по умолчанию, изменил только график Range баров в значение "ДА" и размер кирпича в 100 пунктов, открыл график М314 оффлайновый и получилось, как на том скрине, это не единичный случай, очень много таких "разбросов" по всей истории, с чем это может быть связано?
У меня получается вот такой график:
У меня такой же, я имею ввиду разрывы между свечами, так и должно быть?
Да, конечно. Ведь тики приходят неравномерно, а дискретно. К примеру, имеем размер Range-бара 100 пунктов. Открывается новый бар, цена растет и доходит до 95 пунктов высоты. После этого следующий тик - это цена на 10 пунктов выше. То есть бар должен быть в высоту 105 пунктов, но это запрещено настройками. В итоге формирование текущего бара завершается, он получает высоту 95 пунктов, а следующий бар открывается с гэпом 10 пунктов от цены закрытия предыдущего.
Это реальный рынок во всей красоте. Те графики рэндж-баров, которые построены на минутных свечах, не могут учитывать подобное поведение цены, т. к. не имеют информациии о тиках.
Такое положение вещей описано в другой моей работе - Скрытые гэпы.
