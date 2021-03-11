Список программистов MQL5!!! - страница 4
Не понял. Подробней пожалуйста, можно в личку.
Еще больше не понял.
Ржака!
Но цель - достигнута...
;)
Добрый день. Есть список программистов? Нужно поработать.
Нужно в обзоре рынка сделать вот что...
1) Инструмент который вырос за определенное время (5м-10М-15М-30М), на определённый % (1%-2%-5%) подсвечивается (зелёным) в обзоре рынка.
2) Инструменты сами перемещаются на верхние значения по мере их роста в %, чтобы не клацать руками постоянно.
Включите отображение столбца "Дневной прирост" и отсортируйте список (используйте MetaTrader 5)
Я в курсе ! нужно чтобы автоматически всё изменялось, чтобы не клацать постоянно.
Это только через SymbolSelect (сначала скрыть, потом добавить в нужном порядке). НО: если есть открытые позиции, то символ не удастся скрыть. Остаётся только при помощи WinAPI кликать по столбику "Дневное изменение".
В этом варианте, человек не увидит инструмент вовремя, который начинает расти. Он увидит его когда клацнет, а это уже опоздал. А если будет отображаться автоматически все, и подтягиваться вверх в первые ряды то что растет то глаз человека увидит вовремя.
В таком случае делать только свой "Обзор рынка". Что-то вроде панели (возможно на канвасе (canvas)).