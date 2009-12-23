если функция возращает указатель на объект, а результат присваивается указателю друго типа данных
не нашел в справке объясните пожалуйста, что означает const
int Total() const { return(m_data_total); }
в определении функции?
Это значит, что метод может быть вызван для константного объекта.
/******************************************************************************/
class X {
int x;
public:
void f(void) { x++; }
int g(void) const { return x; }
};
/******************************************************************************/
int OnInit() {
const X x;
// x.f();
return x.g();
}
Если раскомментарить "x.f();", то получим сообщение об ошибке: "'f' - call non-const method for const object".
Если метод f попытаться просто объявить const: "void f(void) const { x++; }", то получим следующее сообщение об ошибке: "'x' - cannot convert from 'const this' to 'this'" (на самом деле там должно было быть написано "from const X * to X *").
Суть происходящего можно уяснить, если понимать, что на самом деле метод - это обычная функция, которая имеет один дополнительный параметр, а именно - указатель на экземпляр объекта, от которого она вызывается.
void f(void) { x++; } есть void f(X *this) { this.x++; }
int g(void) const { } есть int g(const X *this) { return this.x; }
Если нужно, чтобы метод работал и для константного объекта, то и объявить его надо с модификатором const, но тогда уже и компилятор будет следить за тем, чтобы внутри метода объект не модифицировался.
На самом деле нужно как раз всегда, когда возможно, делать метод константным, потому что он годится и для использования с неконстантными объектами. А вот обратное - неверно.
- www.mql5.com
Это значит, что метод может быть вызван для константного объекта.
спасибо, возьму на заметку.
посмотрите еще, пожалуйста:
переменные retflag == true resofret == true
на следующем шаге результат операции true && true == false
при компиляции:
void func(){
};
void OnStart(){
bool res;
res = func();
}
нет ни предпреждения, ни ошибки компиляции.
спасибо, возьму на заметку.
посмотрите еще, пожалуйста:
Я не сотрудник Metaquotes, эти bug'и они сами посмотрят. Могу только сказать, что
void OnStart(){
bool res;
res = func();
}
разумнее сократить до
void OnStart(){
bool res = func();
}
Bug подтверждаю для обоих вариантов. А код
for (int i = 0; i < Total(); i++) {
CColumn *ptr = At(i);
bool resofret; resofret = ptr.Add();
retflag = retflag && resofret;
}
разумнее заменить на
for (int i = 0; i < Total(); i++) {
if (!At(i).Add())
retflag = false;
}
если метод At() возвращает "CColumn *", либо на один из вариантов
for (int i = 0; i < Total(); i++) {
CColumn *ptr = At(i);
if (!ptr.Add())
retflag = false;
}
или
for (int i = 0; i < Total(); i++) {
if (!((CColumn *)At(i)).Add())
retflag = false;
}
если метод At() возвращает указатель на производный от "CColumn" класс.
разумнее сократить до
это не от хорошей жизни, несколько раз натыкался, на то что если использовать объявление вместе с инициализацией:
for (int i = 0; i < Total(); i++) {
CColumn *ptr = At(i);
}
то ptr запросто может быть равен NULL, а также конструкия
return(ptr.Add(i));
возвращает в присваиваемую переменную совсем не то, что возвращает метод Add, поэтому пока приходится писать длинно.
это не от хорошей жизни, несколько раз натыкался, на то что если использовать объявление вместе с инициализацией:
то ptr запросто может быть равен NULL, а также конструкия
возвращает в присваиваемую переменную совсем не то, что возвращает метод Add, поэтому пока приходится писать длинно.
Да...
Мне даже в голову не пришло ЭТО тестировать...
Раз MT5 пока ещё в таком состоянии, писать под него пока ничего ещё нельзя.
Пробовать что-то совсем маленькое с целью знакомства и походу альфа-тестировать - можно, а писать...
Нет, не успеют они к осени 2010, только к осени 2011.
Там же ещё, кроме самого языка, библиотеку отлаживать и тестер, который ещё даже не готов...
на следующем шаге результат операции true && true == false
Интересный эффект, спасибо за сообщение, исправим.
class simple{
public: int contens;
};
int func( simple* param ){
simple* inst;
inst = new simple;
inst.contens = param.contens+1; //это строка 7
//Print(inst.contens);
return( 1 );
}
void OnStart(){
simple inst;
inst.contens = 1;
Print(func(GetPointer(inst)));
}
работает, если убрать коммент в строке 8:
class simple{ошибка исполнения:
public: int contens;
};
int func( simple* param ){
simple* inst;
inst = new simple;
inst.contens = param.contens+1; //это строка 7
Print(inst.contens);
return( 1 );
}
void OnStart(){
simple inst;
inst.contens = 1;
Print(func(GetPointer(inst)));
}
2009.12.15 22:26:09 tstcall (EURUSD,H4) Invalid pointer access in 'tstcall.mq5' (7,18)
еще обратите внимание, что нет
delete inst ;
в функции func
память не освобождается, раньше было сообщение об утечке памяти, сейчас его нет, значит ли это, что среда сама за ней следит и не нужно заботится об ее освобождении?
объясните, пожалуйста, почему результат выполнения скрипта:
void OnStart(){
datetime Arr[];
Print( CopyTime(Symbol() , PERIOD_D1, 0, 1, Arr) );
}
разный, непредсказуемо разный:
ра
результат то 0, то 1.
- шаг 1, результат 0, что он означает? если ошибка, доступа, что то там не подкачалось, то должен быть -1
- шаг 2 - возвратила 1, ну наверно подкачались недостающие котировки и теперь как и должно быть скопировался в массив один элемент
- шаг 3 - через некоторое время опять возвратила 0
- шаг 4 - опять 1
и так далее
объясните пожалуйста:
1) если ее возвращаемое значение ( указатель на тип данных CObject )
присвоить указателю на тип CArray - то он становиться равен NULL
если на тип CObject - то присваевается какое то значение
2) почему компилятор не дает предупреждение, что при приведении будут потеряны данные?
3) почему простое присвоение на следующем шагепроисходит нормально?
4) переменные retflag == true resofret == true, на следующем шаге результат операции true && true == false
5) участие void функций в операциях. нет ни предпреждения, ни ошибки компиляции
Спасибо за сообщения.
1) осмелюсть предположить, что возвращаемый объект не может быть приведён к CArray (он им не является)
2) Компилятор проверил и согласно наследованию приведение допустимо
3) Это наша ошибка. Исправлено
4) Это наша ошибка. Исправлено
5) Это наша ошибка. Исправлено
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
билд 231
объясните пожалуйста:
функция:ее вызов:
если ее возвращаемое значение ( указатель на тип данных CObject )
присвоить указателю на тип CArray - то он становиться равен NULL
если на тип CObject - то присваевается какое то значение
так и должно производится приведение типов ( тип указателя CArray, тип возвращаемого зачения указатель на CObject) ?
если да, то почему компилятор не дает предупреждение, что при приведении будут потеряны данные?
и почему простое присвоение на следующем шаге:
обвел, происходит нормально?
если это несоотвествие типов данных (нельзя присваивать) - то должна быть ошиба компиляции.
не нашел в справке объясните пожалуйста, что означает const
int Total() const { return(m_data_total); }
в определении функции?