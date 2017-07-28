Для поклонников мартингейла - страница 5

IgorM:
инет обруби и тести на здоровье - уже сколько этих тем про неправильный тестер в выходные дни.....

Да, так и сделал-то. Вопрос-то был в другом... а именно, в способе по-проще.. почему вы написали этот ответ, а не предложили способ по-проще - х3. :)
 
Cmu4:

Почему в тар-тарары? У меня есть функции такие, как Orderlast(), Orderlastresult(), Ordernow()... позволяющие цеплять советника даже на уже открытые в ручную сделки, или уже закрытую в минус. Другое дело, что при большом лоте обрыв связи = потеря контроля, но в этом случае, у открытого ордера есть ТП и СЛ, которые оставляют примерно те-же шансы на исход, если бы советник работал.

По пункту 2 - микросделка это очень и очень плохо для данной ТС. Во-первых - чем короче шаг, тем больше вероятность попасть в рыночный шум (в впилу). Во-вторых - отношение спреда к ширине шага делает невыгодным совершать сделки.

Согласен, при любом подходе свои плюсы и минусы. Но если торговать мартышкой, то от каждой сделки потенциально ожидаешь слива, а микропозы, хоть и в шуме, зато пару пип потерять, это мелочи.

Дело лишь в адекватных входах, хотя это и самая трудная задача.

 

Здраствуйте! У меня вопросец созрел!!!

Хотелось бы узнать как можно сделать такое?

К примеру есть в советнике RSI и когда линия пересекает снизу вверх верхнего уровня, то хочу что бы открывался ордер с фиксированным TP, но если к примеру цена пошла в другую сторону, то открывался, другой ордер, но с двойным ТР (равный предыдущему)...

пример: т.е открылась сделка с TP в 100 (1.6455 на EUR/USD), а если рынок пошол в другую сторону, ровно на 100 ниже уровня (1.6455 на EUR/USD), то открылась еще одна сделка с ТР на 200 но с тем же уровнем (1.6455 на EUR/USD)....короче принцип мартингейла, но не на ЛОТ, а на ТР....реально ли такое? я что то по всему интернету пробежался, но ничего не нашол!! дайте ссылку на пример может или есть где прочитать про такое?

 
пробовал, в системе все кажется идеальным кроме одного ... вечных трендов не существует, поэтому, если словишь несколько SL 200пп, и TP станет, допустим, 1000пп для отбития, то их уже не отобьешь, потому что на EURUSD обычный интервал движения допустим 200пп и цена уже маловероятно, что пройдет 1000пп

советник можно сделать профитным, но вцелом торговля им выглядит очень рваной и унылой


 

это я к примеру все написал! на самом деле ТР будут по 10 пунктов! Я то напишу  такой, просто мне хотя бы пример надо с теми же условиями по (ТР по мартингейлу)...Ато я даже представить себе не могу как это придумать! Если есть возможность помочь, то я вас очень прошу.....

 
sviter-pro:

это я к примеру все написал! на самом деле ТР будут по 10 пунктов! Я то напишу  такой, просто мне хотя бы пример надо с теми же условиями по (ТР по мартингейлу)...Ато я даже представить себе не могу как это придумать! Если есть возможность помочь, то я вас очень прошу.....

за 5 минут нашел самый маленький по размеру кода мартингейл - https://www.mql5.com/en/code/10362
чтобы попробовать свою идею, ищешь строки с OrderSend

res=OrderSend(Symbol(), OP_BUY, mylotsi, BuyPrice, slippage, sl, tp, "MTF EA Buy", magic, 0,Blue);

ставишь там лот постоянный, допустим 0.01, а для переворотного мартина TP = lastTP + increment * symbolPoint * lastDirection * -1
 
Andy Sanders:
за 5 минут нашел самый маленький по размеру кода мартингейл - https://www.mql5.com/en/code/10362
чтобы попробовать свою идею, ищешь строки с OrderSend

res=OrderSend(Symbol(), OP_BUY, mylotsi, BuyPrice, slippage, sl, tp, "MTF EA Buy", magic, 0,Blue);

ставишь там лот постоянный, допустим 0.01, а для переворотного мартина TP = lastTP + increment * symbolPoint * lastDirection * -1

не понял эту строку:  TP = lastTP + increment * symbolPoint * lastDirection * -1

что есть lastTP, increment,symbolPoint, lastDirection ? я понимаю что это double значения, но в них же должны быть заложены какие то формулы.... можно узнать какие?

 
Евгений:

Копаю тему мартингейла. Самые не приятные моменты для этой системы это торговля против движения и сколько пунктов падения выдержит депозит. Поэтому стоит вопрос как распознать движение и уменьшить кол-во сделок в этом направлении если они убыточны.

я пробовал несколько вариантов:

- по Манову (чемпионат 2010) чем дальше тем меньше шаг, но здесь заложен предел уменьшения

- по анти Манову чем дальше тем больше шаг, но наступает такой момент что образуется слишком широкий каридор

подскажите еще варианты

добрый день.  предлагаю автоматизировть следующую стратегию - Мартин по тренду с локированием. после пересечения АО нулевой линии вверх открываем сделки на покупку с тп х пунктов.  при движении вверх и закрытии по тп открывается новая сделка тем же лотом.  при движении в обратную сторону открываем позиции через каждые у пунктов с уувеличенным лотом на z . при пересечении АО нулевой линии вниз выставляем лок, равный всем позициям на покупку и тут же открываем ордер на продажу.  при движении цены вниз сделка закрывается по тп и открывается новая с тем-же лотом,            при движении вверх открываем позиции с удвоенным лотом через каждые у пунктов. при пересечении АО нулевой линии вверх выставляем лок на все позиции на продажу и одновременно закрываем лок на позиции на покупку. тп для позиций на покупку ставим на безубыток между закрытой локирующей позицией и серией позиций на покупку,  чтобы при закрытии по тп получилась прибыль , компенсирующая убыток по локирующей позиции(если она будет в минусе). после закрытия по тп вновь открываются позиции на покупку с первоначальным лотом. и так пока не отключат советник. неплохо было бы реализовать страховочный вариант для резких скачков как дополнительную опцию: при открытии максимального количества сделок с удвоенным лотом или при превышении установленной просадки нужно выставить лок на серию убыточных сделок не дожидаясь пересечения АО нулевой линии.  после смены тренда и пересечении АО нулевой линии в обратную сторону локирующий ордер закрывается а порог максимальной просадки увеличивается на определенное число процентов. еще нужно обеспечить работу на малых тф ( 5 мин) , а тренд определять по АО на большом ( 60 мин).  
Увы, поклонники мартина долго не живут, такова селяви.

