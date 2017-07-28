Для поклонников мартингейла - страница 5
инет обруби и тести на здоровье - уже сколько этих тем про неправильный тестер в выходные дни.....
Почему в тар-тарары? У меня есть функции такие, как Orderlast(), Orderlastresult(), Ordernow()... позволяющие цеплять советника даже на уже открытые в ручную сделки, или уже закрытую в минус. Другое дело, что при большом лоте обрыв связи = потеря контроля, но в этом случае, у открытого ордера есть ТП и СЛ, которые оставляют примерно те-же шансы на исход, если бы советник работал.
По пункту 2 - микросделка это очень и очень плохо для данной ТС. Во-первых - чем короче шаг, тем больше вероятность попасть в рыночный шум (в впилу). Во-вторых - отношение спреда к ширине шага делает невыгодным совершать сделки.
Согласен, при любом подходе свои плюсы и минусы. Но если торговать мартышкой, то от каждой сделки потенциально ожидаешь слива, а микропозы, хоть и в шуме, зато пару пип потерять, это мелочи.
Дело лишь в адекватных входах, хотя это и самая трудная задача.
Здраствуйте! У меня вопросец созрел!!!
Хотелось бы узнать как можно сделать такое?
К примеру есть в советнике RSI и когда линия пересекает снизу вверх верхнего уровня, то хочу что бы открывался ордер с фиксированным TP, но если к примеру цена пошла в другую сторону, то открывался, другой ордер, но с двойным ТР (равный предыдущему)...
пример: т.е открылась сделка с TP в 100 (1.6455 на EUR/USD), а если рынок пошол в другую сторону, ровно на 100 ниже уровня (1.6455 на EUR/USD), то открылась еще одна сделка с ТР на 200 но с тем же уровнем (1.6455 на EUR/USD)....короче принцип мартингейла, но не на ЛОТ, а на ТР....реально ли такое? я что то по всему интернету пробежался, но ничего не нашол!! дайте ссылку на пример может или есть где прочитать про такое?
ЗдраВствуйте! Идея интересная, но сложная. Над ней работать надо...
пробовал, в системе все кажется идеальным кроме одного ... вечных трендов не существует, поэтому, если словишь несколько SL 200пп, и TP станет, допустим, 1000пп для отбития, то их уже не отобьешь, потому что на EURUSD обычный интервал движения допустим 200пп и цена уже маловероятно, что пройдет 1000пп
советник можно сделать профитным, но вцелом торговля им выглядит очень рваной и унылой
это я к примеру все написал! на самом деле ТР будут по 10 пунктов! Я то напишу такой, просто мне хотя бы пример надо с теми же условиями по (ТР по мартингейлу)...Ато я даже представить себе не могу как это придумать! Если есть возможность помочь, то я вас очень прошу.....
чтобы попробовать свою идею, ищешь строки с OrderSend
res=OrderSend(Symbol(), OP_BUY, mylotsi, BuyPrice, slippage, sl, tp, "MTF EA Buy", magic, 0,Blue);
ставишь там лот постоянный, допустим 0.01, а для переворотного мартина TP = lastTP + increment * symbolPoint * lastDirection * -1
за 5 минут нашел самый маленький по размеру кода мартингейл - https://www.mql5.com/en/code/10362
не понял эту строку: TP = lastTP + increment * symbolPoint * lastDirection * -1
что есть lastTP, increment,symbolPoint, lastDirection ? я понимаю что это double значения, но в них же должны быть заложены какие то формулы.... можно узнать какие?
Копаю тему мартингейла. Самые не приятные моменты для этой системы это торговля против движения и сколько пунктов падения выдержит депозит. Поэтому стоит вопрос как распознать движение и уменьшить кол-во сделок в этом направлении если они убыточны.
я пробовал несколько вариантов:
- по Манову (чемпионат 2010) чем дальше тем меньше шаг, но здесь заложен предел уменьшения
- по анти Манову чем дальше тем больше шаг, но наступает такой момент что образуется слишком широкий каридор
подскажите еще варианты
Увы, поклонники мартина долго не живут, такова селяви.