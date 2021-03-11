Список программистов MQL5!!! - страница 4

Integer:

Не понял. Подробней пожалуйста, можно в личку.
 
AlexSTAL:


Еще больше не понял.
 
Черт! С просоня прочитал Interesting как Integer, думал обо мне что-то. Сорри.
 

Ржака!

Но цель - достигнута...

;)

 

Добрый день. Есть список программистов?  Нужно поработать. 

Нужно в обзоре рынка сделать вот что...


1) Инструмент который вырос за определенное время (5м-10М-15М-30М), на определённый % (1%-2%-5%) подсвечивается (зелёным) в обзоре рынка.


2) Инструменты сами перемещаются на верхние значения по мере их роста в %, чтобы не клацать руками постоянно.

 
Включите отображение столбца "Дневной прирост" и отсортируйте список (используйте MetaTrader 5)


 
Я в курсе ! нужно чтобы  автоматически всё изменялось, чтобы не клацать постоянно.
 
Это только через SymbolSelect (сначала скрыть, потом добавить в нужном порядке). НО: если есть открытые позиции, то символ не удастся скрыть. Остаётся только при помощи WinAPI кликать по столбику "Дневное изменение".

В этом варианте, человек не увидит инструмент вовремя, который начинает расти. Он увидит его когда клацнет, а это уже опоздал. А если будет отображаться автоматически все, и подтягиваться вверх в первые ряды то что растет то глаз человека увидит вовремя.
 
riskigrok:
В этом варианте, человек не увидит инструмент вовремя, который начинает расти. Он увидит его когда клацнет, а это уже опоздал. А если будет отображаться автоматически все, и подтягиваться вверх в первые ряды то что растет то глаз человека увидит вовремя.

В таком случае делать только свой "Обзор рынка". Что-то вроде панели (возможно на канвасе (canvas)).

