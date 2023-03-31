снова вопрос про настройку почты - ошибка "Mail Login to smtp.mail.ru:465 failed" - страница 2

Новый комментарий
 
Gennadiy Stanilevych:

у меня не получается настроить. в журнале пишет: 2017.08.22 06:37:51.799 MailDispatcher login to smtp.gmail.com:587 failed [ 5.7.8  HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/MAIL/?P=BADCREDENTIALS I3SM2468689LJB.65 - GSMTP

, server error code [535]]


Причем в настройках я не указывал порт 587. Поставил порт 465



Если в первый раз была проведена неправильная настройка, то в течение этого же сеанса МТ уже ничего не получиться. Требуется перезагрузка терминала.

 
Ihor Herasko:

Если в первый раз была проведена неправильная настройка, то в течение этого же сеанса МТ уже ничего не получиться. Требуется перезагрузка терминала.


Неа, перед отправкой менял адреса и порты отправка не осуществилась, поставил порт 465, прописал один адрес во всех полях и сразу отправилось без перезагрузки терминала.

 

уже настроил. спасибо. из всех сервисов получилось только на hotmail.com

smtp.live.com:25

 

из всех сервисов получилось только когда завел почту на live.com

smtp.outlook.com:25

Какой порт ставить на yandex.ru ???  Или надо использовать yandex.com ???

 
a007 #:

из всех сервисов получилось только когда завел почту на live.com

smtp.outlook.com:25

Какой порт ставить на yandex.ru ???  Или надо использовать yandex.com ???

Точно такой же как для оутлук
 

Помучался немного для МТ5 от альпари. В предыдущих рекомендациях ни чего не нашел. Перевел код ошибки из журнала МТ5. Пишет, что нужно пароль для внешних приложений. В итоге настроил на Mail.ru

Настройка почты МТ5

При чем почту отправляет только на яндекс и маил (на другие не пробывал). При отправке на gmail.com в журнале МТ5 пишет ошибку 550

SMTP пароль создал новый для внешних приложений по ссылке для mail.ru. После несложной процедуры маил сам генерирует пароль и отправка начинает работать, только получилось, что с небольшой задержкой 2-3 минуты.

mail

Терминал не перезагружал. Порты ставил и 25 и 465, работают и тот и другой. Всем удачи.

 
bz33 #:

Помучался немного для МТ5 от альпари. В предыдущих рекомендациях ни чего не нашел. Перевел код ошибки из журнала МТ5. Пишет, что нужно пароль для внешних приложений. В итоге настроил на Mail.ru


При чем почту отправляет только на яндекс и маил (на другие не пробывал). При отправке на gmail.com в журнале МТ5 пишет ошибку 550

SMTP пароль создал новый для внешних приложений по ссылке для mail.ru. После несложной процедуры маил сам генерирует пароль и отправка начинает работать, только получилось, что с небольшой задержкой 2-3 минуты.


Терминал не перезагружал. Порты ставил и 25 и 465, работают и тот и другой. Всем удачи.

Где-то в схожей теме про почту писал:

для тех кто любит скриптовать/автоматизировать всё и вся, есть очень хороший вариант: ставить свой почтарь на ту-же VDS. Он-же (почтарик) маленький. А если mt ещё и под wine, то есть всё в linux, то сам бог велел.
Правила для обработки входящих можно скриптовать, то есть реализовывать любые сценарии. 
Плюсом связь между MT и почтарём моментальная, отправка быстрая и ничего не притормаживает, и в настройках разрешений указывается только localhost. 

 

На март 2023 года:

Если ошибка в МТ4: Mail: login to smtp.mail.ru:465 failed

1) нужно на почте майл ру в настройках получить пароль для приложений. 

2) в поле логин указываем только логин без @ mail.ru 

3)  smtp.mail.ru без порта.

Настройка почты МТ4

12
Новый комментарий