Как наладить отладку?
Приведите, пожалуйста, код и место, где ставится брейкпойнт. Без этого трудно что-то сказать.
В настройках отладки указан доступный символ (впрочем, в хелпе почему-то написано, что данную настройку можно, а не нужно делать, так что складывается впечатление, что отладка должна происходить и без указания символа в настройках отладки, но не понятно, что будет тогда использоваться).
В справке это есть
Отладка индикаторов на данный момент не реализована.
Этот вопрос уже не раз поднимался. Пользуйтесь, пожалуйста, поиском по сайту.
По поводу настроек отладки.
Что касается счетчика строк - конечно проверим это поведение.
Я чесслово пользовался поиском. Конкретно ввел запрос "отладка индикатора". Сейчас проверил еще раз. Результатов по проблеме не вижу, может быть потому, что не считаю для себя удобным тыкать на каждый (из нескольких десятков) предоставленный линк, если в аннотации нет намека на запрашиваемое. Почему кстати нет подсветки найденного в результатах? Еще есть подозрение, что поиск выполняется по ИЛИ, т.е. слово индикатор встречается в резутатах очень редко и никак не связано с отладкой, а соответственно отладка сама по себе. Если не сложно дайте ссылку на обсуждение данной проблемы, и какой результат неоднократного поднимания вопроса? Будет ли отладка и когда? И еще раз повторю вопрос: где почитать о том, где и как фактически работает отладка сейчас?
Код я конечно приведу, но не сейчас (сейчас МТ5 под рукой нет), но смею вас заверить, что в коде нет никаких странностей, которые могли бы препятствовать постановке брейкпоинта - любая генерящая код строка должна быть доступна для остановки - не правда ли? А в принципе, редактор и не должен позволять ставить брейк там, где он не имеет смысла.
Думаю, что предоставление кода ничего не изменит, т.к. то же самое происходит и на ваших стандартных примерах. Только складывается впечатление, что смысл вашего ответа и ответа alexvd противоречат друг другу. Все же хотелось бы услышать согласованное мнение - есть ли сейчас отладка в индюках?
Ответ однозначный: отладки в индюках нет !
Не совсем так, правильнее будет: "отладки в индюках пока нет!" (coming soon)
А отладка в скриптах есть?
Спросил... потом пощелкал точки остановки... оказывается что если выставил точку остановки, то это не значит что отладчик на ней остановится... Почему не сделать так, что бы точка останова не выставлялась в тех строках на которых на самом деле остановки не будет?
А нельзя сделать, что бы в режиме отладки при наводе мышкой на переменные, показывалось текущее их значение?
А нельзя сделать, что бы в режиме отладки при наводе мышкой на переменные, показывалось текущее их значение?
хорошо что хоть какая то отладка есть. про всплывающие подсказки, сохранение вотчей просто молчим и ждем релиза языка.
у разработчиков и так достаточно время уходит текущих багов отлавливать, зачем же новых создавать... это все потом, на будущее.
Заодно спрошу, как определяется номер строки при выводе сообщений об ошибках компиляции и выполнения в лог. Несколько раз натыкался на то, что строка, указанная в сообщении об ошибке выполнения, является комментарием, если смотреть исходник (или врет счетчик строк, выводимый в правом нижнем углу редактора). Почему не выводить контекст, породивший ошибку, вместе с сообщением об ошибке?
Заодно спрошу, как определяется номер строки при выводе сообщений об ошибках компиляции и выполнения в лог. Несколько раз натыкался на то, что строка, указанная в сообщении об ошибке выполнения, является комментарием, если смотреть исходник (или врет счетчик строк, выводимый в правом нижнем углу редактора). Почему не выводить контекст, породивший ошибку, вместе с сообщением об ошибке?