снова вопрос про настройку почты - ошибка "Mail Login to smtp.mail.ru:465 failed" - страница 2
у меня не получается настроить. в журнале пишет: 2017.08.22 06:37:51.799 MailDispatcher login to smtp.gmail.com:587 failed [ 5.7.8 HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/MAIL/?P=BADCREDENTIALS I3SM2468689LJB.65 - GSMTP
, server error code [535]]
Причем в настройках я не указывал порт 587. Поставил порт 465
Если в первый раз была проведена неправильная настройка, то в течение этого же сеанса МТ уже ничего не получиться. Требуется перезагрузка терминала.
Неа, перед отправкой менял адреса и порты отправка не осуществилась, поставил порт 465, прописал один адрес во всех полях и сразу отправилось без перезагрузки терминала.
уже настроил. спасибо. из всех сервисов получилось только на hotmail.com
smtp.live.com:25
из всех сервисов получилось только когда завел почту на live.com
smtp.outlook.com:25
Какой порт ставить на yandex.ru ??? Или надо использовать yandex.com ???
Помучался немного для МТ5 от альпари. В предыдущих рекомендациях ни чего не нашел. Перевел код ошибки из журнала МТ5. Пишет, что нужно пароль для внешних приложений. В итоге настроил на Mail.ru
При чем почту отправляет только на яндекс и маил (на другие не пробывал). При отправке на gmail.com в журнале МТ5 пишет ошибку 550
SMTP пароль создал новый для внешних приложений по ссылке для mail.ru. После несложной процедуры маил сам генерирует пароль и отправка начинает работать, только получилось, что с небольшой задержкой 2-3 минуты.
Терминал не перезагружал. Порты ставил и 25 и 465, работают и тот и другой. Всем удачи.
Где-то в схожей теме про почту писал:
для тех кто любит скриптовать/автоматизировать всё и вся, есть очень хороший вариант: ставить свой почтарь на ту-же VDS. Он-же (почтарик) маленький. А если mt ещё и под wine, то есть всё в linux, то сам бог велел.
Правила для обработки входящих можно скриптовать, то есть реализовывать любые сценарии.
Плюсом связь между MT и почтарём моментальная, отправка быстрая и ничего не притормаживает, и в настройках разрешений указывается только localhost.
На март 2023 года:
Если ошибка в МТ4: Mail: login to smtp.mail.ru:465 failed
1) нужно на почте майл ру в настройках получить пароль для приложений.
2) в поле логин указываем только логин без @ mail.ru
3) smtp.mail.ru без порта.