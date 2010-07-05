МТС на базе МТ4
Здравствуйте, господа програмисты.
У меня такой вопрос: возможно-ли создать такую механическую торговую систему, которая при переснчении двух скользящих средних автаматически открывает и закрывает ордера. Примерно так, как показано на картинке.
Может мой вопрос покажется наивным - я пока мало что понимаю а автотрейдинге, поэтому очень интересно ваше мнение - будет оно работать или нет?
Здравствуйте, господа програмисты.
У меня такой вопрос: возможно-ли создать такую механическую торговую систему, которая при переснчении двух скользящих средних автаматически открывает и закрывает ордера. Примерно так, как показано на картинке.
Может мой вопрос покажется наивным - я пока мало что понимаю а автотрейдинге, поэтому очень интересно ваше мнение - будет оно работать или нет?
Конечно можно, на соседнем форуме даже есть пример подобного советника - MA - советник на пересечении двух скользящих средних
Просто не очень "хорошо" юзать в торговле только две MA. Предлагаю хорошенько подумать над выбором дополнительных "примочек" к МТС...
PS
Если нет желания разбираться самому что и как работает можно заказать советника (думаю, что такой простой советник не займет много времени и сил у нормальных программистов).
С дополнительными вопросами можно в личку, могу помочь с ТЗ для МТС...
Просто не очень "хорошо" юзать в торговле только две MA. Предлагаю хорошенько подумать над выбором дополнительных "примочек" к МТС...
В принципе пример эксперта на 2-х MA есть и тут - Simple MA EA
Там остается если что подумать над RM и MM, возможно также добавить еще что-то для борьбы с ложными сигналами...
PS
Для желающих можно добавить мультивалютность...
Может мой вопрос покажется наивным - я пока мало что понимаю а автотрейдинге, поэтому очень интересно ваше мнение - будет оно работать или нет?
Почему же вы видите только те места где вы зарабатываете и не хотите замечать те, где сливаете?! На вашем скрине есть немало мест (я поотмечал их красными треугольниками) где есть ваши условия пересечений и если эксперт там сработает, то вы посливаете на спредах больше чем заработаете (в долгосрочной переспективе). Сразу же предвижу "защитную реакцию": так ведь можно дополнительные фильтры создать! Можно... но это уже не та система, которую вы описали, решающим в ней будет уже качество фильтров а не пересечения машек (ИМХО конечно).
Почему же вы видите только те места где вы зарабатываете и не хотите замечать те, где сливаете?! На вашем скрине есть немало мест (я поотмечал их красными треугольниками) где есть ваши условия пересечений и если эксперт там сработает, то вы посливаете на спредах больше чем заработаете (в долгосрочной переспективе). Сразу же предвижу "защитную реакцию": так ведь можно дополнительные фильтры создать! Можно... но это уже не та система, которую вы описали, решающим в ней будет уже качество фильтров а не пересечения машек (ИМХО конечно).
Выше вроде было сказано о том, что над ТС стоит подумать, на что было сказано дословно "Спасибо, проработаю этот вопрос...".
Спасибо, проработаю этот вопрос...
Извините, что влез - анализируйте не только пересечение, но и расстояние между МАшками.Кстати, этот параметр напрямую связан с инструментом, на котором предполагается работа, и таймфреймом (по одной и той же паре на М15 И Н1, например, этот параметр будет отличаться), посему перед установкой на торговлю нужно будет , сделав его внешним, прогнать через оптимизацию.Ну, а потом хорошо подумать над ее результатами.
Расстояние между МАшками менее интересный вариант чем скажем вариант отслеживание количества баров между пересечениями или скажем расстоянием в пунктах до предшествующего пересечения.
PS
Любая стратегия на двух МАшках сливная по сути, ИМХО...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте, господа програмисты.
У меня такой вопрос: возможно-ли создать такую механическую торговую систему, которая при переснчении двух скользящих средних автаматически открывает и закрывает ордера. Примерно так, как показано на картинке.
Может мой вопрос покажется наивным - я пока мало что понимаю а автотрейдинге, поэтому очень интересно ваше мнение - будет оно работать или нет?